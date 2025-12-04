Los urnietarras piden contar con un parque de calistenia

Calistenia. Imagen de un parque de calistenia, opción que ha sido la más apoyada por los vecinos de Urnieta.

La construcción de un parque de calistenia, con una ubicación que está todavía por determinar, el asfaltado de la calle Yurramendi desde la plaza e instalar un baño público en el cementerio son los tres proyectos elegidos de manera popular que finalmente serán incluidos como inversión en los Presupuestos de 2026. Ellos han sido los más votados por la ciudadanía y los que finalmente se llevarán a cabo.

Es el resultado obtenido una vez finalizado el proceso participativo abierto a la ciudadanía. Tal y como sucede todos los años, en el tramo final del proceso ha sido la ciudadanía de Urnieta la que ha tenido la última palabra a la hora de decidir que proyectos se recogerían dentro del Presupuesto y, con ello, se convertirían en una realidad. Hay que recordar que entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre se abrió el plazo para que los urnietarras dejaran patente cuáles eran sus preferencias. Durante el plazo abierto se recibieron 267 cuestionarios, de los que se dieron por buenos 257. Previamente se habían seleccionado por parte de los técnicos municipales 10 alternativas entre las que votar.

La opción más apoyada por parte de los vecinos de Urnieta ha sido la construcción de un parque de calistenia, para la práctica deportiva en la calle. Han sido 130 los ciudadanos que han respaldado esta opción, para un proyecto para el que todavía está por decidir dónde quedaría ubicado. El segundo proyecto que ha recibido un mayor apoyo en la votación ha sido el del asfaltado de la calle Yurramendi desde la plaza, que tendrá un coste de 50.000 euros. Han sido 90 los votos que ha recibido. El otro proyecto que también ha logrado meterse entre los 3 primeros que serán incluidos en los Presupuestos de 2026 será el de instalar un baño público en el cementerio, con 80 votos. Cerca de este último quedaron otros proyectos que finalmente no pasaron el corte. Entre ellos cabe citar la reparación de barandillas y suelo entre San Juan 26 y Dendaldegi, renovación de las aceras Txoritagain, arreglar escaleras en torno a Azkorte 5-7 y mejora de la zona peatonal en Urbita. También entraron en la terna de proyectos candidatos los de renovar la arena del parque Berrasoeta, instalación de agility en el parque para perros existente y un cambio de barandilla en Lategi, junto al río.

Hay que tener en cuenta que el proceso para la elaboración de unos presupuestos participativos sirve para decidir qué mejoras realizar con los 150.000 euros. De nuevo los urnietarras serán las protagonistas.

La fase de presentación de propuestas se llevó a cabo entre el 5 y 25 de mayo y entonces se recibieron 218 cuestionarios. Posteriormente, el personal técnico del Ayuntamiento analizó la viabilidad técnica y económica de las propuestas recibidas y priorizó 10 mejoras para la fase final, entre las que ha habido que votar finalizando el plazo para ello el día 16 del pasado mes de noviembre. Como es habitual, las personas empadronadas en Urnieta mayores de 16 años han podido participar. Para ello, se han ofrecido diversas posibilidades: Buzones, urnas, web y app.

