«Urnieta es el paraíso de los mendizales»

Txaro se acerca a las ocho décadas de vida pero contagia vitalidad por los cuatro costados. Hablar con ella y que a uno le den ganas de salir a entrenar es todo uno. Muestra con orgullo el número con el que ha competido recientemente en los Juegos Olímpicos Máster en Taiwan. Lo lleva todavía marcado en su brazo y, como ella afirma, «intento que no se borre». Es un orgullo para ella el nivel al que está compitiendo con esos casi 80 año y, a la vez, Txaro se ha convertido en fuente de inspiración para mayores y los que no lo son tanto.

Tomasena se ha destapado como una gran deportista una vez que le llegó la jubilación, pero desde niña es una urnietarra orgullosa de su municipio. Nacida en Elgeta, llegó junto a su familia a Urnieta cuando ella tenía 5 años, a una vivienda situada junto a la plaza San Juan que ella misma muestra con orgullo. Se deshace en elogios hacia su Urnieta: «Lo cierto es que no nos podemos quejar, lo tiene todo. Es un pueblo tranquilo, pero a la vez tiene también un gran ambiente. Además, estamos muy cerca de Hernani y Donostia, con una comunicación muy buena por medio del transporte público».Si por algo destaca el municipio guipuzcoano es por sus montes, vive rodeado de ellos. «Se puede entender como un paraíso para los amantes del monte. Si miras para un lado tienes Santa Bárbara o el monte Torcido, para el otro qué decir del Adarra o el Onddi. En función del nivel de exigencia que te quieras poner vas a uno o a otro. Es una gozada».

«Cuando yo era niña Urnieta era un pueblo muy pequeño, verde, muy bonito y tranquilo. Luego ha ido creciendo, pero lo ha hecho de una manera muy ordenada, respetando los espacios como yo creo que se debe hacer. En cuanto pongan barreras sonoras al paso de autovía la situación será aún mejor», no duda en afirmar Txaro Tomasena.

URNIETA Comarca: Buruntzaldea Habitantes: 6.228 Euskaldunes (2021): 59,43 % Densidad población: 277,91 hab/km2 Tasa de paro (2023): 6,3 % Renta personal (2022): 24.719 € Altitud: 54 m. Superficie: 2.241 Ha

El caso de esta urnietarra es realmente llamativo. Tras una vida laboral intensa y una vez que llega su jubilación, decide aprender bien a nadar, pero no se queda ahí:Comienza a afrontar retos que ha ido pasando uno tras otro. Uno de los más llamativos ha sido el paso con 77 años del Estrecho de Gibraltar a nado, en aguas abiertas con lo que ello supone de dificultad. Pero no se ha parado ahí y ha continuado afrontando objetivos destacados. El último ha sido el de los Juegos Olímpicos Máster, en los que ha tomado parte en seis pruebas y se ha hecho con cinco medallas. Dos han sido de oro: Triatlón y Aguas abiertas. No es fácil, pero como señala la propia Txaro, el tema es ponerse un objetivo a largo plazo y luego ir poco a poco trabajando en su búsqueda. No lo hace de cualquier manera, cuenta con un entrenador personal y con todos los cuidados médicos que entiende que son necesarios. Mira ya a Japón, donde tendrá lugar el próximo Mundial, pero antes buscará afrontar una espinita que tiene clavada: la travesía de Lanzarote a Fuerteventura.

Así es mi pueblo - – Describa Urnieta en una frase. – Un pequeño gran pueblo. Se está construyendo pero de forma bien ordenada, poco agobiante. Lo más bonito que tiene es su apacibilidad. - – ¿Lo mejor de vivir aquí? – Nací en Elgeta pero Urnieta son mis raíces, los recuerdos de mi familia. Tienes todo lo que necesitas para vivir bien, tanto si quieres estar tranquilo como si deseas ambiente. - – ¿Y lo peor? – Tal y como sucede en otros municipios es la falta de opciones para las personas de una cierta edad. - – ¿Tiene algún txoko favorito? – Los de mi niñez son el monte Torcido y el Adarra. Subía cada dos por tres.

