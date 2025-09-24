Txupinazo este jueves en la Plaza San Juan

Juan F. Manjarrés Urnieta Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

Todo listo para el inicio este jueves de las fiestas patronales de San Miguel en Urnieta. El colectivo de jubilados, Denda Berri, será el encargado de abrir las fiestas en el txupinazo a las 19.30 horas. No será el único colectivo protagonista en los sanmigueles, ya que este año el homenaje institucional recaerá en las productoras de KM0.

La concejala de Cultura, Ana Pozas, destaca que «la asociación Denda Berri lleva 50 años de actividad y me gustaría destacar y agradecer la valiosa labor social que realiza, promoviendo el bienestar, la salud y la compañía entre nuestros mayores». Además, con respecto al homenaje a KM0 remarca su «excelente trabajo en la producción de productos de calidad y de proximidad». Pozas también ha felicitado a Nora Aranburu y Unax Altuna, que el día de los niños y de las niñas actuarán como Alkate Txikis.

Centrándose en el programa, desde el Ayuntamiento remarcan que los conciertos se concentrarán en dos puntos de la localidad. En la plaza San Juan y en la de Etxeberri. Será en esta última localización donde se desarrollarán las citas dirigidas al público más joven. La Txama, Del Canto, Mirua, Da Igual, Oxabi Erromeria, La Fulana y Puro Relajo serán algunos de los grupos que actuarán durante los días festivos.

El jueves, previo al txupinazo habrá juego de billar, se colocará el pañuelo a los niños recién nacidos y se podrá disfrutar de los gigantes y cabezudos de Urnieta y alrededores. Tras dar comienzo de manera oficial a las fiestas, Zuttik elektrotxaranga animará las calles del municipio.

El viernes será el día de los niños con numerosas actividades dirigidas a este colectivo: Juegos infantiles Bizijolas, fiesta de la espuma, gigantes y cabezudos o ginkana. El día 27 llegará el turno de las cuadrillas. Durante ese día se podrán presenciar las finales del campeonato de pelota en el Kontzejupe y la tamborrada que suele congregar a mucha gente. También habrá talleres y manualidades para menores, kalejira de cuadrillas, comida de la cuadrilla de mujeres, baile amenizado por Agirre Taldea, DJ Revu y conciertos por la noche.

El domingo será el momento de la tamborrada infantil de Salestarrak-Magale. También destaca la fiesta de skate organizada por primera vez. Además, habrá aperitivo en la Casa de las Asociaciones, elektrotxaranga, gigantes y cabezudos, chocolatada, teatro de calle El Ganso y DJ La Fulana.

Para finalizar, el día 29, última jornada de las fiestas, será el día grande de San Miguel, en el que al mediodía se realizará el homenaje institucional a los productores de KM0. Por la mañana habrá hinchables y misa, al mediodía comida de personas mayores. Por la tarde, hinchables nuevamente, deporte rural con la presencia de los urnietarras Julen Gabirondo y Nerea Arruti, actuación de magia y el concierto de Puro Relajo. Después llegará el momento de despedir las fiestas hasta el próximo año.

A pesar de que las fiestas habrán finalizado, el ambiente festivo no cesará en Urnieta y el primer fin de semana de octubre cogerán el testigo las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y la celebración del día de los baserritarras. Luego llegarán ya las fiestas de Xoxoka.

Como no puede ser de otra forma, habrá afecciones en el tráfico estos días. El aparcamiento de la calle Rekalde permanecerá cerrado hasta el 1 de octubre debido a las barracas.

En cuanto a la calle Idiazabal, desde mañana, día 26, por la tarde hasta el día 28 se cerrará desde Itxaspe hasta el bar Kandela. Por otro lado, el tráfico procedente de la rotonda de Etxeberri hacia la plaza de San Juan se dirigirá a la calle Máximo Yurramendi. Desde Arantzubi se cerrará la plaza a la altura de San Juan 11. Y la entrada a la calle Azkorte será por la calle Estación, desde abajo hacia arriba.

