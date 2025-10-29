Todo listo para disfrutar de la Gau Beltza este viernes

Juan F. Manjarrés Urnieta Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:35 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

La recuperación de la celebración de la Gau Beltza en Urnieta da un nuevo giro de tuerca y de la mano del colegio Salestarrak Magale aumenta este año su presencia en las calles del municipio. Alrededor de 200 personas, en su mayor parte alumnos del centro educativo, saldrán este viernes a la calle para desarrollar un festejo que se ha hecho un importante hueco entre los que tienen lugar a lo largo del año en Urnieta.

Al igual que en muchas localidades de nuestra geografía, la noche del 31 de octubre ha sido celebrada en Urnieta por sus antepasados durante muchos años. Y es la razón por la que el colegio Salestarrak Magale va a celebrar un año más la Gau Beltza en las calles y plazas del municipio. «Seguir con la recuperación de la tradición y adentrar al pueblo en la celebración» son los objetivos planteados por los organizadores. Este año, además, viene cargado de novedades. La fiesta comenzará a las 18.30 en la plaza Etxeberri y desfilarán por las calles de la localidad hasta llegar a la plaza San Juan. Durante el recorrido habrá pequeñas tamborradas, bailes, algún que otro susto, música... Una vez llegados a la plaza San Juan se realizará el ritual con una fogata, habrá un túnel del terror renovado, 'saria-ziria' para coger caramelos, castañada, chocolatada, photocall, encante... Un sinfín de actividades dirigidas a todo aquel que quiera acercarse y disfrutar.

Los organizadores han hecho el llamamiento de llevar el atuendo típico de la Gau Beltza (elaborado con ropas que se pueden encontrar en todas las casas). «Se trata de una indumentaria que se puede encontrar en cualquier casa, por lo que no hay excusa para venir sin las ropas adecuadas», dicen las organizadoras. Asimismo, han elaborado y difundido un vídeo explicando cómo preparar y customizar esas ropas.

Se trata de un tema tratado especialmente en varios cursos de Salestarrak Magale Ikastetxea. Por tanto, los trabajos del alumnado de diferentes etapas (desde Infantil hasta Bachillerato o FP) tendrán su protagonismo durante la celebración del 31 de octubre. El alumnado se encargará de bailar durante el desfile, habrá un túnel del terror, realizarán el ritual con el fuego, tocarán instrumentos y un largo etcétera de actividades que se han preparado para los urnietarras y todos aquellos que quieran acercarse.

Asimismo, este año han creado y grabado cuentos de terror inspirados en la Gau Beltza. Han subido las grabaciones a Youtube para que cualquiera pueda disfrutarlas. Un total de unos 160 alumnas y alumnos participarán activamente en la fiesta y habrá cerca de 30 voluntarios trabajando para que los asistentes puedan pasar una tarde-noche «espectacular».

«Al ser una fiesta que se ha celebrado tanto en Urnieta como en diferentes puntos de Euskal Herria, se nos ocurrió la idea de recuperarla y así motivar a nuestros alumnos a formar parte de ella y, de paso, enseñarles nuestra historia» remarcan desde la organización del evento de mañana viernes.

Será una noche llena de sorpresas. «Estamos organizando sorpresas relacionadas con esta tradición y, aunque no queremos adelantar mucho, deseamos que visualmente sea bonito al igual que divertido» aseguran.

Como novedad habrá también un photocall para que los asistentes puedan sacarse una foto ahí y entrar en varios sorteos. Se trata de salir con la indumentaria apropiada para el día.

Por tanto, Gau Beltza será este viernes una cita ineludible en Urnieta para todo aquel que quiera disfrutar de esta tradición involucrándose en la fiesta.

Reporta un error