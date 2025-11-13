Un problema que busca solución en Hernani

Juan F. Manjarrés Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Los distintos municipios de la comarca no viven aislados los unos de los otros y una clara muestra de ello es lo que sucede con los problemas que están viviendo los vecinos de Astigarraga con un servicio de autobús para el que se piden nuevas líneas y refuerzos en tramos de horas determinados. El objetivo es claro: Poder unir de forma directa Astigarraga con la zona de hospitales y universitaria, además de que haya usuarios que no se queden en tierra en las paradas en determinadas horas del día. Una situación que mira el vecino Hernani, por distintas razones.

Una de ellas ya lo manifestaban tanto desde la plataforma ciudadana como desde el Ayuntamiento de Astigarraga: «Los refuerzos tendrían que comenzar en Astigarraga, desde la parada de Oilume, ya que si lo hace como ahora desde Hernani estos ya llegan llenos al municipio». Pero es que buena parte de la solución definitiva al problema que se está dando en Astigarraga puede llegar si se pueden utilizar en las líneas afectadas vehículos articulados, que aumentan de manera importante el número de usuarios que pueden transportar. ¿Cuál es el problema y por qué se mira a Hernani?. Porque hay distintos puntos en el trayecto que hacen los autobuses por Hernani por los que los vehículos articulados no pueden pasar. Un claro ejemplo de ello, posiblemente el más nombrado, es la intersección de calle Antziola con la de Elkano, junto a Frutas Ezkerro. Una isleta en medio hace imposible que puedan pasar por allí articulados. El alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, afirma que su Ayuntamiento lleva tiempo trabajando en este tema junto a la Diputación y la empresa concesionaria del servicio de autobús. «El problema no es solo la curva de Ezkerro, hay otros puntos que habría también que adecuar. Se lleva largos meses trabajando en ello y a final de mes comenzarán las obras».

De todos modos, el primer edil entiende que la situación que se da en Astigarraga «no se puede limitar al problema de los vehículos articulados a su paso por Hernani. Los vecinos de Astigarraga piden una mejora del servicio y la Diputación en un principio quería aplicar limitaciones al mismo». En esta línea, Lertxundi entiende que «las líneas de autobús se pueden reforzar y no limitarse a las obras que se hagan en un municipio», considerando que con ello lo que se realiza es «desviar la responsabilidad que se tiene». Lo que el primer edil hernaniarra deja claro es que el servicio interurbano de autobuses «es responsabilidad de la Diputación» y el Ayuntamiento de Hernani «está colaborando desde el principio, pero las peticiones realizadas por Astigarraga requieren un compromiso y una receptividad por parte de la Diputación».

De esta manera el Consistorio hernaniarra ha salido al paso de las afirmaciones realizadas desde EAJ/PNV de Astigarraga pidiendo que su alcalde reclame que las obras se hagan en Hernani de manera urgente para que puedan pasar autobuses articulados. Así el grupo jeltzale exigía a EH Bildu la adaptación inmediata de las infraestructuras urbanas que se encuentran en el recorrido del autobús en Hernani para permitir que los vehículos articulados puedan prestar servicio en las líneas que conectan ambos municipios con la capital, «evitando las aglomeraciones y las situaciones de saturación, garantizando así un servicio de transporte público de calidad». Según lo señalado desde el PNV de Astigarraga, concretamente, se requiere de dos actuaciones por parte del Ayuntamiento de Hernani, con la adaptación de dos cruces, uno en la calle Antziola con Elkano y el segundo en el de Zinkoenea con la calle Antziola.

«Exigimos que se adapten con urgencia los cruces, aceras e infraestructuras necesarias para garantizar que los autobuses articulados puedan llegar a Astigarraga. Es un problema de necesidad, no de comodidad. Necesitamos que la movilidad de nuestros vecinos se vea facilitada y no limitada», ha afirmado la portavoz jeltzale en el Ayuntamiento astigartarra, María Otaegi.

EAJ/PNV considera que los alcaldes de Astigarraga y Hernani, Urdangarin y Lertxundi, «ambos del mismo partido político, tienen en su mano parte de la solución, al existir la posibilidad real de introducir lo antes posible autobuses más largos e incrementar la capacidad de transportar más personas usuarias».

Por ello, ha solicitado a EH Bildu que actúe «de manera urgente» para solucionar esta situación y se acometan las obras de adaptación con celeridad: «Este es un problema que no puede esperar más. Exigimos que EH Bildu se comprometa a resolverlo de manera inmediata para mejorar la calidad del transporte público y garantizar la movilidad de nuestros vecinos».

El servicio de autobuses que conecta Astigarraga con Donostia ha generado preocupación entre los vecinos del municipio debido a la falta de capacidad de los vehículos actuales, especialmente en horas punta. «Los autobuses no están dimensionados para la cantidad de usuarios que necesitamos acceder al transporte público. Los vehículos más grandes no pueden llegar a Astigarraga y esto está causando molestias a nuestros vecinos».

La portavoz Otaegi ha interpelado directamente al alcalde de Astigarraga y le ha pedido que «muestre la misma determinación que ha tenido con la Diputación Foral para solicitar ahora a EH Bildu y al Ayuntamiento de Hernani la realización de las obras necesarias». Algunas de las exigencias del movimiento vecinal «ya han sido atendidas por la Diputación» afirman desde el PNV, y reclaman que «EH Bildu tiene en sus manos la posibilidad de solucionar los problemas de saturación existentes en las líneas BU12 y BU13». Asimismo, lamentan que el problema lleve encima de la mesa más de un año, y han recordado que la Diputación Foral de Gipuzkoa «ha incorporado un servicio complementario mientras se realizan las obras de adaptación necesarias en Hernani». Desde EH Bildu dejan claro que el servicio depende de la Diputación y critican que desde EAJ/PNV al ente foral «no se le realice ninguna petición».