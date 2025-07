Juan F. Manjarrés Lasarte-Oria Lunes, 14 de julio 2025, 20:11 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

Jornada especial pero sobre todo emotiva la vivida el sábado en la sede de Cruz Roja en Lasarte-Oria con el homenaje que se le tributó a la que fuera una de sus fundadoras y alma máter del proyecto, Patricia Puente. Se hizo a título póstumo y ello añadió emotividad a un acto que tenían pendiente y que sirvió, además, para dar su nombre a la sala central de dicha sede. Ha pasado a llamarse Patricia Puente y en la misma se dieron cita familiares de la homenajeada, pero también personas que realizaron esta labor voluntaria junto a ella.

37 son los años que lleva asentada Cruz Roja en Lasarte-Oria, con una importante labor en la que es vital la figura del voluntario.

Fue la actual presidenta de Cruz Roja Lasarte-Oria, Amaya Goyaran, la que llevó la voz cantante en el homenaje tributado, una persona que trabajó mano a mano con Patricia y que, con una voz entrecortada por la emoción, definió a la perfección con una frase lo que ésta era para el colectivo en el municipio: «Patricia era Cruz Roja».

«Nuestra compañera Patricia fue una de las fundadoras de la base de Cruz Roja en Lasarte-Oria, allá por los años 1987 y 1988. Ella ya era voluntaria en Donostia y, junto a otros voluntarios, se aventuró a fundar la base en nuestra localidad», insistió Amaya en el homenaje del sábado. «Después de más de 37 años, aquí seguimos», remarcó la presidenta. «Primero fuimos militares, luego civiles donde venían los jóvenes de la zona a hacer la 'mili', a los que se les unieron los objetores de conciencia, y ahora todos somos voluntarios».

Volvió a destacar que Patricia «desde que entró fue Cruz Roja». Enfatizó de igual manera el lado humano al afirmar que «como amiga era alegre y con un sentido del humor muy especial, pero a la hora de trabajar seria y profesional». No faltaron las anécdotas: «A muchos de los veteranos les tiene que retumbar aún, cuando estábamos todos de charla por la emisora antes del inicio de un preventivo, nos pedían liberar el canal y seguíamos hablando, de pronto se oía una voz que decía 'silencio en radio' y no se oía ni el aire. La que lo decía era Patricia».

La vinculación con la familia de Cruz Roja de Lasarte-Oria de Patricia Puente fue total. «Nos formó a casi todos los voluntarios en el ámbito local» y durante años, junto a otros formadores, dio cursos en las empresas de la zona de primeros auxilios, sobre todo en Michelin.

«Como todas las personas especiales se fue demasiado pronto, pero nos dejó un legado tan bonito que cada vez que la nombramos nos sale una sonrisa», narró no sin emoción Amaya Goyaran. «Podía estar horas hablando de Patri, pero algunos sabéis el gran esfuerzo que estoy haciendo para que solo se me note lo mínimo de toda la emoción que me provoca este homenaje».

Patricia Puente formó su familia junto a Félix y nacieron sus dos hijos: Amaia y Ander, «pero seguía unida a la Cruz Roja porque ella era Cruz Roja y lo sigue siendo allí donde esté el destino de su ultimo viaje».

El reconocimiento a la figura fue total en un día de puertas abiertas de Cruz Roja, el primero que se celebraba en la sede local, y en él que tomó parte también el Secretario Provincial de Cruz Roja, Juan Mari Urunzuno, además los familiares de Patricia. Su viudo, Félix Curiel, quiso agradecer el reconocimiento que se tributaba a su compañera de vida, en nombre de la familia. El secretario provincial destacó la diferencia que hay con respecto a lo que sucedía hace décadas, «cuando los recursos con los que se contaba eran muy bajos», pero puso el énfasis en la importancia de la labor de los voluntarios, poniendo como ejemplo la figura de Patricia Puente. «El tiempo libre que nos dedican los voluntarios vale oro, es un gran capital para nosotros», afirmó.

Puertas abiertas

Los asistentes al acto celebrado en la sede de Adarra 1 tuvieron la ocasión de conocer por dentro lo que es Cruz Roja de Lasarte-Oria, gracias a la celebración de una jornada de puertas abierta. «La primera, ya era hora», afirmaba Goyaran. Un buen número de ciudadanos se acercaron a recibir información directa sobre su forma de trabajar, «Esta jornada la hacemos para que nos conozcáis y, sobre todo, para que sepáis qué hacemos con cada euro que nos llega, tanto de nuestros socios en forma de donaciones como desde las instituciones», señaló la presidenta.

«Muchos piensan que su aportación es pequeña como para verla reflejada hoy aquí, y lo que os queremos contar es que cada euro suma, pues gracias a ello tenemos todo lo que veis: la sede, los dos vehículos nuevos que se han conseguido este año y todo el material para estar en la vanguardia de la cobertura sanitaria». La base de Lasarte-Oria se mantiene «gracias a unos pocos, más bien muy pocos voluntarios que llevamos muchos años en la institución y a las nuevas incorporaciones de los dos últimos años, que algunos llegaron a la casa como usuarios y ahora son voluntarios comprometidos». Fue momento de destacar nombres de voluntarios concretos, pero por encima de todo «a quienes les llamas porque necestitas algo y están siempre ahí. También a los que les gustaría estar más pero circunstancias familiares o largos periodos de baja se lo impiden».

