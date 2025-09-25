Recuperar un equipo que fue referente

Juan F. Manjarrés Hernani Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:34 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

Después de que a finales del curso pasado el equipo sénior de balonmano de HET jugara la Copa de Gipuzkoa y se presentase en sociedad, esta temporada las chicas de Goyo Villoria afrontan un reto mayúsculo e ilusionante con la vuelta a las canchas del emblemático equipo que en los años ochenta y noventa jugó partidos incluso a nivel europeo. Un equipo femenino que durante muchos años ha sido emblema, escaparate y buque insignia del balonmano guipuzcoano, vuelve a la liga de Segunda Territorial con otros objetivos muy distintos y con la intención de formar a sus jugadoras, crear una base competitiva de cara a un futuro próximo e intentar dar guerra en una liga que se presupone complicada. Debutan mañana a las 10.00 en el Polideportivo ante el Mondragón Lingua-Bergara.

Los mimbres con los que va a contar Goyo Villoria se caracterizan por su extrema juventud y la gran ilusión que transmiten estas chicas. La plantilla la componen trece jugadoras sénior y cuatro juveniles de segundo año. La media de edad de las sénior es de 19 años, teniendo la más veterana de ellas 22. Si a eso se le añade la edad de las juveniles, la media cae hasta los 18 años, un hándicap que el equipo puede acusar en los momentos de competición en los que la veteranía y la pausa pueden ser claves. No obstante, la ilusión y las ganas de mejorar y brillar del equipo hernaniarra pueden funcionar de contrapunto e igualar la balanza competitiva a favor del equipo de Villoria.

Si bien el primer objetivo es foguearse y construir una plantilla competitiva, HET no descarta poder meterse en la parte superior de la tabla de la liga regular como tampoco el intentar pelear por el ascenso en la segunda fase, metiéndose en la final a cuatro. Pero todo esto visto desde la cautela y el punto de vista de un equipo recién creado y con la humildad y realidad deportiva por bandera. Porque la competición pondrá a cada uno en su sitio y las rivales también juegan. Y en este caso, mucho.

Rivales

HET ha quedado encuadrado en un grupo a priori bastante fuerte en las que Munttarpe, Pulpo, Donibane, Arrasate y el debutante Mundarro conforman su grupo. HET aspira a un modelo de juego de hacerse fuertes en defensa con jugadoras solidarias que se arropen entre ellas en la línea de seis metros, con transiciones rápidas en ataque que desarbolen al equipo rival. Ganas y actitud no le faltará al equipo de Villoria y el míster reconoce estar «muy contento con el trabajo realizado hasta ahora, pero aspiramos a un puntito más». La última prueba ha sido en el torneo Bortziriak Cup con los equipos hernaniarras tanto de chicos como de chicas como invitados, donde las altas temperaturas hicieron sudar de lo lindo a los y las jugadoras de HET y ha servido para poner el colofón final a una pretemporada que arrancó en agosto y ha sido muy intensa para ambos equipos sénior.

Por último, desde la directiva de HET animan a la afición del municipio a llenar las gradas del polideportivo y animar a sus chicos y chicas para que «entre todos podamos volver a reverdecer viejos laureles y vivir momentos inolvidables para que el balonmano siga brillando en el pueblo».

