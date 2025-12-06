Un proyecto que provoca recelos

Juan F. Manjarrés Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El futuro desarrollo urbanístico de Atzieta-Elizatxo está generando malestar en un grupo de vecinos de la zona que llegan a hablar incluso de «manipulación de las Normas Subsidiarias» a la hora de afrontarlo. Se quejan tanto ante la posición mantenida por el Ayuntamiento como por parte de la promotora, en una zona muy sensible de Hernani ya que afecta a un punto, el situado entre Goiz Eguzki y las escaleras que bajan al barrio Portu, situado en pleno centro del municipio, muy cerca del Casco Histórico.

Los vecinos que han querido mostrar su queja hablan de «falta de información oficial» sobre el proyecto, y remarcan que se está planificando la construcción de tres bloques de hormigón con 52 viviendas y un ascensor público. «El Ayuntamiento ha apostado por el Grupo Eibar, que pretende construir al máximo, sin reparar en el impacto sobre el medio natural, visual ni probablemente arqueológico que causa. Cubrir de hormigón y llenar los bolsillos de algunos. Tampoco repara en el impacto sobre la ya saturada circulación rodada ante la Ikastola Elizatxo, que se verá incrementada y sin solución para el embudo bajo las vías del tren».

Entienden que el proyecto del promotor destruye «una de las zonas verdes históricas más queridas de Hernani, utilizada en impresos turísticos del propio Ayuntamiento», criticando que éste «complace al promotor y desprotege a los vecinos. ¿Que el promotor quiere alzar una mole de 58 metros de frente y 19,5 de altura porque si no no le dan los números? Pues adelante».

Además de ello, destacan que «es una zona con muros de piedra que posiblemente pertenezcan a las murallas que defendían Hernani durante las Guerras Carlistas», por lo que han solicitado que se realice un estudio arqueológico antes de cualquier actuación que haga irreversible su desaparición.

Consideran los vecinos de la zona que el proyecto no responde al interés general: «Lo que empezó siendo un proyecto de construcción de un ascensor para dar solución a la accesibilidad de los vecinos de Portu y Elizatxo resulta que ha acabado siendo una urbanización que dé sentido al ascensor, según tuvimos ocasión de escuchar de boca de responsables municipales. Aunque estamos a favor de la accesibilidad de nuestros vecinos, insistimos ante la falta de idoneidad del emplazamiento del ascensor, que en la ordenación todavía vigente se sitúa detrás de la Ikastola Elizatxo y es una solución más acertada a nuestro parecer». Además, atendiendo a los precios a los que se venderían las viviendas y debido a la dificultad que plantea el terreno, «ni siquiera las de protección social, 10 VPO y 8 tasadas, serían de ninguna manera asequibles a los bolsillos de quién más las necesitan».

«En los documentos del plan de urbanización se repite que el plan da cumplimiento al ordenamiento vigente, Normas Subsidiarias de 2011, con ligeros ajustes. Estos ajustes se refieren nada menos que a la apropiación de parte del espacio libre de Leoka y al incremento de la altura de la edificación principal alcanzando 19,5 metros sobre rasante, todo un paredón que altera la fisonomía del hasta ahora cinturón verde del casco. También pasa a ser una zona de desarrollo inminente, cuando en el ordenamiento vigente no lo es y está pendiente la previa construcción de 420 viviendas en La Florida», subrayan, considerando que se trata de una «manipulación de las Normas Subsidiarias.

Según señalan los vecinos de la zona afectada, el promotor ya ha adquirido el 55% de los terrenos del ámbito, «mayormente los que no están destinados a edificación, pero necesarios de cara a la obtención de suelo». Los terrenos donde se va a edificar «pertenecen a aquellos vecinos que no están de acuerdo con el proyecto. Estos vecinos están siendo obligados a vender, ya que, si no lo hacen se verán expropiados».

Ante ello consideran «evidente» la falta de voluntad del promotor y también del Ayuntamiento «de trabajar con los vecinos para encontrar soluciones de consenso». En cuanto a los terrenos en los que no se va a edificar, a la derecha bajando las escaleras al apeadero, «el promotor se los 'regala' al Ayuntamiento para futuras zonas verdes públicas para los que el Consistorio carece de propuesta concreta. Es esta supuesta futura zona verde pública la que sirve para lavar la cara al descomunal proyecto de edificación».

Culminan afirmando que «no merecemos este trato. Tenemos derecho a voz, no sólo a voto. No permitamos que se tomen decisiones por nosotros sin habernos consultado ni informado siquiera. Exigimos que se informe del proyecto al conjunto de los hernaniarras porque el alcance del mismo va más allá del interés de los vecinos afectados. Que se informe y se den cauces para valorar el proyecto».