El Pleno somete a estudio el Presupuesto Municipal

El Pleno vive esta tarde una sesión ordinaria con la intención de someter a estudio y votación el planteamiento de Presupuesto Municipal para el año próximo hecho por el grupo de gobierno. Si el año pasado por estas fechas se estuvo cerca de recibir un respaldo unánime de la Corporación, solo se quedó fuera un PSE-EE que se abstuvo, en esta ocasión habrá que estar atento al posicionamiento de los tres grupos de la oposición para saber si el Presupuesto sale a adelante con el voto a favor de todos los grupos o no. El apoyo unánime no es nada habitual.

Lo que sí se conoce ya es que no hay planteadas enmiendas a la totalidad al documento, algo que no hace tantos años era muy habitual. El principal partido de la oposición, EAJ/PNV, ahora encabezado por Mikel Guruzeaga, ha presentado cuatro enmiendas parciales. La primera se centra en la redacción del proyecto de ejecución de las obras de pavimentación y canalización de la Plaza de los Gudaris y compromiso de las obras en las bases para futuras inversiones. También otra con la redacción del proyecto de ejecución del nuevo puente peatonal de Osiñaga y compromiso de las obras en los fondos de inversiones futuras para completar el trazado del paseo de ribera del Urumea en sustitución del actual puente colgante cerrado que ha quedado ya fuera del catálogo de patrimonio del Gobierno Vasco. Las otras dos enmiendas se han centrado en la redacción de otros dos proyectos: Ejecución para la adecuación profunda del camino peatonal en el barrio de Osiñaga y compromiso de las obras con fondos para futuras inversiones; y el del pabellón polivalente de Goiz-Eguzki, junto a un compromiso también de fondos para las futuras obras. Este proyecto proviene del acuerdo presupuestario de 2025, pero para hacerlo más allá en 2026 se incorpora este año a la redacción del proyecto de ejecución y si es posible al inicio de los trabajos. El coste total de las enmiendas planteadas desde EAJ/PNV asciende a 100.000 euros.

En el caso de Elkarrekin/Podemos, con Jaione Aristregui como portavoz, este año no ha realizado ninguna enmienda, afirmando que los Presupuestos de 2026 «están muy ajustados y entendimos que a partir de ahora íbamos a cambiar la forma de trabajar, hacerlo sobre líneas estratégicas de nuestras políticas». Una de estas líneas trata de intentar solventar los grandes problemas con la vivienda. «Hay que ser ambiciosos, dar pasos y apostar por la vivienda pública y de alquiler asequible. Una vez se nombre Zona Tensionada hay que poner medidas eficientes para resolver los abusos que hay con los alquileres, además de movilizar la vivienda vacía».

Otra línea estratégica para Elkarrekin/Podemos es la «remunicipalización de los servicios públicos», citando el caso del servicio de atención domiciliaria o el de limpieza de edificios públicos. «Seguiremos en nuestro empeño de publificar estos servicios, servicios feminizados blindando los derechos y condiciones laborales». El cambio climático también les preocupa, hace años aprobaron la redacción de una ordenanza por el cuidado del arbolado y zonas verdes en el municipio y han pedido que se lleve a cabo. «También hemos trasladado al equipo de gobierno que nos preocupa las consecuencias que puede tener la construcción de la planta de tratamiento de tierras que próximamente se acometerá en Jauregi» y han mostrado su «preocupación por el maltrato animal, tenemos que trabajar sobre esto y dar pasos para eliminar la sokamuturra de nuestras fiestas, tal y como se realizó en Errenteria hace ya algunos años».

En el caso del PSE-EE de Ricardo Crespo, ha presentado 14 enmiendas parciales al borrador del proyecto de Presupuestos presentado por el equipo de gobierno por un total de 270.000 euros. La movilidad sostenible sigue siendo una de sus propuestas prioritarias, defendiendo la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte «más eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente». En este sentido, propone 90.000 euros en la partida del autobús urbano para que llegue hasta Ereñotzu-Pikoaga. Además, el PSE-EE propone realizar el proyecto para el bidegorri que una el polígono industrial de Eziago con Ibarluze (15.000 euros), que se señalice el bidegorri del Paseo Chillida para que sea más visible e identificable (10.000), colocar cargadores eléctricos y estudiar la posibilidad de fomentar un coche compartido para la conexión entre zonas rurales y el centro de Hernani (20.000 euros).

El Grupo Municipal Socialista ha planteado, además, destinar 15.000 euros para realizar un proceso participativo sobre el desarrollo urbanístico de Atzietas, Gure Eskola, para mantener el aspecto natural y conservar el paisaje del Kaxko.

Hay otras propuestas, como la realización de un estudio sobre la movilidad del túnel de Etxeberri, la instalación de un baño público en la zona de Orona, la instalación de luz en el camino negro, reducir la velocidad en la recta de Sagastialde, ampliar la biblioteca y la sala de estudio tanto de horario como de espacio o destinar una partida de 15.000 euros para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de vecinales.

