Pelofuego expone en Biteri

Juan F. Manjarrés Hernani Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45 | Actualizado 21:29h.

La tolosarra Jurema Martín Lemiña, artísticamente conocida como Pelofuego, ha acercado su obra a la sala de exposiciones de Biteri y está protagonizando con ella una muestra que lleva por título 'El despertar del retorno oculto'. Una exposición que deja ver el interior de la propia artista a través de 43 obras en su mayor parte de pequeño o mediano tamaño, con las que su autora busca que el espectador realice un viaje semejante al que ella ha llevado a cabo con cada una de las piezas que tiene en estos momentos expuesta en la casa de cultura hernaniarra. Llega a Hernani de la mano de Katapulta y todo el que se acerque a Biteri podrá disfrutar de su obra hasta el día 30, fecha en la que se dará por culminada la exposición.

Si algo caracteriza la colección de Jurema es que es multidisplinar. No se centra en una sola especialidad, sino que camina, tal y como se puede comprobar en Hernani, entre la escultura, la cerámica y la pintura ilustrativa. Eso sí, todas tienen elementos en común y uno de ellos es la manera en la que enfoca el proceso creativo la artista. «Cuando me pongo a trabajar en una obra realmente no tengo ni idea de cómo va a terminar. Es algo que me sucede en todas ellas. Depende en gran medida de en qué momento emocional me encuentre y como evolucione en el periodo en el que esté realizando la obra», no duda en afirmar Jurema. Algo que le lleva a buscar que la persona que se acerque a su obra realice un viaje semejante al suyo, pero cada uno desde su perspectiva y sus vivencias. «Aspiro a que la gente la haga suya, tal y como he hecho yo», remarca.

Acercarse a la sala de exposiciones de Biteri estos días es hacerlo a una muestra que tiene en la imagen de los animales una de sus bases más destacadas. «Siempre he sentido un gran vínculo con los animales, pero los presento de manera antropomórfica». Esas imágenes, así como las referencias al arte gótico está presente tanto en sus obras pictóricas como en las pequeñas esculturas de cerámica. «Mu gusta porque utiliza mucho el simbolismo y yo busco contar historias».

Una obra que muestra en gran medida la trayectoria de la autora. «Hubo un momento en mi vida que necesitaba salir de mi zona de confort y me fui a Madrid. Fue allí precisamente donde comencé a trabajar en el arte. Creo que era un paso que tenía que dar para llegar a donde estoy ahora dentro de mi trayectoria artística», afirma Jurema. La pandemia le devolvió a su Tolosa natal, «yo seguiría estudiando toda mi vida, pero hay que comer», lo que le ha permitido ahora comenzar a dar clases de cerámica en los cursos municipales de la localidad del Goierri. «La situación actual me permite comenzar a trabajar en obras de mayor tamaño, es algo que antes no podía hacer ya que todo era mucho más provisional». Un cambio que se deja ver en la muestra de estos días en Biteri, con unas últimas piezas artísticas en las que se puede comprobar ya un evidente cambio de tamaño en su obra.

Jurema es multidisciplinar, tiene capacidad para trabar con distintos materiales y formas, pero tiene claro que lo que más le llena es la cerámica. «Los trabajos pictóricos son en dos dimensiones y el pasar a las tres que supone la escultura creo que, como artísta, te permite expresarte mucho mejor». Dentro de esa necesidad de expresar lo que lleva dentro a través de su obra, está claro que le da mucho más juego esa tridimensionalidad.

Lo que tiene claro Jurema Pelofuego es que observar su obra permite en gran medida adivinar en qué momento vital estaba cuando la realizó. «Muestro mi interior, mis emociones... creo que es algo que se puede observar si se atiende a la evolución de la obra. Las primeras son más caóticas, en un momento de mi vida que tiene poco que ver con el actual. El paso del tiempo me ha aportado sosiego y entiendo que eso se observa también en la obra que realizo».

Jurema Martín es conocida artísticamente como Pelofuego. La pregunta es ¿por qué?. «Un amigo cuando era más joven, al ser pelirroja, me llamaba de manera cariñosa Pelofuego y la verdad es que me gustó cómo sonaba y decidí adoptarlo como nombre artístico».

