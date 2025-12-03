Joxan Goikoetxea se acerca a la figura de Aresti

Juan F. Manjarrés Hernani Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28 | Actualizado 20:56h. Comenta Compartir

2025 está suponiendo un año relevante en el ámbito cultural de Bilbao al cumplirse el 50 aniversario de la muerte del poeta Gabriel Aresti, uno de los escritores en euskera más importantes del siglo XX. En este marco y bajo el auspicio de Euskaltzaindia y la Cátedra Gabriel Aresti, creada en 2023 por la Universidad del País Vasco, el músico y productor hernaniarra Joxan Goikoetxea ha creado una pieza escénica que, con el título 'Gabriel Aresti-Mug(H)arri', pretende «revivir y ahondar» en distintos aspectos y etapas de la obra y del pensamiento e imaginario ideológico-estético de Aresti. El de Hernani lo hace con un estilo al que ya nos tiene acostumbrados en los espectáculos multidisciplinares que con música, poesía, danza, escultura, imágenes han acercado a través de un recorrido sensible e intelectual a distintas personalidades y universos culturales: Xabier Lete, Jorge Oteiza, W. Shakespeare, Astor Piazzolla, Metrópolis, Txirrita, Imanol Larzabal, J. M. Iparragirre... En el caso de Gabriel Aresti hay que recordar que su fecunda obra, así como su notable aportación al desarrollo, evolución y normalización de la lengua vasca, hacen que su figura sea continuamente estudiada, reinterpretada y difundida.

EusKamerata es el peculiar nombre de la agrupación con la que Joxan Goikoetxea tiene habituados a estos itinerarios poco convencionales y que fue acuñada en diversas giras italianas y en torno a artistas de diversa procedencia que interpretaban música tradicional euskaldun. En este caso acompañarán a Joxan Goikoetxea, que se ha encargado de la idea original, el guión, la música y la dirección de la obra, el tenor Beñat Egiarte, Xabier de Felipe a la viola, los recitados de Xabi Payá y la voz de la cantante y actriz hernaniarra Amaia Azkue, que ya ha colaborado con Goikoetxea en varios de sus proyectos. Amaia Azkue reside actualmente en Madrid, donde después de finalizar sus estudios en el TAI Centro Artistas, centro de formación superior especializado en diversas disciplinas artísticas como cine, artes escénicas, música, fotografía..., desarrolla su actividad dirigiendo al grupo de teatro Paroxa.

'Gabriel Aresti-Mug(H)arri' se estrena hoy jueves en la Sala BBK de Bilbao, en una función única a las 19.00 horas. La obra, concebida como una ópera moderna, consta de 28 escenas y presenta un amplio despliegue técnico, cuyo diseño sonoro y visual ha sido desarrollado por Sendoa Lusarreta, Josean Ezeiza y Lander Ayllón. Eso sí, habrá que esperar hasta 2026 para poder verla en los distintos escenarios de Euskal Herria, a los que viajará en el mismo formato del estreno.

En 1967, en Hernani, el poeta bilbaíno Gabriel Aresti ofreció una conferencia que con el tiempo se convertiría en un hito: 'Euskeraren izen poetikoak'. No fue solo una charla, sino una verdadera puesta en escena donde la palabra se volvió teatro y el pensamiento se transformó en emoción. «En aquellas páginas vivas resonaban sus inquietudes, su ideología, su manera de entender el mundo y, sobre todo, el latido de una época», afirma Goikoetxea. Aresti hablaba como siempre lo hacía, desde lo más hondo del corazón, dejando que la poesía y la canción se entrelazaran con su voz, «iluminando cada idea con la fuerza de lo auténtico».

De esta manera, Joxan Goikoetxea quiere celebrar este 2025 sus 40 años de actividad profesional, en los que ha combinado su labor como docente en la Hernani Musika Eskola Publikoa con la de creador e intérprete, así como la de director de la editorial y oficina de gestión cultural Aztarna. Para cerrar este año conmemorativo, publicará próximamente una antología de cuentos y obras de teatro de la artista Lourdes Iriondo, en una edición especial de dos volúmenes titulada 'Ipuinak eta antzezlanak'.

