Iñaxio Sanz y el monte siempre fueron uno

El nombre de Iñaxio Sanz está ya escrito en mayúsculas en la historia de Hernani, pero en la historia más importante, aquella que recoge a las personas y logros que precisamente hacen pueblo, las figuras que han realizado una labor totalmente altruista en beneficio de la comunidad. En resumen, ese tipo de personas, en este caso hernaniarras, que las cuales el pueblo como tal no existiría.

Iñaxio ha fallecido esta semana, el pasado miércoles, y, curiosidades o no de la vida, lo ha hecho en el ecuador de la Semana Montañera que organiza todos los años Mendiriz Mendi, club al que estuvo tan vinculado y llegó a ser su presidente. Si a algo estuvo vinculado de manera intensa Iñaxio fue al monte, a la montaña, ese espacio natural que tanto amaba y que le acompañó siempre. Mendiriz Mendi ha querido estos días recordar su figura, con la proyección de distintas imágenes del propio Iñaxio Sanz antes de la proyección que había prevista para el jueves, protagonizada precisamente por un grupo de amantes de la montaña de Hernani en su paso por el Himalaya. Una noticia, la del fallecimiento, que cogió al club de montaña «de sopetón» y que, como no podía ser de otra manera, generó una gran consternación en aquellos que compartieron con él la afición por la naturaleza y la montaña.

Iñaxio Sanz Zalakain ha fallecido con 74 años de edad. Fue una persona no solo vinculada al monte, aunque fuera su afición principal. Miembro de Mendiriz Mendi entre los años 1991 y 2014. Fue el promotor de un gran número de salidas montañeras, así como la organización de muchas con los chavales de los centros educativos. Tuvo una importante presencia en la organización de la Mugarri Festa, siendo además el realizador de la red de itinerarios de Hernani, junto al Ayuntamiento y Aranzadi.

Estuvo también presente en otras iniciativas fuera del monte, como en la organización durante muchos años del concurso de sidras de la sociedad Elur Txori o la comparsa de caldereros que organiza también la entidad situada en Oartzu kalea. La marcha Hernani-Leiza, el Kilometroak en el municipio en el año 1982 o el anuario Hernani han contado también con la presencia en distintas etapas de Iñaxio Sanz. En el año 2016 recibió un reconocimiento muy importante para él, como fue el Premio del Deporte de Hernani por su trayectoria. Sanz se mostró muy activo siempre. Una clara muestra de ello es que en abril de este mismo año presentó un libro en el que recogió 17 recorridos cortos que tienen como punto de partida y llegada Gudarien Plaza. Una última aportación a la relación de los hernaniarras con el monte.