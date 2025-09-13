Hernani vuelve a sumergirse en el mar

Juan F. Manjarrés Hernani Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36 | Actualizado 21:02h. Comenta Compartir

Los hernaniarras no tendrán que desplazarse a la cercana Donostia o cualquier localidad costera del territorio para disfrutar del mar y de la belleza que en su interior atesora. El ciclo internacional de cine submarino, Cimasub, regresa a la casa de cultura Biteri, tras su estreno el año pasado en Hernani, y lo hace con tres sesiones con proyecciones de documentales del fondo del mar, además de una exposición en la sala de muestras del centro cultural con imágenes impactantes. Una nueva ocasión, por tanto, de disfrutar con fotografías y documentales que muestran la gran belleza del fondo marino, pero que también busca trasladar un mensaje claro y rotundo: Es necesario su conservación, que el ser humano lo cuide y lo mime... que abandone prácticas que le hacen daño y afecta a todo su hábitat. En gran medida el plástico es su gran enemigo.

Este año llega con el lema 'Cada imagen, un compromiso. Cada mirada, una oportunidad'. Según la organización, «simboliza la dedicación de las personas del mundo del cine y la fotografía que capturan la esencia de los océanos. Cada imagen es un acto de responsabilidad que nos muestra tanto la belleza como la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos». Las sesiones serán en Biteri Kultur Etxea tres martes de septiembre (16, 23 y 30), con entrada gratuita. Además, del 16 al 30 de septiembre se podrá visitar la exposición fotográfica 'Una ventana a los tesoros del océano' en la Casa de Cultura, que mostrará las mejores 24 fotografías presentadas al concurso fotográfico Cimasub. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 19.00 horas.

En total, la ciudadanía de Hernani tendrá la oportunidad de visionar 15 cortometrajes y tres documentales. En la sesión de este próximo martes, día 16, se emitirán cuatro cortometrajes y un documental. Los cortometrajes 'Shark man-The depths within' (Peter Loes); 'Kallaikoi-El mar de las meigas' (Jorge Martínez Vázquez); 'Metropolis-A day in Reef City' (Luca Keller) y 'Nadar con fantasmas (Damian Ramos Díaz) llevarán a los asistentes a los fondos marinos de la Polinesia Francesa, Galicia, Indonesia, Maldivas, Timor y Canarias. El documental de Telmo Iragorri y Manuel Coronado 'Urak Lawoi, brothers of the sea' les acercará a Tailandia.

Por su parte, el día 23, se proyectarán otros seis cortometrajes y un documental dentro de Cimasub: 'A dragon's dance' (Dean Spraakman); 'Equilibrio: el balance oculto del océano' (Juan Carlos García Carrillo); 'Anima oceani' (Rafael Herrero Massieu); 'Islas Cíes: biodiversidad amenazada' (Jose Irisarri Castro); 'Sharks '(Leandro Blanco) y 'Momentos' (Josée Carlos Rando Lara). El documental también será de Herrero Massieu: 'Islas Canarias, arrecifes de lava'. Acercarán a los mares y océanos de Australia, el Mediterráneo, Maldivas, Canarias, Galicia y Andalucía.

El último día se emitirán otros cinco cortometrajes, con el diaporama con las cien mejores fotografías presentadas al concurso fotográfico y un documental. Los cortometrajes serán 'Red alert on coral' (Olivier Bourgeois y Emma Josefina Petterson); 'Raja ampat, the last paradise' (David Galván Fernández); 'A truly plastic neutral fishery' (Pepe Brix); 'Magic of the macroverse' (Alfred Schaschlen) y 'Heart of the sea' (Shireen Rahimi). El documental será 'Nika. El calderón tropical', de Felipe Ravina y José Hernández. «Nos llevarán a Singapur, Indonesia, las Azores, Filipinas, Bermudas y Canarias», afirman desde Cimasub.

Hernani tiene por segundo año la oportunidad de ver el mejor cine submarino gracias al ciclo Cimasub. El festival, organizado por Itsaspekoak-Real Sociedad, con la colaboración del Ayuntamiento, tiene como objetivo «dar a conocer el fondo marino y transmitir cariño y respeto por él».

La concejala de Medio Ambiente, Ainara Atorrasagasti, ha invitado a toda la ciudadanía de Hernani al ciclo: «Además de interesante y hermoso, es una oportunidad para tomar conciencia sobre la situación de los mares y océanos y actuar a favor del medio ambiente».

En la actualidad, tras 48 ediciones, gracias al apoyo de instituciones y entidades patrocinadoras y colaboradoras, Cimasub se ha convertido en el festival de cine submarino más longevo de todo el planeta y un referente a nivel mundial. «Esto hace que sea una oportunidad única para poder disfrutar de fotografías, cortometrajes y documentales de los mejores profesionales de la imagen submarina, tanto en calidad y belleza, como en contenidos de sensibilización y educación ambiental marina» afirman desde la iniciativa que llega ahora a Hernani.

Cimasub invierte todo su esfuerzo en «mejorar cada año» para lograr contenidos de mayor calidad, aumentar su capacidad de sensibilizar al público y tener presencia en más lugares para llegar a más personas. Todas las actividades que realiza se centran en temáticas que «ayudan a comprender la importancia del mar y la estrecha relación con el medio ambiente, buscando concienciar, formar e implicar a las personas en la solución de la grave situación que está sufriendo», afirman.

«Dentro de nuestro último Cimasub Tour más de 20.000 personas han visitado las diferentes actividades organizadas durante estos 12 meses» subrayan. El Ciclo Internacional de cine submarino, muestra su entusiasmo «tras un éxito sin precedentes». Se han celebrado ya 57 sesiones de cine submarino en 27 poblaciones diferentes, con más de 5.000 asistentes. Además, se han llevado a cabo 20 exposiciones fotográficas, con un total de 738 días de exhibición y más de 10.000 visitantes.

En la nueva edición de Cimasub, se han recibido a concurso más de 700 fotografías submarinas, 82 cortometrajes y 27 documentales. De estos, se han seleccionado oficialmente 17 cortometrajes y 3 documentales para su proyección y serán entregados un total de 24 premios. «Este ciclo ha demostrado ser una fuente de inspiración y educación, reuniendo a miles de personas en torno al amor por los océanos y la vida marina», señalan desde el ciclo cinematográfico.

