Euskal Jaiak saca a todo Hernani a las calles

Buena parte de la jornada de ayer fue realmente tórrida. Las altas temperaturas acompañaron hasta bien entrada la tarde los muchos actos que se desarrollaron con motivo de las fiestas vascas, que contaron además con una muy buena presencia de hernaniarras. Sol, calor, buen ambiente y actos para que no se aburrera nadie... ese fue el guión de unas Euskal Jaiak que hoy vivirán su última jornada.

Lo cierto es que, a pesar sel sofoco, los muchos actos organizados contaron con una fenomenal acogida por parte de los hernaniarras. La mañana y el mediodía fueron especialmente intensos. Tal y como sucede todos los años, la feria de ganado fue muy visitada en el Paseo de los Tilos, zona que acogió también el desarrollo de los juegos tradicionales y las pruebas de herri kirolak. Pero la fiesta acudió también a otros rincones, como la Plaza de los Gudaris, donde partió y finalizó una concurrida comparsa de gigantes y cabezudos, o donde se pudieron escuchar las primeras canciones de la kantu jira, con protagonismo para los miembros de los distintos coros de Hernani.

Hoy

El programa de Euskal Jaiak continúa hoy, con otro buen número de actividades que se vivirán principalmente por la mañana, aunque para la tarde se ha reservado la actuación del grupo Tio Teronen Semeak. Llegan con el espectáculo de danza 'Haurreskolari', que desde las siete de la tarde y en previsión de lluvia se podrá disfrutar en Atsegindegi.

De todos modos, en la primera parte del día se sucederán hasta cinco actividades. El día arrancará a las nueve de la mañana con la salida de la diana, para seguir luego con la feria de artesanía Pablo Lasa en Los Tilos. Se trata de la 44 edición y, como suele ser habitual, además de los puestos con los productos de los artesanos, se podrá disfrutar observando en directo cómo realizan su labor.

Uno de los platos fuertes llegará con la degustación de sidras, en este caso en Gudarien plaza. Los sidreros de la localidad ofrecerán su bebida a todo el que se acerque, a partir de las 11.00 horas. También en la Plaza pero desde las 12.00, coincidiendo por tanto con el desarrollo de la degustación sidrera, habrá festival de trikitixa, con la participación de seis grupos. Los partidos de pelota en el frontón del polideportivo, cerrarán los actos de la mañana de hoy domingo. Se iban a jugar en Los Tilos pero se ha cambiado la ubicación.