Cine de resistencia de todo el mundo, en Hernani

Una de las principales citas cinematográficas que tienen lugar en la comarca, sino la más importante, Hariak, está en marcha en Hernani desde el pasado jueves. El cine reivindicativo y de resistencia está teniendo su espacio fundamentalmente en Kulturarteko Plaza Feminista y lo está haciendo de la mano de proyecciones de distintos lugares del mundo que se pueden ver hasta el próximo día 16 de noviembre.

La cita en KPF cuenta, además de con la proyección en sí de los documentales de denuncia, con coloquios posteriores, que siempre resultan muy atractivos para los asistentes.

El objetivo del festival, organizado por el área de Cooperación del Ayuntamiento de Hernani, es «dar a conocer situaciones que se dan en diferentes lugares del mundo y reflexionar en su influencia aquí, pero también tomar conciencia de cómo influenciamos desde aquí en esas situaciones», afirma la concejala de Cooperación, Itsaso Lekuona.

Hariak Zinemaldia ya es una cita obligatoria para muchas personas. Lekuona añade que se espera en esta edición «una tan buena respuesta como en las anteriores ediciones y nos gustaría que se acercara gente nueva al festival».

Los documentales de Hariak de este año se centran en tres temas principales: La transición ecológica, las guerras y las migraciones. «Queremos visibilizar los hilos que hay entre ellas», ha señalado la edil. Su Hernández, coordinadora del festival, revela que en él «también tocamos otros temas», entre los que cita la diversidad funcional o la violencia contra las mujeres.

«Seguimos hablando de Palestina, pero no es el único genocidio que denunciamos», añade. Así, durante Hariak 2025 se trata también el genocidio que se está realizando en el Congo, y para eso vendrá a Hernani la activista Nicole Ndogala hoy a las seis de la tarde.

Como es habitual, las sesiones están teniendo lugar de jueves a domingo. Los fines de semana, además, hay sesiones de mañana y tarde. Todas son gratis y en total se emiten 13 documentales: Tres cortos y nueve largos.

Este año, además, «por primera vez damos un documental adaptado para personas sordas, en lengua de signos». La otra novedad es la emisión de un film-documental de animación para público adulto.

Lo cierto es que este fin de semana va a ser muy intenso dentro del festival. Hoy, sin ir más lejos, habrá doble sesión. Por la mañana, desde las 11.00, será el turno de 'Semillas de Berta', una cinta que se centra en la situación que se vive en Honduras. Con una duración de 45 minutos, parte de la figura de la defensora de los derechos humanos hondureña y recorre las semillas que ha sembrado. Asesinada en 2016, Berta lideró la lucha de la comunidad de Río Blanco contra el megaproyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en defensa del territorio y los recursos naturales. Se podrá hablar con Dalila Argueta, conocedora de esta realidad e integrante de la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras y parte de la lucha del río Guapinol.

Por la tarde, desde las seis, habrá dos proyecciones, ambas centradas en la República del Congo. Una será 'Semillas de Kivu'. En Kivu (Congo), «una de las zonas más violentas del mundo», un grupo de mujeres llega al Hospital Panzi tras ser violadas en grupo por guerrilleros locales. Su tratamiento psicológico confronta el proceso de aceptación de los bebés que han dado a luz tras las violaciones. «Nos acompañará Nicole Ndongala Nzoiwidi, defensora de derechos humanos, miembro de la Plataforma Española de Mujeres Congoleñas y directora de la asociación Karibu». También esta tarde se proyectará 'Mama'. En el interior del Parque Nacional Kahuzi-Biega se encuentra el Santuario de Rehabilitación de Primates de Lwiro. Allí, Mama Zawadi y sus bebés chimpancés encuentran el único lugar en el mundo donde, rodeadas de amor, pueden curar las heridas de la guerra y salvarlos de la extinción.

Mañana domingo también habrá turno de mañana y tarde en KPF. Empezará el día a las 11.00 horas con 'Gerra hemen hasten da', de Euskal Herria/Yemen. La acción de un bombero en el Puerto de Bilbao, al negarse a participar en un cargamento de armas que será usado contra la población civil de Yemen, da inicio a un movimiento social que «desvelará los oscuros intereses e implicaciones» de este comercio. El colectivo 'Mujeres contra la guerra' estará en el coloquio. Por la tarde el turno será para 'Dabruneba'. Sofiko regresa a Georgia, de donde se fue con 7 años, recorriendo de nuevo el viaje migratorio que la llevó a Barcelona. Junto con su amiga de la infancia y cineasta Mar, se reencuentran con personas y lugares que formaron parte de su historia. Paloma Bercovich, Júlia Farràs y Mar Garro, las cineastas que han creado este documental de forma colectiva, hablarán del impacto que tiene en las vidas de las personas las políticas migratorias europeas.

Hay que recordar que el grupo de música palestino Sol Band participará en la gala de clausura de Hariak de este año el día 16. Además, Kulturarteko Plaza Feminista acoge la exposición fotográfica 'Yemen: Hambre, la otra herida de la guerra' del fotoperiodista ganador de World Press Photo en 2021, Pablo Tosco.

