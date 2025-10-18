Catalogados 112 árboles de Hernani

Juan F. Manjarrés Hernani Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

El trabajo que realiza el grupo Sagarreta, que aboga por la conservación medioambiental en Hernani, sigue dando sus frutos. Tan pronto se centran en realizar limpiezas en el río Urumea por medio del sistema auzolan, como el pasado 4 de octubre, como recogen semillas por los parques del municipio para luego sembrarlas en el vivero que tienen en el edificio de Iturola. La intención es después plantar los pequeños árboles en terrenos municipales con la idea de ir recuperando bosque autóctono. Ahora dan un paso más, importante, con la elaboración y presentación la semana próxima de un libro que realiza un inventario de los árboles que hay en Hernani.

Este año se cumplen 50 años de la celebración del Zuhaitz Eguna en el municipio, dejando de lado los dos años de pandemia. Sagarreta Natur Taldea para celebrarlo ha editado, con la colaboración del Ayuntamiento, un libro en el que recoge los árboles más destacados del municipio. El libro se presentará en Biteri el miércoles, 22 de octubre, a las siete de la tarde, y todos los asistentes podrán llevarse un ejemplar gratis a casa. También se ha organizado una exposición fotográfica con el título 'La vida oculta de los árboles', que se podrá visitar en los pasillos de Biteri del 22 de octubre al 4 de noviembre. «Este libro pretende ser un homenaje a todos aquellos que durante tantos años han hecho posible este evento, especialmente para la asociación Mendiriz Mendi, cuya participación ha sido imprescindible en su organización», afirman desde Sagarreta.

En esta nueva guía se han catalogado los 112 árboles y arbustos más destacados de los diferentes parques y barrios del casco urbano de Hernani, con la colaboración de dos técnicos de Aranzadi. La mayoría están en espacios públicos, pero también se han incluido algunos situados en privados, dada su importancia. Todos ellos han sido geolocalizados y también se han recogido sus principales peculiaridades. «Algunos han sido elegidos por su tamaño, otros por su belleza, por ser especies raras o autóctonas, sin olvidar algunos de especies representativas de cada barrio o que han tenido especial relevancia histórica para los autóctonos».

«Este libro pretende ser un homenaje a todos los que durante años se han esforzado por mantener el Zuhaitz Eguna»

Toda la información de este trabajo estará disponible digitalmente en la web municipal en un futuro próximo. Con ello quieren facilitar a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía interesada en el tema, el conocimiento detallado del patrimonio arbóreo de los núcleos urbanos de Hernani.

«Este libro pretende ser un homenaje a todos los que durante tantos años se han esforzado por mantener el Zuhaitz Eguna: A los que tuvieron la idea, a los miembros del grupo montañero Mendiriz Mendi que han participado en la organización anual, a los guardas forestales de cada época y a los técnicos y cargos del Ayuntamiento de Hernani, así como a todos los vecinos que han participado en todos estos años», indican.

Más de 40.000 árboles

Hay que recordar que en 1974 un grupo de aficionados a la naturaleza y montañeros de Hernani, encabezados por Joxe Legarreta, decidieron organizar por primera vez el Zuhaitz Eguna. Desde entonces ha sido un evento que se ha celebrado ininterrumpidamente durante 50 años, salvo los impedidos por la pandemia en 2021 y 2022. Durante todos estos años se han plantado más de 40.000 árboles en terrenos públicos.

Recientemente se ha conocido que en la localidad de Hernani, en el año 1905, se celebró también un Día del Árbol, en el que el entonces alcalde y representantes de la Diputación Foral, junto con otros cargos de la localidad, participaron junto a los alumnos de los centros escolares en una plantación de nogal en las faldas del monte Santa Bárbara. «Esto nos indica que en aquella época también había conciencia de recuperar los bosques en Hernani», tienen claro desde Sagarreta Natur Taldea.

Reporta un error