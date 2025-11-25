Grito contra la violencia machista en la comarca

María Cortés Buruntzaldea Martes, 25 de noviembre 2025, 20:49 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

Cada 25 de noviembre se conmemora en Buruntzaldea el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que invita, año tras año, a reflexionar, a alzar la voz y a actuar frente a una de las lacras de la sociedad: la violencia machista.

Recordar esta fecha en el calendario no es solo un acto simbólico, no debería ser un hecho efímero, sino una llamada urgente a la necesidad de hacerle frente a esta problemática que cada año se cobra la vida de muchas mujeres, pero también de sus allegados. La violencia de género no es un asunto privado, sino una vulneración de los derechos humanos. Las calles de Lasarte-Oria, Hernani, Andoain, Astigarraga y Urnieta se vistieron ayer de morado para reivindicar que la violencia machista es un problema de todos y que se debe trabajar conjuntamente para buscar una solución.

En Hernani la movilización tuvo lugar, en una tarde complicada en lo meteorológico, desde las 19.00 horas. Tras reunirse en Plaza Berri y convocados por la Coordinadora Feminista del municipio, completaron un recorrido que les llevó por las calles del centro de la localidad. Fueron muchos los asistentes, tal y como sucede todos los años. La convocatoria en Hernani secundaba la línea marcada por Euskal Herriko Mugimendu Feminista, bajo el lema 'Konplizitate sareen aurrena, erresistentzia feminista', en clara referencia al respaldo de la comunidad para hacer frente a la violencia machista. Además, el Pleno Municipal aprobó una declaración institucional respaldando el texto de Eudel, con algunas ligeras modificaciones.

En el caso de Lasarte-Oria, el Ayuntamiento, en colaboración con agentes locales, no se ha limitado a organizar solo actos en el día de ayer. La tradicional concentración en Okendo plaza, a pesar del tiempo desapacible, reunió a numerosos vecinos al mediodía, así como a muchos otros en la manifestación convocada por la tarde por el Movimiento Feminista. Pero estas dos citas en el día del 25N, solo vinieron a sumar al resto de programación que el Consistorio lasarteoriatarra ha preparado también este año como la proyección de cortos 'Rodando por la igualdad', que se pudo ver en la Casa de Cultura, u otros actos que todavía quedan por celebrarse como la sesión literaria 'Hetero', un videoforum en el hogar de personas jubiladas Biyak Bat, el cuentacuentos infantil en euskera 'Berdintasunean irakurketarekin jolastuz', la entrega de premios del concurso Beldur Barik, una actividad audiovisual en el Gazteleku, la obra teatral 'Taberna Paraíso' o una actividad comunitaria sobre violencia sexista dinamizada por el Servicio de Intervención Comunitaria.

Todo el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se ha visto recientemente reconocido al recibir el Premio Menina 2025 por su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este galardón, impulsado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha sido otorgado al Ayuntamiento por el conjunto de actuaciones desarrolladas desde el área de Igualdad y por el enfoque transversal de sus políticas públicas. El alcalde Agustín Valdivia, que recibió el premio, quiso poner en valor que «este reconocimiento es fruto del trabajo conjunto de muchas personas: del personal técnico del Ayuntamiento, de las asociaciones locales y de todas las vecinas y vecinos que cada día se implican en construir una sociedad libre de violencia». Añadió, además, que el premio «nos anima a seguir trabajando con la misma determinación, porque la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres son objetivos irrenunciables».

En Andoain, unas horas antes al acto central de concentración convocado por el Movimiento Feminista de Andoain en Goikoplaza, se reunieron jóvenes y no tan jóvenes en el Gazteleku para realizar chapas con motivo del 25 N. Al acto frente al Ayuntamiento acudieron representantes de todos los partidos que conforman la corporación municipal, además de miembros de agrupaciones locales y vecinos en general, a los que el mal tiempo no les impidió salir a reivindicar la necesidad de construir una sociedad «en la que no hay espacio para la violencia ejercida hacia las mujeres».

Astigarraga también se sumó ayer a las movilizaciones por el 25N. Como sucede todos los años, lo hizo por partida doble. En un llamamiento realizado por el Ayuntamiento, hubo una primera concentración a las 12.30 horas delante de la Casa Consistorial, con la participación tanto de representantes políticos como de ciudadanos. Por la tarde llegó la convocada por Emakumeon Etxea, en un acto reivindicativo bajo el lema 'Konplizitate sareen aurrean erresistentzia feminista' que se puso en marcha a las 19.00 horas en Emakumeon Plaza.

Con motivo del 25 de noviembre, en Astigarraga se han organizado múltiples actividades a las que se ha invitado a toda la ciudadanía. El pasado 13 de noviembre la Casa de las Mujeres acogió una charla de la experta de Sortzen, Shaila Melcón López sobre las violencias digitales, la manosfera y las herramientas necesarias para hacer frente a estas nuevas formas de violencia machista que están surgiendo entre los jóvenes. Precisamente, los jóvenes del Gazteleku empezaron hace diez días a diseñar la pancarta que colocaron ayer. Además, el pasado sábado, 22 de noviembre, el centro cultural Erribera, acogió un espectáculo musical con gran acogida por parte del público bajo el título 'Astigarraga sevillanak dantzatzen genero indarkeriaren aurka'. El domingo medio centenar de niñas y niños de entre 8 y 12 años participaron en la sala de escape 'En busca del tesoro de la Igualdad' en el frontón de Txominenea.

En lo que respecta a Urnieta, la concentración de ayer estuvo convocada por el Ayuntamiento, con la participación tanto de representantes políticos como de vecinos de la localidad. Comenzó a las doce del mediodía y en el transcurso de la misma se leyó un texto de condena por las agresiones machistas. Resaltaron que el apoyo de la comunidad resulta fundamental. «La comunidad nos conecta con otras personas y permite desarrollar vínculos protectores y generar narrativas comunes. Por ello, la comunidad puede contribuir a prevenir la violencia machista contra las mujeres y crear entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida las expresiones de discriminación y violencia. La estrecha relación con el vecindario, amistades o cuadrilla puede alertar de forma temprana cuando se está dando una situación de violencia».

Declaraciones institucionales

Además de las movilizaciones realizadas ayer en los distintos municipios de la comarca, en la que los ciudadanos contaron con un importante protagonismo, los distintos ayuntamientos aprobaron declaraciones institucionales por el 25N. Tuvieron como base el texto planteado desde Eudel, dentro del cual se plantean actuaciones como la de fortalecer las redes locales, «cuidando los espacios de encuentro, las actividades y la vitalidad asociativa para que conecten a toda la ciudadanía, particularmente a las mujeres y niñas más vulnerables». También desarrollar programas de acogida e integración para las personas que llegan de fuera y promover las redes en entornos educativos, sanitarios, culturales y de ocio, «conectando las iniciativas en el ámbito de la igualdad y lucha contra a la violencia machista». El texto de Eudel se centra también en desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para desactivar los discursos y actitudes que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia machista, promover la movilización ciudadana ante los casos de este tipo de violencia, y mostrar apoyo y coordinación con los grupos locales para desarrollar actuaciones de cara a respaldar a las víctimas en su lucha.

