Sagardo Route, premio turístico Gipuzkoako Zaindari

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio ha reconocido a Sagardoa Route en la segunda edición de los premios turísticos Gipuzkoako Zaindari. que se celebró el jueves en Ficoba y a la que acudieron un centenar de representantes de la industria turística del territorio, así como la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, el viceconsejero de Turismo, Jakes Agirrezabal, y otros representantes institucionales de Gipuzkoa.

Así lo dio a conocer la diputada del área, la diputada Azahara Domínguez, que agradeció «el compromiso, el esfuerzo y la capacidad de transformación» de todas las personas que conforman la industria turística de Gipuzkoa.

Esta segunda edición de los premios de turismo, que se han bautizado como 'Gipuzkoako Zaindari' alineándose con el Plan Estratégico 'Ven y cuídanos', «reconocen aquellas iniciativas turísticas sostenibles e innovadoras, que trabajan por la igualdad de mujeres y hombres, y las trayectorias profesionales que han hecho de Gipuzkoa el territorio turístico de referencia que hemos sido», destaca la diputada, que ha reconocido a los agentes que conforman esta industria que son «quienes nos permiten hacer realidad el modelo turístico que soñamos. Estos premios son mucho más que un reconocimiento, son el refuerzo de los valores con los que queremos que la gente nos identifique: Porque queremos ser sostenibles, queremos luchar por la igualdad de mujeres y hombres y queremos apostar por la innovación para que Gipuzkoa sea un destino reconocido por cuidar, respetar y apostar por la calidad en todos los ámbitos».

Los premios 'Gipuzkoako Zaindari' contemplan este año cuatro categorías, con una nueva distinción a la Igualdad. El premio Gipuzkoako zaindari a la Sostenibilidad distingue «las iniciativas turísticas que trabajan por un turismo responsable, cuidando el ámbito social, medioambiental y económico de su entorno», una misión que «cumple a la perfección» Sagardoa Route, una agencia receptiva que «trabaja con el foco en el turismo rural y la cultura de la sidra y ofrece actividades diversas por todo el territorio, creando experiencias en torno a la sidra que respetan el paisaje, la cultura y la economía local». Además, la diputada destaca «su capacidad para crear un ecosistema en torno a la sidra que permite conocer todo el proceso hasta lograr el producto final y, por tanto, contribuir a ponerlo en valor».

Trayectoria turística es un reconocimiento a quienes «han dedicado su vida a la industria turística» y en esta edición ha recaído sobre Goitur, la primera entidad público-privada de gestión turística en Euskadi, que este año cumple su 25 aniversario, tal y como ha recordado Azahara Domínguez, «para diversificar la economía de una comarca tradicionalmente industrial, como es Goierri, apostando por el turismo como motor de desarrollo». La diputada remarca que «Goitur ha demostrado que el turismo no es solo costa, es también pueblos vivos, naturaleza y cultura» y destaca su impulso a productos turísticos tan importantes como la Ruta del Queso Idiazabal.

La categoría de Innovación premia a «quienes han transformado la manera de trabajar, apostando por la profesionalización, la calidad y la convivencia» y en esta ocasión ha recaído sobre la Asociación de Apartamentos Turísticos Aparture, al entender que «han creado un modelo profesional, ético y local que asegura trazabilidad, contribución fiscal y empleo de calidad. Su apuesta por la convivencia urbana y la sostenibilidad ha convertido a Gipuzkoa en referente en toda España».

Finalmente, la categoría de Igualdad, reconoce «proyectos que trabajan por un turismo que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres», y distingue a la Behobia-San Sebastián por «integrar la igualdad como valor central en uno de los eventos deportivos más emblemáticos de Gipuzkoa, demostrando que el deporte y el turismo pueden ser motores de cambio social en favor de una igualdad real entre mujeres y hombres».

De esta forma, Goitur, Aparture, Sagardoa Route y Behobia San Sebastián se suman a Hotel Azpeitia, DIT Gestión y la Ruta del Queso Idiazabal, galardonados en la edición de 2024.

Asimismo, el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio ha aprovechado la gala de premios Gipuzkoako Zaindari para homenajear a diversas personalidades del turismo en Gipuzkoa que se han retirado en 2025. Es el caso de Joxe Mari Alberro, de Sagardoa Route, entre otros. Azahara Domínguez ha destacado que han dejado una «huella profunda» en el turismo de Gipuzkoa.