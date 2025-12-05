Último día para ver la exposición 'La columna de los ocho mil'

María Cortés Andoain Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

De la mano del hogar extremeño Miajón de los Castúos de Andoain se ha podido ver estas últimas semanas la exposición 'La Columna de los ocho mil' en la entrada del centro de servicios sociales Ambrosia Olabide. Hoy será el último día para que los andoaindarras puedan acercarse a la muestra, en horario de 9.00 a 20.00 horas.

Esta exposición, diseñada y organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' de Zafra, Badajoz, explica, a través de una docena de paneles, con textos e imágenes, la trágica escapada que miles de extremeños tuvieron que realizar ante el temor al levantamiento fascista de 1936. Lo que se conoce como el primero de los grandes desplazamientos (septiembre de 1936) que provocó la Guerra Civil.

La exposición se inauguró en Ambrosia Olabide hace unas semanas y durante este tiempo los andoaindarras han podido visitarla. En la inauguración estuvieron diversos representantes municipales, entre ellos, el alcalde Andoni Álvarez, así como Cristina Matilla, de la asociación extremeña de Andoain, que fueron los encargados de realizar la presentación de la muestra. Esta exposición aterrizó en Andoain, gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y el hogar extremeño Miajón de los Castúos.

En el acto de apertura de la exposición en Andoain también participaron varios vecinos de Andoain, nacidos en Extremadura que, en su juventud, tuvieron que emigrar al País Vasco para ganarse la vida. Entre ellos, Juankar Lucero (de Cáceres capital), Elvira Pedrera (de Malpartida de Cáceres), Ángeles Amores (Clabin), María Antonia Gago (Cáceres capital), y Antonia Gil (Torrejoncillo). Tuvieron la ocasión de ver la exposición, recordar momentos y compartirlos.

Esta muestra itinerante recoge uno de los hechos históricos más relevantes producidos durante dicho periodo en Extremadura y, a la vez, uno de los más desconocidos, cuando miles de extremeños huyeron desde el suroeste de la provincia de Badajoz hasta Azuaga, intentando escapar de los territorios conquistados por los sublevados franquistas. Tras dos días de marcha, la llamada 'columna de los ocho mil' fue diezmada en las inmediaciones de la localidad pacense de Fuente del Arco por fuerzas militares franquistas y, aunque muchos pudieron proseguir su huida, al menos dos mil fueron apresados, trasladados a sus localidades de origen y muchos asesinados.

«Durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 hubo muchos episodios de huidas masivas. Los pueblos y ciudades quedaban despoblados ante el avance de los militares, ante la ocupación de los enemigos. Los dos desplazamientos de población civil más renombrados fueron el éxodo final de los republicanos hacia la frontera francesa en el norte de Cataluña (febrero de 1939) y la huida de Málaga a Almería de febrero de 1937 tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad andaluza. Centenares de miles de personas integraron esos éxodos, pero hubo otro más modesto y más temprano: la huida de ocho mil personas desde el suroeste de la provincia de Badajoz hacia el noreste republicano de La Serena a mediados de septiembre de 1936, huyendo del avance de las tropas sublevadas», destacan sobre este hecho, añadiendo que «'La Columna de los ocho mil' es el primero de los grandes desplazamientos de personas que provocó la Guerra de 1936-1939 y el menos conocido».

Esta exposición, organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' con la financiación de la Diputación de Badajoz y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, forma parte de un proyecto de investigación que pretende seguir contribuyendo al esclarecimiento de estos hechos.

