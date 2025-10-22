Orgullosos de los jóvenes deportistas

María Cortés Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Muchas veces se escucha aquello de «las personas con talento no suelen ser profetas en su tierra», pero ese no es el caso de los jóvenes deportistas Beñat Fernández, Dani Fernández, Maren Telletxea y Aimar Pérez, que fueron los protagonistas de un emotivo homenaje que se les hizo por sus últimos logros deportivos.

El acto oficial se celebró en el salón de Plenos, pero antes, lo que se vivió en el exterior del Ayuntamiento fue un recibimiento espectacular en el que participaron más de una treintena de motos de gran cilindrada que quisieron arropar a los homenajeados, sobre todo, al piloto andoaindarra Beñat Fernández. Las motos rugieron con la llegada del andoaindarra al que le hicieron este especial paseillo, pero también volvieron a pasar por allí los cuatro deportistas juntos, antes de que la dantzari de Urki, Ane Fernández, les bailara el aurresku a las puertas del Consistorio. Después, los homenajeados, representantes municipales y familiares y amigos abarrotaron la sala de Plenos en el acto oficial.

Talento y esfuerzo

Goikoplaza acogió más de una treintena de motos de gran cilindrada que hicieron el paseillo a los jóvenes deportistas

Jaione Alonso y Ainhoa Aiertza presentaron el acto que arrancó con palabras de elogio a los deportistas. «Queremos reconocer el esfuerzo, el talento y la dedicación de cuatro jóvenes deportistas de nuestro pueblo. Los andoaindarras estamos muy orgullosos de ellos, que son ejemplo de cómo, con trabajo, pasión y constancia, se puede llegar a lo más alto en cualquier disciplina deportiva. En un pueblo de poco más de 14.500 habitantes, lograr en tan poco tiempo dos campeonatos del mundo y dos de Europa suena realmente bien», reseñaron, matizando que «sabemos que Andoain cuenta con muchos más campeones y todos ellos tendrán también su merecido reconocimiento en el acto que se celebrará en Bastero en diciembre».

Pero en esta ocasión, el protagonismo fue de Aimar Pérez Lainez, medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Kenpo Kai celebrado en Japón, Maren Telletxea, campeona de Europa de kayak surf (piragua larga) en categoría júnior y senior disputado en Irlanda, Dani Fernández, campeón de Europa en kayak surf en la modalidad de piragua corta que se celebró en Irlanda y Beñat Fernández 'Pelontxu', campeón del mundo de Supersport 300, logrado en el circuito de Jerez este pasado fin de semana. «Estos jóvenes son mucho más que una medalla de oro. Detrás de cada triunfo hay un camino lleno de trabajo, esfuerzo y muchos logros», destacaron. El propio alcalde Andoni Álvarez quiso añadir que «nada de esto sería posible si no tuvieran el apoyo de clubes y entrenadores, pero sobre todo de sus familias, a las que también queremos agradecerles el esfuerzo que hacen».

En el turno de palabra de los homenajeados, Aimar Pérez destacó que «el Kenpo Kai me ha dado mucho fuera del tatami también. Me ha servido en mi día a día para templar nervios ante un examen, tener paciencia, constancia o saber cómo reaccionar en algunos momentos». Para la joven Maren Telletxea, «sería un sueño, ya que tengo el Europeo, poder lograr algún día el Mundial». Un alegre Dani Fernández aseguró que «cuando ganas sientes, además de alegría, alivio. Llegar a las finales es una sensación increíble». Mientras que Beñat, recién aterrizado del Mundial, comentó que «ahora me toca disfrutar el momento y el año que viene buscaremos el mejor camino para mí».

Los responsables concluyeron que «detrás de cada título hay horas y horas de esfuerzo: sobre el tatami, surcando olas, o rodando por el asfalto. Sabemos que los sueños no se regalan se trabajan... y a veces, solo a veces se conquistan. Y vosotros habéis conquistado Europa y el mundo».