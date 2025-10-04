Festival solidario el 19 de octubre para apoyar a Nahia Patino

Presentación. Nahia junto a su ama Saioa, con los miembros del grupo organizador y con parte de las personas que participarán en el festival.

Toda ayuda es poca cuando la necesidad así lo demanda y en este caso, los andoaindarras podrán volver a mostrar su solidaridad a mediados de este mes de octubre, concretamente el día 19, en el festival solidario que se está organizando a favor de la joven Nahia Patino Arancón, enferma de Artrogriposis.

La cita será en la Casa de Cultura el próximo 19 de octubre, a partir de las doce del mediodía. Ya se pueden adquirir las entradas, a 5 euros. No será un evento cualquiera, ya que además de ser una acción solidaria, en este festival participarán numerosos músicos y dantzaris locales.

La iniciativa ha sido impulsada Andoain Solidario, con la colaboración del Ayuntamiento de Andoain. «No somos una asociación, sino un grupo de voluntarios que llevamos muchos meses preparando este evento. La idea surgió a raíz de conocer la situación de esta niña andoaindarra. Hemos querido nuestro granito de arena y poder recaudar dinero para poder ayudarla», destaca el grupo de voluntarios. Lo dicho, el festival será un punto de encuentro de diferentes disciplinas y artistas locales, completando el evento desde Olagain txistulari elkartea, Itsaso Sánchez, Alberto Agirre abesbatza, Susana Cencillo, Sebastopol dantza taldea y Dantza Orientalak, zumbalokura, Udal Musika Eskolako Abesbatza Gaztea eta Txikia, Amaia Zipitria, Liher Sarasola, Maddi Azpiroz y Aiala Irulegi.

Los organizadores, que realizaron recientemente una presentación del evento en Plaza Morea, en el exterior de Bastero, han querido recordar a los andoaindarras que ya están a la venta las entradas para poder acudir al festival y que son numeradas. «Las personas interesadas pueden comprarlas en Bastero, pero también en la imprenta Urrats y en la mesa que los miembros de Andoain Solidario (calle Las Escuelas) ponen los sábados por la mañana. También se podrían realizar donaciones (en la cuenta de Caja Rural ES88 3008 0159 8753 2893 1422).

Andoain Solidario, todos los sábados por la mañana, colocan una mesa y ponen a la venta accesorios como llaveros, mochilas, cintas para móviles... «La niña Nahia Patino Arancón padece una de las denominadas enfermedades raras, Artrogriposis, y su terapia conlleva muchos gastos para esta familia de Andoain», destacan los organizadores. Desde la agrupación recuerdan que «hemos realizado otras acciones solidarias como un festival para ayudar a los afectados por la Dana, otra recogida solidaria para los damnificados por el terremoto de Turquía y Siria... Empezamos a hacer este tipo de acciones solidarias cuando ocurrió la erupción del volcán en La Palma en 2021. Hace cuatro años organizamos un mercadillo solidario con el que se recaudaron más de 14.000 euros que fueron donados al Cabildo de La Palma».

Pero no es la primera vez que el municipio se vuelva en ayudar a Nahia Patino. El año pasado, otra iniciativa solidaria, esta vez promovida por amigos de la familia de Nahia Patino, pusieron en marcha otra iniciativa solidaria. Entonces, las acuarelas y llaveros realizados por Naiara Delgado, amiga de la ama de Nahia, fueron expuestos y puestos a la venta en el bar Urkiola. Y además, también se pudieron comprar unos bolsos elaborados por la tienda Keinu. Otra compañera de la ama de Nahia en Tolosa también puso en marcha unas rifas. Con lo vendido más lo recaudado, ya que también hubo aportaciones particulares, reunieron unos cuantos miles de euros con los que costearon parte del tratamiento que recibe la joven.

Este pasado mes de septiembre, el club Euskalduna, aprovechando la celebración de su Torneo Larramendi de Fútbol, también quiso colaborar con la causa. Las personas que acudieron tanto al campeonato masculino como al femenino que se celebró en Ubitarte pudieron hacer donaciones para ayudar económicamente a la familia.

Años de lucha y tenacidad

Nahia Patino, es una joven de 12 años que nació con problemas en las articulaciones. «Tuve un embarazo normal, pero cuando nació, además del sufrimiento fetal que tuvo la niña y que le ha dejado secuelas, también nos dimos cuenta de que tenía problemas en las articulaciones, sobre todo con luxaciones en la rodilla y en las caderas. Después de muchos médicos, informes y análisis, las pruebas genéticas determinaron que tenía el Síndrome de Larssen, una enfermedad rara que afecta especialmente a las extremidades inferiores».

No ha sido nada sencillo el día a día para Nahia ni para sus aitas, Saioa y Jesús, pero la tenacidad y necesidad de que la joven pueda desarrollarse lo mejor posible, dentro de sus capacidades, hace que está familia andoaindarra no haya cesado en su empeño. Como ya contaba la familia a este periódico hace un año, «Nahia no podía sentarse, mantenerse de pie o realizar movimientos básicos como coger objetos con la mano. Tampoco puede caminar, pero después de pasar por varias operaciones y mucha terapia, hemos visto resultados muy positivos. Nahia fue escolarizada en Aspace y comenzó también en la asociación Pausoka, que atiende a familias con niños que padecen enfermedades raras. Allí recibe asistencia a nivel de rehabilitación física y psicológica, fisioterapia, osteopatía, logopedia y terapia ocupacional. También vamos una vez al año a Alcobendas, en Madrid, para que Nahia reciba diferentes tratamientos que le van muy bien. Le ayudan con el tono muscular que para ella es muy importante, con el tema de equilibrio...».

