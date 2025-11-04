Agradecimiento a la solidaridad

María Cortés Andoain Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30 | Actualizado 21:19h. Comenta Compartir

Entonando la conocida canción 'Maite Zaitut', la canción preferida de Nahia Patino, finalizó el festival organizado hace unas semanas, precisamente a favor de esta joven andoaindarra que padece Artrogriposis, una enfermedad rara que afecta a las articulaciones. Pasado este tiempo, desde Andoain Solidario, agrupación local que se encargó de la organización, han querido mostrar su agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible el evento de Bastero. «Con enorme gratitud queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible el evento solidario a favor de Nahia Patino. A los artistas participantes, por su talento y generosidad; a los comercios colaboradores, por su apoyo incondicional; al Ayuntamiento, por su implicación y respaldo; y, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado como público, por su presencia y entusiasmo. Con el dinero recaudado podremos ayudar a sufragar parte de las terapias que tanto contribuyen a mejorar su calidad de vida. Somos conscientes de que esta ayuda cubrirá solo una parte y por un tiempo limitado, ya que las terapias son numerosas y muy costosas y deben ser afrontadas por su familia. Aun así, vuestro apoyo, cariño y compromiso han convertido esta iniciativa en un gran gesto de esperanza y amor hacia Nahia y su familia. ¡Gracias de corazón por vuestra solidaridad!», han querido agradecer los organizadores.

La iniciativa popular Andoain Solidario que impulsó el exitoso festival en la Casa de Cultura también ha querido informar que «con las entradas, que se vendieron las 500 que había, además de las aportaciones realizadas esos días y posteriores, incluida la subasta que se realizó de dos cuadros en lienzo de algodón en formato 3D que donó Arantxa Truchuelo, podemos decir que se han recaudado unos 8.000 euros que recibirá la familia de Nahia para sus tratamientos y terapias».

La solidaridad de los vecinos de Andoain quedó patente una vez más, así como el de las asociaciones y comerciantes que colaboraron tanto actuando en Bastero, como donando productos que sirvieron para los sorteos que se realizaron. Participaron en festival los txistularis de Olagain y miembros del coro Alberto Agirreinterpretando 'Agur zaharra' y 'Sagardotegiko koplak', lo hicieron los jóvenes del coro de la Musika Eskola, que dirige Katrin Iturralde, con 'The Rose' y 'Lau teilatu' y los txikis cantando 'Arri arri mandoko' y 'Eguzki bila'. También actuaron los bailarines de Sebastopol Dantza Taldea y de Zumba Lokura Dantza Eskola, así como los músicos Lier Sarasola, Maddi Azpiroz, Amaia Zipitria, Aiala Irulegi, Susana Cencillo, Iban Gurrutxaga y la cantante Itsaso Sánchez.

Reporta un error