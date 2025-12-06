Una vida más sostenible desde Irun al mundo Be Veggie. El festival vegano arrancó ayer con colas antes de la apertura, decenas de experiencias en el programa y varios proyectos locales entre los más de sesenta expositores de la séptima edición

Joana Ochoteco Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Con colas en la puerta desde minutos antes de la apertura, Be Veggie dio inicio ayer en Ficoba a su séptima edición. El festival vegano de Euskadi demostró que es una cita más que consolidada no sólo en el calendario de quienes siguen una alimentación vegana, sino también de todo un público, cada vez mayor, que quiere acercarse y ejercer un modo de vida más sostenible.

Be Veggie ofrece esa posibilidad a través de un extenso programa de charlas, talleres, show-cookings y encuentros, y también mediante la oferta del más de medio centenar de expositores que participan en esta edición. Han llegado hasta Ficoba desde diferentes localizaciones de todo el Estado, pero también, desde casa, con una representación de expositores locales.

El festival Continúa abierto hoy, de 11.00 a 20.00, y mañana, de 11.00 a 16.00, en el pabellón 3 de Ficoba.

Entrada gratuita Tanto el acceso al festival como el uso del parking de Ficoba son libres.

Programa Además de la oferta de más de medio centenar de expositores, el festival celebra actividades, talleres y charlas durante todo el día.

Cerveza con banda sonora

Así, en el pabellón 3 se puede encontrar el último proyecto de Mikel Llucia, la cerveza Versum que se presenta como un producto inclusivo. Elaborada sin gluten, mantiene todo el sabor pero con un punto sutil que la hace apropiada para quienes no estén habituados a la cerveza artesana. Versum propone «tres variedades, rubia, tostada e IPA», explica Mikel Llucia. Además de en varios establecimientos de Irun en Be Veggie pueden degustarse directamente del cañero, «o llevarse un pack a casa». Versum responde al objetivo de «hacer birras para todo el mundo», pero además, puede que sean las primeras cervezas con su propia banda sonora: «he querido meterle a este proyecto mi pasión por la música», y cada cerveza tiene un QR que permite acceder a una canción. «En dos de los casos las he hecho yo, en el tercero, es un tema que compuse en su día con mis amigos».

Quienes están probando Versum se están quedando con un buen sabor de boca, asegura Mikel Llucia: «les está sorprendiendo comprobar que se puede hacer un producto con todo el sabor, el mismo precio y, además, sin gluten».

Velas aromáticas sin tóxicos

El de Raquel Mateo es otro proyecto con sello local en Be Veggie: «tengo un centro de estética en Irun», Exotic Touch, «llevo una marca de cosmética natural y vegana y, además, desde hace un tiempo hago velas de soja naturales, sin químicos, sin parafina», explica. Esas velas elaboradas al detalle son las protagonistas de un stand en el que también hay cosmética, quemadores y piezas de cerámica.

Bajo la marca Cocoon Essence, esas velas naturales, «además de no llevar ningún tóxico, su olor dura mucho más» que las tradicionales. Son un producto «que está muy de moda; quizá no tanto en Euskadi», aunque Raquel Mateo tiene en mente «dar talleres para enseñar cómo se elaboran». La de esta edición es su primera vez en Be Veggie, y destacaba que «hay mucho movimiento» y que «a la gente le están gustado mucho» esos productos tan especiales que ha llevado a la feria.

Chocolate estar más sano

No es sólo que esté delicioso, es que el chocolate tiene «muchos beneficios para la salud, tanto física como mental». Así lo reivindica Isabel Maigón desde Casa Cacao Monteverde, desde Oñaurre hasta Be Veggie: abrió este mismo otoño esa «casa de experiencias» en el barrio irundarra «con el fin de transmitir el valor que tiene el cacao, que no es un producto como cualquier otro: es una fruta ancestral que aporta felicidad. Yo siempre suelo recomendar, en vez de una pastilla para dormir, tomar un cacao, en bebida o tableta. Relaja, pero también aporta esa potencia que a veces necesitamos en el día a día. Y sabe tan rico...», resume Isabel Maigón.

Su proyecto apuesta por «mostrar a Euskadi una parte gourmet del Ecuador a través del cacao», y hacerlo de manera sostenible: «cuidamos mucho a los agricultores y el proceso en origen». Además de organizar esas experiencias en su sede de Oñaurre, «también proveemos de materia prima a varios chocolateros de la zona». Tras Be Veggie, la semana que viene se acercarán al centro de Irun: «vamos a hacer catas en el CBA el sábado que viene, a partir de las 12.00», sin necesidad de inscripción previa. Es suficiente con acudir con ganas de disfrutar de un buen cacao.