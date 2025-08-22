Techno con sello irundarra junto al descenso del río Sella

X. DE LA LINDE GARCIA Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

Los que no sean aficionados de la música electrónica es probable que no hayan oído hablar nunca del Aquasella, el festival que desde hace más de 25 años se celebra en la localidad asturiana de Arriondas, y que en la edición de este año ha logrado rebasar los 80.000 asistentes. Comenzó el 14 de agosto y terminó el pasado domingo con una jornada de 'after', cuya apertura corrió a cargo del artista irundarra Alain Fanegas. «Fue una barbaridad, de no haber nadie pasé en cosa de 5 minutos a estar tocando delante de miles de personas», relata.

Esta escena se dio en El Bosque, el segundo escenario más grande del festival y el único que estuvo activo el domingo. Fanegas fue el primer DJ en actuar, justo una hora después de que finalizara la programación del sábado. «Lo que me ocurrió fue increíble», rememora el irundarra, que asegura que la actuación ofrecida este año en el festival fue la más importante del año, incluso de su carrera. «He hecho conciertos ante 2.000 personas, pero allí había más gente, seguro. No se veía el final», reconoce.

Entre las miles de personas que no quisieron perderse la sesión del artista irundarra estaban dos jóvenes, que desde la primera fila, sostenían la bandera de Irun. «Son cosas que motivan mucho», asegura Fanegas.

No era la primera vez que el músico pinchaba en el Aquasella, al que considera el festival de música techno más importante del estado. «Otros años he podido abrir el escenario principal, llamado Open Air. Esta vez me han dado un mejor horario, con más responsabilidad», apunta. Además de actuar, el irundarra aprovechó la ocasión para viajar días antes y ver en vivo a algunos de los principales artistas de la escena electrónica. «Es importante estar en festivales como estos para conocer a músicos con los que poder colaborar en el futuro», explica.

Techno melódico

Con más de 10 de años de carrera profesional a sus espaldas, Fanegas se caracteriza por su techno melódico y cercano al indie-dance. «Hago algo de flow-house también, pero sobre todo me muevo por esos estilos», afirma. El productor irundarra cuenta actualmente con más de 37.000 escuchas semanales en Spotify, con temas como 'Love is You' o 'Jinga', cercanas al millón de reproducciones en la plataforma.

En cuanto a la sesión ofrecida en el festival asturiano, que duró cerca de una hora, Fanegas optó por una lista de 20 canciones, siete ellas producidas por el propio irundarra. También pinchó alguna que otra colaboración con artistas brasileños y argentinos. «Siempre llevo música extra para ver como reacciona el público, pero funcionó muy bien todo lo que tenía preparado», asegura.

Con una vida profesional ajetreada, que le ha llevado por distintas partes del mundo, Fanegas ha aceptado este verano menos actuaciones para estar más tranquilo. A pesar de ello, el músico irundarra estuvo hace tres semanas actuando en Egipto y también ha estado en Francia. Antes de acabar el año pinchará en Berlín y también prepara una gira por América del Norte y Centroamérica.

El hard-techno, en augue

Fanegas destaca que la escena techno «está al alza», en parte debido a la irrupción del hard-techno, un subgénero más agresivo y con ritmos más rápidos. «Está teniendo mucho tirón entre la juventud, que también está apoyando nuestro género», apunta. Como ejemplo menciona la sala Sonora de Bilbao, «que se llena con esa música», así como la discoteca Zul de Cantabria, un after-hour con fiestas al aire libre y vistas al mar Cantábrico.