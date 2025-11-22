El Roca disfruta desde lo alto de la clasificación

E. PRIETO Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

Una de las noticias positivas de este comienzo de temporada en el Real Unión tiene que ver con el rendimiento del segundo equipo. El Roca arrancó el curso en Txerloia con una contundente derrota (3-0) ante el Anaitasuna que no invitaba a imaginarse, ni a los más optimistas del lugar, lo que iba a venir después: nueve encuentros consecutivos ganados –algunos de ellos con goleadas– que se han traducido en un liderato solvente con 7 puntos de renta al segundo clasificado.

Uno de los capitanes del segundo equipo del Real Unión es Ander Fernández, irundarra que lleva desde categoría cadete en el club. «Hemos cogido una dinámica muy buena después de la primera derrota», explica con naturalidad el lateral derecho txuribeltz, que también actúa en posiciones más adelantadas. «Encadenar nueve partidos seguidos ganando, además, ayuda a que en el día a día sigamos funcionando bien. Tenemos muy buena sintonía entre nosotros».

Preguntado por ese inicio espectacular que ha tenido el equipo, Ander reconoce que «era difícil ver el potencial de la plantilla en pretemporada, porque cuando empiezan los partidos oficiales es totalmente diferente. Conozco bien la categoría y no me esperaba para nada un comienzo como este».

«Nadie piensa en que vamos primeros; estamos centrados en trabajar y ya se verá cómo evoluciona la clasificación»

A todo el mundo le gusta verse en el primer puesto de la clasificación pero Ander es consciente de que todavía es noviembre y no merece la pena pensar en clave de futuro. «Sabemos que la racha es la que es pero nosotros nos estamos centrando en el día a día. Vamos a todos los entrenamientos con la ilusión de seguir ganando pero nadie está pensando en que somos primeros y sacamos siete puntos al segundo. Estamos más centrados en trabajar y ya se irá viendo cómo evoluciona la clasificación».

Preguntado por su míster, Alberto López, Ander cuenta que el exportero de la Real Sociedad, con pasado en los banquillos en el Alavés y el Valladolid, «es bastante tranquilo. Está consiguiendo transmitir las ideas que quiere al equipo en los entrenamientos y se está viendo reflejado en los partidos».

El Roca es el equipo que más goles mete y el que menos encaja pero Fernández destaca, como unas de las claves del momento dulce, «que somos un equipo bastante ordenado. Antes del partido tenemos tres o cuatro ideas muy claras y somos capaces de ejecutarlas como nos pide Alberto». En la faceta ofensiva «estamos convirtiendo mucho a balón parado», resalta el 15 txuribeltz por encima de otros aspectos.

Como para escribir este artículo vamos a recurrir también a otro de los integrantes del segundo equipo unionista, Iñigo Elizetxea, aprovechamos para preguntarle a Ander por su compañero. «Está muy bien este año, haciendo una gran temporada», nos adelanta el irundarra.

Darle «valor» a la racha

Lo primero que hacemos con Iñigo al teléfono es devolverle la pregunta. «Es un avión, no para de correr, parece que no se cansa», cuenta con una media sonrisa sobre su compañero Ander. «No sé si entrena a escondidas porque es un animal».

Iñigo Elizetxea, igual que Ander Fernández, es un buen ejemplo de que la cantera txuribeltz, denostada en no pocas ocasiones, también puede sacar jugadores de los que sentirse orgulloso. «Llevo toda la vida en el Unión, 13 o 14 años, y estoy muy contento donde estoy», afirma el central.

Ese sentimiento de pertenencia le está haciendo disfrutar todavía más si cabe el buen momento deportivo que están atravesando. «Estamos muy contentos con los resultados que estamos sacando. Sabemos que la racha se puede acabar en cualquier momento pero que nos quiten lo 'bailao'», apunta el irundarra, que reconoce, «para ser sincero», ser «de los que mira la clasificación todas las semanas» por el liderato del equipo.

En la misma línea que su compañero, Elizetxea remarca «el equilibrio que tenemos en todas las líneas» como una de las virtudes del equipo. «Yo, como defensa que soy, le doy mucha importancia a que somos el equipo menos goleado». Iñigo también coincide con Ander al ser preguntado por el tipo de entrenador que es Alberto. «Por encima de todo transmite tranquilidad. Es un técnico que da las herramientas, te orienta sobre cómo tienes que hacer las cosas y al final te deja libertad para ser tú mismo y que eso sirva para mejorar al equipo».

El dueño de la camiseta número 6 del filial, que ha visto puerta dos veces esta temporada a pesar de actuar en la zaga, apuesta por «darle valor a lo que estamos haciendo. Estamos normalizando ganar cada fin de semana porque tenemos nueve victorias seguidas pero detrás hay mucho trabajo. Tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo y darle importancia».

El Roca visita esta tarde el campo de Aita Mari a partir de las 17.00 horas, donde espera un Zumaiako que también atraviesa un momento espectacular. Nadie sabe hasta dónde llegará el filial txuribeltz esta temporada pero como dice Iñigo, «que nos quiten lo 'bailao'».