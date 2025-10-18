Un proyecto cultural que trasciende lo local

Iñigo Morondo Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08 Comenta Compartir

Casa Taller Oteiza-Basterretxea (CTOB) se presentó ayer como colectivo ciudadano que quiere reivindicar el enorme valor histórico, cultural y arquitectónico que encierra el actualmente destartalado edificio que da nombre al grupo.

El arquitecto Luis Vallet de Montano llevó a los planos (hasta nueve versiones) las ideas de los artistas Nestor Basterretxea y Jorge Oteiza que, en 1957, una vez construida, se mudaron a la casa-taller para vivir y trabajar. Con la idea de que el 70 aniversario en 2027 sirva de acicate para la recuperación del edificio y su memoria, Pedro Galdón, Emilio Varela, Maeva Arregui, Jonan Basterretxea y Fernando García Nieto han formado el grupo de trabajo de CTOB.

García Nieto llevó el acto y leyó junto a Jon Etxaniz y Maeva Arregui el manifiesto fundacional del colectivo al que se adhirieron, con rúbrica, las casi 60 personas, la mayoría del mundo del arte y la cultura, que acudieron al acto, convocado gracias al programa de Jornadas de Patrimonio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El manifiesto define al grupo como un colectivo de «responsabilidad y ambición cultural» que defiende la «rehabilitación» de un inmueble «clave» que «permanece abandonado», pero no olvidado. Recuerda el valor del edificio como «icono de la arquitectura moderna en el País Vasco», pero, más allá, reivindica el valor de lo que supuso: cómo afecto a las carreras de Oteiza y Basterretxea, cómo la presencia de ambos en Irun agitó el movimiento cultural y creativo local, cómo se «gestaron las bases para una renovación de las artes y la cultura vasca». Porque allí fraguaron colectivos como «el Grupo Gaur», la productora Frontera Films o Ez Dok Amairu para la «nueva música vasca».

Ampliación con criterio

«Queremos que la casa-taller vuelva a ser centro neurálgico de creación y pensamiento contemporáneo» en una «escala nacional e internacional». Asume el colectivo que «es imprescindible ampliar sus capacidades con una intervención arquitectónica contemporánea de primera línea». «No venimos a sustituir ni a enfrentarnos a iniciativas institucionales», leyeron. «Somos un grupo de trabajo técnico, cultural y ciudadano que quiere colaborar activamente con el Ayuntamiento y otros entes en el diseño, redacción y asesoramiento del proyecto».

La presentación de CTOB estuvo respaldada por Juan Pablo Huércanos, subdirector del Museo Oteiza; Juan Martín García, director de la comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, y Fernando Golvano, historiador del arte y autor de los dos planes de desarrollo de este espacio encargados por el Ayuntamiento.

Los tres tomaron la palabra y, en su discurso, Golvano destacó que éste «es un proyecto que trasciende lo local y por tanto requiere recursos de Gipuzkoa, Euskadi, Estado Español y Europa para desarrollar una pequeña Bauhaus en la frontera con cuatro objetivos. Los dos primeros, convertirse en centro de estudio, investigación, difusión y de interpretación de Oteiza y Basterretxea y lo mismo pero en torno a Vallet de Montano. El tercero, ser un centro dinámico que conecte con los litigios y desafíos de la creación contemporánea. Cuarto, insoslayable, debe ser lugar para el diálogo transfronterizo, diálogo entre lenguas, culturas, creaciones diversas». Destacó el valor del nacimiento de CTOB porque «es muy importante que el Ayuntamiento no se sienta solo en esto».