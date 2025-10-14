La portería menos goleada del grupo tiene sello local

Impenetrable. La portería delReal Unión, con Lander y Jon Tena, se ha convertido en una barrera por la que no pasan los balones.

Quinto tras la sexta jornada, el Real Unión sigue invicto en liga y ya es el único del grupo que no ha perdido aún. Una de las razones principales es que ha encajado muy pocos goles. Tan pocos como tres. Es el menos goleado del grupo junto con el Alavés B y en toda la categoría, entre 90 equipos, pocos igualan la cifra y sólo dos la mejoran.

En el planteamiento presionante de Ramsés Gil, la defensa de la portería es una tarea que arranca en la delantera y acaba, por supuesto, con la labor del guardameta. No cabe restar méritos a un equipo que muerde en la presión durante 90 minutos, pero tampoco se puede negar que los porteros, Jon Tena y Lander Emery, tienen mucha culpa de que el balón haya acabado pocas veces en las redes de los txuribeltz.

Tanto Tena como Lander han jugado ya en este arranque liguero porque, Ramsés Gil lo ha dejado claro, su entrenador no considera que la de los metas sea «una posición diferente de las demás en cuanto a cambios en quien la ocupa. Cada semana se evalúa el estado de forma, las características del rival y se decide quién juega», aseguró, lo que no hace sino alimentar la competencia entre dos guardametas con sello bidasotarra.

Tena jugó 3 temporadas en el Real Unión hace una década y Lander es el sexto Emery que defiende el escudo del club

Diferentes pasados txuribeltz

Jon Tena es de Irun. Formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, hace una década jugó tres temporadas en el Real Unión. Vuelve tras haber ganado experiencia en clubes de diferentes categorías, incluida la Primera islandesa. Sus cuatro últimas temporadas las ha vivido en Barakaldo con dos ascensos incluidos.

Lander Emery nació en Madrid por las circunstancias laborales de su aita, Unai, pero tiene muy arraigada su ascendencia hondarribitarra y unionista. Es de momento, el último de una larga saga de 'Emery's que incluye hasta otros cinco futbolistas de la historia del Real Unión. Entre ellos, su abuelo Juan Emery y su bisabuelo, Antonio Emery, 'Pajarito', eran los dos porteros, como él.

Con Tena y Lander trabaja en dinámica de primer equipo Odei Rodríguez, meta irundarra del Roca; los tres bajo las órdenes del preparador de porteros, otro talento local, Ricardo Costa.

Al menos de momento, la titularidad de cada fin de semana es cosa de los dos primeros. Cinco veces ha ocupado la portería Tena y una Lander. «Competimos cada día para ayudar a que el que juegue esté al mejor nivel posible», dice este último. «Si yo estoy a mi mejor nivel empujo a Jon a estar a su mejor nivel y viceversa. Así trabajamos, buscando la excelencia en cada sesión». «En realidad es una competencia muy sana, muy interna. Aquí, cada día, venimos crecer, a mejorar, no a pelear por jugar el sábado. Somos dos porteros con características diferentes y nos ayudamos a mejorar uno al otro».

Tena, con 32 años, está aún en edad de plenitud para los porteros, pero su rol ha cambiado mucho desde que pasó por el Real Unión. «Entonces tenía, más o menos, la edad que tiene Lander ahora y tenía a Xixa Otermin, del que intenté aprender todo lo posible. En este tiempo he vivido muchas experiencias y trato de transmitírselo a Lander y Odei».

No habla sólo de lo que pasa en el verde, también de cómo afrontar los momentos, las circunstancias, los contextos, en una posición siempre tan comprometida. Y eso que Lander ya ha vivido lo suyo, con dos temporadas en el Sub-21 del Aston Villa, donde por cierto, se hizo amigo del portero txuribeltz del pasado año, James Wright. «Los de Birmingham fueron dos años en los que viví muchas experiencias, pero estar ahora con Jon, con la trayectoria que tiene, es una oportunidad de crecer que intento aprovechar en cada partido, en cada entrenamiento. Tengo mucho que aprender de él».

