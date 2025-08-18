25 años poniendo a prueba el frontón de Ola Campeonato de pelota. La competición para jóvenes que cada verano organiza la sidrería irunesa casi desde que se fundó cumple bodas de plata en pleno crecimiento

Iñigo Morondo Lunes, 18 de agosto 2025, 20:05

A mí, del deporte, me gustan la pelota y herri kirolak, así que al año siguiente al de abrir la sidrería habilité el frontón fuera. Con el frontón ahí, hablando con Norberto Tranche, enseguida surgió la idea de hacer un torneo de chavales», recuerda Iñaki Bengoetxea, fundador de la sidrería Ola.

Veinticinco años después, el campeonato se sigue celebrando cada verano, cada vez con más participantes, con más pueblos representados. «No sé si cuando empezamos pensamos que esto podía durar tanto. Ni piensas en eso. Lo que pasa es que parece que la idea gustó. A los chavales les gusta jugar en ese frontón y a los padres no les parece mal plan ir a pasar algunas tardes de verano porque están en un sitio bonito, cómodos, se pueden tomar algo y ver los partidos de sus hijos».

canteras pelotazales participan en la edición de este año Además de la de Irun, Hondarribia, Bortiziriak, Orobia, Baztan, Barañain, Lekunberri, Azkoitia, Sara, Lesaka, Oiartzun, Añorga, Hernani, Antiguo, Arbizu, Alegi, Ultzama Buruzgain, Leitza, Atxalar y Lezo.

Con esos argumentos el evento ha ido creciendo año tras año. «Empezamos con unos pocos chavales de Irun, Hondarribia e Igantzi el primer año. Ahora tenemos cinco categorías de diferentes edades, desde prebenjamines hasta los 16 años», explica Bengoetxea. «Chicos y chicas, porque las chicas van jugando cada vez más y eso también tiene su reflejo en este torno», subraya.

Partidos desde hoy

Tras el parón habitual en la semana del festivo por el día de la Virgen, el torneo estival de Ola retoma hoy el pulso competitivo. Esta tarde, a partir de 18.00, vuelve la actividad al frontón de Ola, «seis siete partidos al día. Y buenos partidos. Los chavales compiten muy bien, cómo pelean por ganar, da gusto verles», asegura Bengoetxea. La asistencia a los partidos es libre, de martes a sábado en ese mencionado horario de las 18.00, y el domingo desde las 11.00. En concreto, el próximo, para ver las finales y celebrar los 25 veranos de este campeonato con comida de aniversario a las 14.00 y bertsopelota a las 18.00.

«Hay nivel», asegura el promotor del campeonato. «En este tiempo hemos visto pasar por aquí varios chicos que luego han llegado a profesionales», entre varios otros, el irundarra Unai Amiano, que firmó en julio por Baiko y debutará el mes que viene.