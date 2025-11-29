El alumnado de Plaiaundi aprueba con nota en solidaridad

E. Prieto Irun Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

El alumnado de 2º curso del ciclo de Grado Superior en Transporte y Logística del Instituto Plaiaundi ha vuelto a demostrar que los jóvenes son capaces de implicarse en causas que merecen la pena. Lo han hecho con motivo de la quinta edición del reto solidario del centro educativo, que ha unido a estudiantes junto a ONGs y empresas del entorno. La iniciativa ha servido para recolectar material y alimentos que irán destinados a estas asociaciones pero también para que los estudiantes conozcan en primera persona la labor altruista que realizan estos colectivos.

Los alumnos presentaron el pasado jueves en Plaiaundi los resultados de esas sinergias ante la presencia de compañeros, profesores y representantes de esas agrupaciones. Los primeros en hacerlo fueron Adrián Terual, Noelia Lainez, Unax García, Orianna Sánchez y Jon Iza, estudiantes que han trabajado con Harrera Sarea. Durante su exposición explicaron todo el trabajo previo realizado, que incluyó la preparación de carteles que se difundieron por Plaiaundi, empresas o supermercados. Buscaban «ropa de invierno para hombre como abrigos, mantas, bufandas o sacos de dormir, para las personas que están en tránsito o en la calle. Los cinco coincidieron a la hora de señalar que la experiencia había sido «muy gratificante». Han sido capaces de recoger 400 unidades de abrigo.

En representación de Hiritarron Harrera Sarea, Isabel Querejeta se mostró encantada con el trabajo del instituto y de los chavales, deseando que «ojalá se hiciera en otros centros». Terminó con otro mensaje de agradecimiento por «querer conocer esas realidades que muchos pisan y denigran y no quieren ver».

Con la ONG Zaporeak, cuyos integrantes no pudieron asistir, han colaborado Alejandro Alfonso, Nuria Carballo, Alexander Palomino, Xabier Arrastio y Gorka Lafuente. «Ha sido una experiencia muy chula y además nos ha hecho salir del aula, que siempre está muy bien», reconocieron. En su caso han estado enfocados en recolectar alimentos no perecederos como arroz, pasta o legumbres para los refugiados de la isla de Lesbos. «Nos hemos encontrado mucha gente dispuesta a ayudar», afirmaron. En las 24 cajas que han llenado hay 39 litros de leche, 85 kilos de arroz o 82 kilos de macarrones, entre otros alimentos.

Fernanda Castillo, Markel Lopetegui, Asier Etxenagusia y Naroa García han trabajado mano a mano con la asociación Haurralde, que tal y como explicaron, «se dedica a recaudar juguetes y ropa para mujer». La experiencia para ellos también ha resultado muy «enriquecedora, porque hemos notado el apoyo que brinda la gente cuando se necesita ayuda». Han reunido 1.000 juguetes, ropa, libros y material didáctico.

Jaqueline Bica, de Haurralde, destacó uno de los objetivos del reto que han llevado a cabo los estudiantes: «Sirve para que nos demos cuenta de que hay mucha gente que no tiene acceso a cosas tan básicas como alimentos o juguetes. Es una cuestión de dignidad que todos los niños puedan jugar y tener una Navidad tranquila con sus familias», aseguró.

En el caso de Gorka Lafuente, Eneko Merino, Natalia Furnica y Redouan Kachabou, comenzaron explicando la labor que realiza KAS (Kaleko Afari Solidarioak), «un grupo que se dedica hoy en día a dar más de 300 cenas en Donosti, en la plaza Gipuzkoa, la 'Consti' y Amara». Integrantes del grupo pudieron conocer todo el proceso que lleva a cabo esta asociación hasta la entrega de la comida. Recolectaron, entre otros alimentos, 90 kilos de arroz, 108 de lentejas, 32 de aceite o 52 de garbanzos.

Agus Rodríguez, integrante de KAS, puso en valor la iniciativa que Plaiaundi ha llevado a cabo este curso por quinta vez: «He tenido la suerte de estar en muchos centros de enseñanza dándonos a conocer y os he puesto de ejemplo muchas veces», confesó. «Lo que se hace aquí, sirve para visibilizar unas realidades que muchas veces se esconden y están debajo de nuestra casa, no a miles de kilómetros».

El grupo que ha trabajado con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa ha estado integrado por Aritz Pagola, Franchesca Landaberea, Ibtissam Zahid, Eduardo Odriozola y Néstor Martínez. «No esperábamos tan buen recibimiento por parte de la gente», reconocieron, enumerando la cantidad de cajas que habían sido capaces de llenar, hasta un total de veinticuatro con aceite, galletas, conservas, leche o legumbres. «Ha sido una experiencia muy bonita en la que hemos visto la importancia de que cada uno aportemos nuestro granito de arena».

El Banco de Alimentos contó con doble representación. Luis Mari hizo referencia a uno de los mantras que se repite con asiduidad, el de que «los jóvenes son pasotas. Con este tipo de iniciativas se demuestra que no», manifestó, para después lamentar que proyectos como este no tengan un altavoz mayor para darse a conocer. Por su parte, Pili Pérez agradeció «un trabajo que no he visto en ningún otro centro».

Desde el centro de formación profesional, su directora, Maialen López, remarcó la solidaridad y el compromiso del alumnado, agradeciendo la colaboración de ONGs y empresas del entorno que han ayudado en la recogida. «Estoy muy orgullosa de que estas cosas pasen en Plaiaundi porque creemos realmente en estos valores. Sois capaces de hacer mucho más de lo que se os atribuye por ser jóvenes», consideró. En la misma línea, el docente lñaki López señaló que «a veces os damos mucha caña pero en este caso os queremos dar las gracias en nombre de todo el grupo de profesores. Ha sido una pasada cómo habéis trabajado».

Antes de dar paso a un pequeño lunch, Gorka Álvarez, delegado de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación, calificó como «un placer» asistir a iniciativas de este tipo en las que se mezclan «solidaridad, voluntariado y la educación; impulsar esos valores merece la pena porque vosotros vais a ser lo irundarras del futuro y la ciudad siempre se ha caracterizado por ser abierta y solidaria».

