Una alianza que va más allá del fútbol

E. PRIETO Irun Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31 | Actualizado 20:57h.

La relación entre el Real Unión y la Association Peio7 comenzó a forjarse en junio de 2022. Fue en una jornada sobre salud y bienestar en el deporte organizada por Bi on Be, la plataforma de Igor Emery que recoge toda la oferta deportiva de la eurocomarca del Txingudi. A aquel evento celebrado en Ficoba acudió en calidad de invitado Alain Fariscot, que en octubre de 2021 había creado la mencionada asociación motivado por el fallecimiento repentino de su nieto de 17 años mientras practicaba deporte.

En unas circunstancias similares perdió a su hijo de 28 años –se encontraba completando un medio maratón– Pascal Destruhaut. Los dos forman parte de un grupo de personas que en los últimos tiempos han impulsado la Association Peio7 en su misión de prevenir, educar e informar sobre la muerte súbita en el deporte. Las iniciales de esas tres palabras forman parte del nombre de la asociación, que se completa con una 'O' que simboliza el corazón. El '7' es el número que lucía Peio, el nieto Alain, cuando jugaba a rugby.

Tanto Alain como Pascal estuvieron presentes el miércoles en una charla que ofrecieron en la sala de eventos del Stadium Gal para divulgar la labor que realizan. El acto se engloba dentro de una serie de acciones que el Real Unión ha llevado a cabo a lo largo de la temporada, que han incluido formaciones de primeros auxilios y uso del desfibrilador a trabajadores y jugadores del club.

«No queremos dar miedo. El deporte es salud, no muerte, pero hay unas reglas a respetar cuando lo practicamos»

Las 10 normas de oro

Fue Borja Abad, responsable del Área de Bienestar, Formación y Desarrollo Personal del conjunto txuribeltz, el que arrancó la charla haciendo referencia a «lo cerca» que nos toca la muerte súbita en el deporte, recordando casos recientes en la Behobia-San Sebastián y la Donibane-Hondarribia. Abad aportó datos que maneja la Association Peio7 en Francia, que hablan de 600 a 1.200 casos por año de muerte súbita durante actividades deportivas supervisadas, que suponen una media de 1 a 2 por semana en menores de 35 años.

Pascal Destruhaut comenzó su intervención mencionando «las diez normas de oro» a respetar, que se pueden consultar en la web de la agrupación y están basadas en las recomendaciones de cardiólogos deportivos. Entre ellas se encuentran «evitar las actividades intensas cuando las temperaturas son negativas (menos de -5) o superan los 30 grados, hidratarse, respetar un calentamiento y recuperación de 10 minutos o indicar al médico cualquier palpitación o dolor en el pecho durante o después del esfuerzo».

En cualquier caso, Destruhaut destacó que «los médicos dicen que la clave está en realizar electrocardiogramas en reposo a chavales de entre 12 y 17 años para detectar arritmias». En este punto mencionó que en Iparralde se hizo ese estudio a 100 jugadores de rugby. «Se encontraron ocho arritmias y uno tuvo que dejar el deporte de manera inmediata».

Una formación exprés

El integrante de la Association Peio7 quiso dejar claro que «no queremos dar miedo a la gente. El deportes es salud, no muerte, pero hay unas reglas que hay que respetar y es importante que las familias lo sepan». En ese sentido, Pascal incidió en que «deporte sí pero no de cualquier manera», apuntando que «muchos de los educadores de equipos deportivos son voluntarios y no tienen formación para realizar una RCP. En Francia menos del 20% sabe hacerla y los primeros 3 minutos son esenciales para la persona que está teniendo el problema».

La charla contó con la presencia de Amaia Trueba, de Protección Civil, que ofreció a los asistentes una clase rápida sobre cómo realizar la reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador cuando una persona está en parada cardiorrespiratoria. «Cada minuto que pasa sin hacerla la tasa de supervivencia cae un 10%», indicó en su explicación.

Para concluir, desde la asociación animaron a todos los presentes a visitar su web (peio7.fr), en la que hay un apartado dedicado a donaciones que financian la investigación. «Eso es casi lo de menos», explicó Pascal Destruhaut, apuntando que lo primordial de ese espacio es «comunicar la información que tenemos para educar y prevenir a las personas».

Aquellos que visiten la web se encontrarán testimonios como el del doctor Francois Carré, el exfutbolista Liliam Thuram, el que fuera tercera línea del Aviron Bayonnais François Carillo o Laurent Huard, actualmente entrenador de fútbol y que porta un desfibrilador desde 2002. «Queremos que esa página sea un nexo de unión entre la información que nos dan los cardiólogos y la gente», concluyeron desde la asociación.

