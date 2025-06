Sigue creciendo la familia H Group

Iñigo Aristizabal Sábado, 14 de junio 2025, 20:53 Comenta Compartir

En 2011, con siete socios, nació H Group, un 'invento' de Hondarribia Arraun Elkartea para aglutinar a sus patrocinadores y hacerles parte de su proyecto. Hoy en día son ya una treintena de empresas las que forman este grupo, que es el principal sustento del club de remo para afrontar los gastos de las tres traineras y de la sección de banco móvil.

Se trata de ORSA, BM, Kofradia, AENA, Echemar, Bertako Igogailuak, Pinturas AIA, Mapfre, Balfegó, Pasquier, Endanea, Alkain, Ford Vertiz, Iparbus, Imanol Lasa, Tabisa, Dinuy, Digitarte, Txepetxa, El Diario Vasco, Hotel Jauregui, Boga, Urbycolan, Previtek, Cadena SER, Hiruzta, Bar Yola, BAAJ, Villaverde, Lekuona Asesores, Restaurante Alameda, Par Doble y Lekuona Asesores. Algunos tienen su nombre en un remo, otros en las traineras o en la ropa y, en definitiva, todos quieren ayudar a que la Ama Guadalupekoa llegue lo más lejos posible.

Esta semana ha tenido lugar la reunión anual en la que han conocido la realidad económica y deportiva del club. El directivo Alvaro Bilbao quiso recordar a los presentes que «aparte del patrocinio, este grupo da pie para que podamos hacer negocios cruzados entre nosotros. Algunos lleváis muchos años, otros sois más nuevos y es como una familia grande».

Alkain es una de las empresas que está desde el principio, Fermín Alkain recuerda que «siendo un deporte de pueblo, muy arraigado, siempre hemos estado detrás de la trainera como empresa y como familia. Cuando surgió H Group lo vimos claro. Más que por sacarle un rendimiento al patrocinio, lo veíamos como algo de sentimiento».

Confirma que hay lazos entre los socios. «Ahora somos muchas empresas y es difícil coordinarse con todas, pero sí que hay acuerdos. En mismas condiciones, es más fácil que trabajes con alguien con el que ya compartes algo como esto».

Un club sin deuda

Apuntó Bilbao que «seguimos auditando las cuentas, aunque no estamos obligados a hacerlo. No tenemos deuda con nadie y el ejercicio 2024 se cerró con un pequeño déficit de 13.000 euros». No se computa el patrimonio del club, con el valor que tienen las embarcaciones y vehículos, sobre todo.

En ese sentido, subrayó que «cuesta muchísimo cuadrar el presupuesto y ahí es muy importante la aportación de H Group, que supone el 60% de nuestros ingresos». Con subvenciones (25%) y cuotas de socios (10%) se va completando el puzzle.

En el capítulo de gastos hay uno singular. El presidente Joxemi Elduaien explicó cómo «no tenemos ningún acuerdo ni obligación de darles ninguna prima, pero es algo que como club, siempre que podamos llegar, vamos a intentar». Los premios en metálico que consiguen las traineras se reparten entre los remeros y el club suele poner otro tanto. Aclara Elduaien que «ningún remero se mete de noviembre a septiembre en esto, sacrificando muchas cosas, por ese dinero, pero sí ayuda».

Oiasso y Jostallu

La jornada se completó con una visita al museo Oiasso y una comida en la sociedad Jostallu de Irun. Elduaien recuerda que «es una sociedad que nació del remo, que es socia de nuestro club y que cuando ganamos en La Concha nos organiza una comida. Aprovechando todo eso y que está celebrando su 75 aniversario, decidimos hacer allí la comida y fue muy bien». Al homenaje se sumó el tenor Angel Pazos, que deleitó a los presentes con su habitual repertorio.