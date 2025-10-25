El NJ gana hasta cuando no es el NJ

Iñigo Aristizabal Sábado, 25 de octubre 2025, 21:23 Comenta Compartir

Antes del verano, el NJ del Club Náutico Hondarribia, con Iker Almandoz a la caña, ganó el derecho a ser quien representara a Euskadi en el Campeonato de España de cruceros celebrado en la localidad gallega de Baiona. El acceso al mismo se regulaba con la disputa de tres regatas y el barco hondarribitarra se impuso en las tres.

Llegó el Campeonato de España y el NJ, aunque no era el NJ, se impuso también en el Campeonato de España, superando las expectativas que tenían tanto Iker Almandoz como sus inseparables Borja Ponte, Eneka juanena e Iñigo Jauregui y Aitor Cerezo y Fran Armenteros, que han completado la tripulación en esta nueva aventura.

Y decimos que no era el NJ porque ese barco se quedó en casa, ya que en el estatal todos los equipos compiten con los veleros cedidos por la Federación Española de vela. Pero se mantuvo el nombre, con la N de Nora y la J de Jon, hijos de dos de los tripulantes.

Los hondarribitarras llegaron a las tres de la tarde a Galicia y a las cuatro ya estaban probando el barco

Almandoz explica que «íbamos con ganas de hacer un buen papel, pero no sabíamos si podríamos acabar tan arriba. Salió todo bien y somos campeones de España, en una clase que no es la nuestra».

La particularidad de navegar en un barco desconocido se queda en poco más que una anécdota. «Nos dejaron probar los barcos el jueves, de cuatro a seis de la tarde. Habíamos salido pronto de casa, llegamos a Galicia a las tres, nos cambiamos de ropa y, venga, al agua». En cualquier caso, admite que «para todos era igual y es como si andas en bici y no puedes correr con la tuya pero te dan una buena. Poco problema con eso».

Debutantes en el estatal

En todo caso, la tripulación hondarribitarra era una de las dos únicas que nunca había participado en este evento. «No somos de cruceros y los demás, sí. Había un barco por comunidad autónoma, alguna como Canarias y Andalucía tenía dos».

Arrancó la competición y «el primer día no se pudieron hacer regatas por la niebla y el segundo día por la mañana quedamos terceros de nuestro grupo. Ya por la tarde se empezó con la segunda ronda para poder sacar los grupos para la finales, y ahí nos fue mejor y conseguimos subir al grupo 1, que era el que iba a disputar la final». Al contrario que en otras competiciones de vela, en esta ocasión no se arrastraban los resultados. «Lo importante era meterse en la final, daba igual cómo, porque luego íbamos a empezar todos de cero».

En principio la jornada final se iban a disputar tres regatas, para los puestos 13-18, 7-12 y 1-6, en ese orden, pero «había parte de muy mal tiempo, de mucho viento, y cambiaron el orden para asegurar la disputa del campeonato y luego ya verían si podían salir otros barcos». Y no salieron porque hubo rachas de hasta 35 nudos, que podían poner en peligro a los participantes.

En la final, a tres mangas, el NJ empezó con un tercer puesto y una victoria y todo quedó para definir en la última manga, que resultó aún más emocionante de lo que se podía esperar.

Cuenta Almandoz que «salimos con tres puntos de ventaja sobre el barco canario, con lo que sabíamos que nos tenían que sacar tres puestos para ganarnos. La idea era controlarlo».

Salida nula para dar emoción

Se dio la salida y «empezamos muy bien, pero por la radio nos dijeron que nos habíamos salido de línea, salida nula. Tuvimos que volver hasta la salida y empezar otra vez y en ese momento éramos últimos y con mucha desventaja sobre el canario y sobre todos».

Una penalización de este tipo puede ser asumible en regatas de una hora, hay tiempo para remontar, pero en este caso se preveía una competición de unos veinte minutos, con lo que las opciones de los hondarribitarras estaban en serio peligro.

Sin embargo, el antes mencionado mal tiempo fue el aliado del NJ para la remontada. Y es que «a mitad de la primera ceñida entró un chubasco súper fuerte y empezaron a tumbar todos los barcos. Hubo hasta peligro de suspensión pero seguimos adelante. A nosotros esa zurra nos va bien, al canario también porque allí tienen mucho viento normalmente».

Además de la pelea entre estos dos, influían las posiciones de los demás competidores, que podían meterse entre los dos candidatos al título. Sin embargo, «se fue descartando gente. Uno tuvo una pequeña rotura y a otros dos les pasamos entre la popa y la ceñida siguiente». En ese momento, «estábamos nosotros terceros y el canario, primero. Llegando así ya éramos campeones y lo controlamos bien, hasta casi alcanzamos al segundo». Finalmente el NJ fue tercero en esa manga y acabó con siete puntos, por ocho del 'Solum' tinerfeño de Javier Padrón, campeón del mundo de J80 los tres últimos años. En caso de empate a puntos, hubiera ganado el barco canario, por mejor resultado en la manga definitiva.

Almandoz destaca que «cuando pegó viento, el equipo funcionó muy bien. Era una regata de muchas maniobras y salió todo bien». Tan bien, como que el NJ es campeón de España de cruceros.