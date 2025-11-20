Punto de inflexión para las Ferias de Lesaka

Alicia del Castillo Lesaka Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:02 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

El calendario de Ferias de Otoño de la comarca se cerró este jueves con la celebración de las de Lesaka. Todas han sido atípicas, sin ganado, por la prohibición del Gobierno de Navarra como forma de lucha contra la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que afecta el ganado, pero para Lesaka la jornada de ayer ha sido un punto de inflexión, como explicaba el alcalde, Ladis Satrustegi. Por un lado los ganaderos habían pedido un cambio de fecha, que las ferias pasen de jueves a viernes. Como medida de presión habían anunciado, antes de la prohibición, que no iban a llevar su ganado a la Feria. Finalmente y tras aprobar la normativa correspondiente, una ordenanza de participación, el ayuntamiento celebrará una consulta popular el próximo 30 de noviembre sobre si las Ferias se celebran el jueves o el viernes.

«Nos interesa sobre todo, la participación, la semana que viene haremos un llamamiento especial», explicaba ayer Satrustegi. Recordaba que pueden participar los lesakarras mayores de 16 años, que llevan empadronados al menos dos años en la localidad. Toda esta situación y la bajada de puestos ambulantes por la lluvia, de los 200 habituales a menos de 100 este año ha reflexionar al ayuntamiento sobre la celebración. «Al margen de la fecha, muchas veces hacemos las cosas por inercia, pero tal vez ha llegado el momento de preguntarnos qué ferias queremos, el programa, lo que se ofrece... La idea es darle una vuelta a todo eso, hacer una mesa con todos los sectores que conforman el día de hoy y ver qué planteamientos surgen. A ver si conseguimos hacer unas Ferias mejores entre todo».

La lluvia, con chaparrones intensos, hizo que algunos vendedores ambulantes decidieran no acudir a última hora. Se echó de menos a productores agoalimentarios de la comarca, solidarizados con los ganaderos. El color lo puso la exhibición de herri kirolak con harrijasotzailes y aizkolaris, masculino y femenino, y la pelota, por la tarde.

