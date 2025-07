La lluvia respetó los principales actos del Día de Santiago

Alicia del Castillo Viernes, 25 de julio 2025, 21:04 Comenta Compartir

Con un ojo puesto en el cielo toda la mañana. Los miembros de la comparsa de gigantes no las tenían todas consigo, después de la lluvia del txupinazo. Por eso, momentos después de que comenzara la Misa Mayor, metieron a resguardo los gigantes, en el cubierto de la Iglesia. «De momento parece que aguanta, pero habrá que ver. Los gigantes no aguantan la lluvia, así que si escampa se bailará y si no, retirada. Da pena, porque para llegar hasta aquí hemos ensayado mucho. Entre comparsa, comparsa txiki, cabezudos... nos juntamos una veintena de personas día a día y se va renovando», explicaba Patxi Olazar, miembro de la comparsa.

Mientras, en el interior del templo, la Agrupación Coral de Elizondo junto a la Banda de Música Recreo de Elizondo, interpretaban la Misa de Eslava y el Himno a Santiago, bajo la dirección de Isabel Lácar y con Imanol Elizasu Lasa al órgano.

Terminada la Misa la lluvia seguía dando una tregua, por lo que se sacaba de nuevo a los gigantes del cubierto y podrían interpretar un vals con la música de los gaiteros. A continuación comenzaba la Karrkadantza, con Baztango Xulubitariek, seguidos por las autoridades, con el alcalde jurado de Elizondo, Beñat Verde y sus Kargodunes que portaban la bandera de Elizondo y tras ellos, el alcalde de Baztan, Fernando Anbustegi y concejales. En la comitiva, la Banda de Música Recreo de Elizondo bajo la dirección de Pello Etxebeste, los gaiteros, la comparsa de gigantes y la comparsa txiki. Todos recorrieron el tramo hasta la Plaza de los Fueros donde a continuación, se bailaron las mutildantzas. Una treintena de personas, mujeres, hombres y algún niño y niña, interpretaron las dantzas que años atrás estaban reservadas solo para ellos. Abría las mutildan-tzas el elizondarra Julen Mitxeltorena. Tras la primera, una veintena de personas continuó bailando las demás.

El cielo se iba oscureciento por momentos, pero antes de que comenzara llover la comparsa pudo mostrar su baile a todos los presentes. Primero los txikis y después, los adultos con la música de la Banda.

Los actos de la mañana finalizaron con un lunch popular en los arkupes del ayuntamiento. Por la tarde se pudo disfrutar con los payasos y con Elutxa Txaranga, Herri Kirolak y Mariachis.

Programa para hoy

Las dianas hoy saldrán por Beartzun. A las 11.00 horas tendrá lugar una Ronda con la Comparsa que saldrá de la Residencia. De 11.00 a 14.00, habrá hinchables de agua en la piscina Giltxaurdi, con entrada gratuita. Además, a las 14.00,. en Kuarteleko Zelaia se llevará a cabo la comida de cuadrillas.

A continuación pintacaras, ginkana y chocolatada y a las 18.00 horas comenzará el festival de pelota que enfrentará a Peio Etxeberria y Morgaetxeberria contra Dario y Eskiroz y después, Zabala-Mariezkurrena contra Ezkurdia e Iztueta. A las 18.00, poteo con Hamarru Elektrottarang y después, dantzas populares, mutildantzas y a partir de las 23.00 h. en la Plaza, conciertos con Dupla, Zilibito records y DJ Fifi&Fefa.

Durante la noche habrá servicio de Gan-Torri a un precio de 3 euros. Volverán a las 03.30 y 05.30 en direcció Ziga y 04.45 y 06.15 horas en dirección a Amaiur.