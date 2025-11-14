Una Feria de Otoño con grandes ausencias

Alicia del Castillo Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Una Feria de otoño sin ganado por la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado vacuno y sin uno de los principales ganaderos de la zona, Bittor Mendiburu, fallecido en fechas recientes. Muchos se acercaban ayer y estrechaban la mano a su hijo Andoni, que continúa con la profesión.

Con su padre en la memoria, recordaba que esta no es la primera vez que no hay vacas en la Feria. Recuerda que «no hubo en el año 2000 por la enfermedad de las vacas locas y otro año, que no recuerdo exactamente cuán fue, por la fiebre aftosa». Recuerda acudir a la feria desde muy pequeño con el ganado y desde los 16 años como ganadero.

Patxi Aranguren, secretario de Aspina, comentaba que «una feria sin ganado es más triste, pero bueno, habrá que darle la vuelta. Hay bastante preocupación, la verdad, por la Dermatosis dichosa, parece que las medidas de prevención están dando sus frutos, que se están controlando bien los focos que hay en Cataluña y con las vacunaciones que se están haciendo limítrofes con Aragón, parece que no hay más casos. Esperemos que no venga más del norte de Francia, a confiar. Ahora llega la gripe aviar... Cuando no es una cosa es otra. El cambio climático viene para quedarse y habrá que adaptarse, poner medidas y que sean eficaces. Que llegue el frío, que al final, con cierta temperatura los virus están inactivos, que es lo que pasaba habitualmente». La prohibición de las Ferias de ganado decretada por el Gobierno de Navarra continuará hasta el próximo día 30 de noviebmre como medida de prevención ante la amenaza de contagio de la DNC.

A primera hora la mayoría de la gente se acercó a la Plaza del Mercado, donde en esta ocasión, en lugar del ganado vacuno, caballar y ovino habitual, estuvo la exposición y venta de maquinaria agrícola.

Este es el lugar habitual de encuentro para muchos, donde antiguas amistades recuerdan otros tiempos y donde muchos se quedaron ayer a conversar, aprovechando el buen tiempo. El viento sur, que fue muy intenso durante toda la noche ocasionando incluso cortes de luz, continuó con rachas intensas a lo largo de toda la mañana y paró de cara a la tarde. Hizo que las temperaturas alcanzaran los 23 grados.

Muchos vecinos de toda la comarca se acercaban hasta Doneztebe.

La alcaldesa, Arantxa Arregi, explicaba que hay «más de 150 puestos que pagan este año 15 euros el metro lineal. Con los pagos de los vendedores ambulantes realizados de forma previa, hemos conseguido agilizarlo todo y hacerlo más fácil para todos».

Homenaje

La foto que aparece en el cartel de Ferias de este año, un apretón de manos con los que se cierran los tratos, «pensamos que se quedará como fondo ya para siempre. Es una forma de rendir homenaje al ganadero Bittor Mendiburu, de destacar todo ese trabajo. Luego nos acercaremos a estar un momento con la familia para recordarlo», explicaba Arregi.

Durante toda la jornada vecinos de toda la comarca se acercaron hasta la Feria para disfrutar de la jornada. Tras comer en los Restaurantes de la localidad, el día se cerró con la final del Campeonato de Aizkora de Primera en el frontón Ezkurra.