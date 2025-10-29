'Comemoria del Salmón en Bera'

Alicia del Castillo Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Izokina, Bidasoan gora eta Bera' es el lema de las jornadas que se han desarrollado en Bera con el objetivo «de acercar la historia del salmón a vecinos de todas las edades», explica la concejala Lupe Mendigutxia. Del 13 al 26 de octubre se han celebrado diversas iniciativas de todo tipo. «El año pasado decidimos que el Lurraren Eguna, el Día de la Tierra, iba a ser de carácter monográfico y la oveja fue la primera protagonista. El segundo no iba a ser el salmón, pero su delicada situación, no sólo en el Bidasoa, hizo que nos decidiéramos a dedicarle estas jornadas y que fuera el eje este año de la fiesta».

Así, con el patrocinio de la Fundación Peio Martikorena y de Acción Social de Caja Rural de Navarra, el Ayuntamiento de Bera, a través de la Comisión de Cultura, organizó estas jornadas en torno a salmón del Bidasoa.

El programa comenzaba el pasado 10 de octubre con los alumnos de los centros educativos de Bera como protagonistas y con sus recetas de pintxos en torno al salmón. Los mejores se presentaron y luego se vendieron en el Lurraren Eguna, a beneficio de la Residencia de Ancianos. En total, se ofrecieron cuatro variedades, creadas y elaboradas por los propios estudiantes. De la mano de NILSA, se han realizado distintos talleres en relación con el agua y el río.

Los mayores de Bera, en la sociedad Lagun Handiak, realizaban un taller titulado Uraren Memoriak-Memorias del agua, partiendo de su propio imaginario y otro titulado Construyendo el futuro. También se desarrollaba una mesa redonda sobre el salmón del Bidasoa en la que participaban pescadores como Juantxo Otamendi, Jose Mari Mitxelena, Javier Balda y Martin Apezetxea, además de Joxi Iratzoki y Joseba Martikorena, con Ekhiñe Zapiain como moderadora . Otro de los momentos imporantes ha sido la exposición 'Izokina, Bidasoan gora eta Bera', en la Casa de Cultura, que se ha podido ver hasta el 26 de octubre.

El ciclo se completaba con las visitas de los alumnos de los centros escolares a la Nasa y piscifactoría de Oronoz-Mugairi.

'Comemoria'

También tenía lugar la conferencia 'El salmón del Bidasoa, una especie a conservar', un espacio de reflexión sobre la situación actual del salmón, los retos de su conservación y su estrecha relación histórica con la comarca. Además se presentaba la memoria oral sobre el salmón del Bidasoa. El Ayuntamiento de Bera y la Fundación Peio Martikorena han puesto en marcha la plataforma 'Comemoria del Salmón en Bera', que reúne testimonios, documentos y fotografías sobre el vínculo del salmón con la localidad. Este proyecto tiene como objetivo preservar y difundir la memoria colectiva en torno a este patrimonio natural y cultural; destacar la presencia pasada, presente y futura del salmón en los ríos; reconocer la labor del colectivo de pescadores; y sensibilizar a la ciudadanía sobre la biodiversidad fluvial y la delicada situación del salmón del Bidasoa. Ejemplos de esa memoria son dos fotografías, una del año 1947, donde se ve a Antonio y su hermana Mª Luisa Telletxea Aspe, con un salmón de 13,300 kilos, y otra del año 1968, en la que Sabino Corta aparece con un salmón de 13 kilos, y del tamaño de los niños, Ignacio y Txomin Irazoki Ugartemendia.

Además, los pescadores locales realizaban un recorrido a pie entre Montoia y Endarlatsa. «Ha sido muy interesante porque se han recuperado los nombres de las posturas, los lugares desde donde se pesca y algunos de ellos tienen historias muy curiosas», explica Lupe. También se ha realizado un gran mural, 'Bidasoko Izokina', realizado por artistas de Bera, creando partes de un salmón y luego juntándolas, a modo de mosaico. El salmón pasa por tiempos complicados, con cada vez menos ejemplares en el río. Este año, de momento, por la escala de Bera han pasaado 31 ejemplares.. Hace ya muchos años que no se ven en el río aquellos ejemplares de más de 10 kilos y al menos 3 años de mar.