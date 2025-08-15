Cambios por el intenso calor en Amaiur

Este año se retiróantes al ganado por el intenso calor. Los ganaderos francesestienen que sacarlos dela feria antes de la una y media de la tarde.

Alicia del Castillo Baztan/Bidasoa Viernes, 15 de agosto 2025, 20:55 | Actualizado 21:06h. Comenta Compartir

Amaiur no fue una excepción y la localidad baztandarra vivió uno de los Artzain Eguna más calurosos que se recuerdan. Llegado el mediodía la temperatura alcanzaba los 35 grados y en previsión de que siguiera ascendiendo, como estaba previsto yfinalmente ocurrió, se optó porque el ganado comenzara a recogerse antes.

Como explicaba Koldo Goienetxe, de la organización, «mucho ganado y mucha calor y además, desde temprano. Van a tener que cargar para llevarse los animales un poco antes. Además, a los franceses, con esta calor, les obligan que tienen que cargarlos para la una y media. Hay agua ahí y cada ganadero se ocupa. No son muchas horas, más me preocupa lo de la tarde con las ovejas. Vamos a ver si podemos retrasar algo el concurso de perros pastor. Aunque venga menos gente, hay que pensar en el ganado».

Un año más hubo mucho ganado, 115 cabezas de caballar, 90 de vacuno y 305 de ovino. «Alguna oveja menos este año porque les está afectando la enfermedad de la lengua azul. No se contagia entre ellas, se transmite a través de un mosquito». Se refería a la fiebre catarral ovina, enfermedad viral no contagiosa que afecta principalmente a los rumiantes, especialmente a los ovejas. Se transmite por la picadura de mosquitos del género Culicoides, y aunque no afecta a los humanos, causa graves problemas en el ganado.

Se pudieron ver ejemplares de caballar raza burguete, bretón , jaca navarra y comtois. En cuanto al ganado vacuno, hubo ejemplares de raza pirenaica, salers y limousin.

Concurso de ovejas

Se celebró la XXI edición del concurso de ovejas de raza latxa de Baztan-Bidasoa. En cara negra, en la sección 1ª, de 6 hembras y un macho de 6 a 18 mesescon dentición completa se llevó el primer premio un ejemplar de Manuel Bertiz, seguido de los de SC Irigoien Rekarte, Miguel Angel Maritorena y SC Irigoien de nuevo.

En la sección 2ª, de 6 hembras y un macho de 18 a 36 meses con algún diente de leche, los tres premios fueron para ejemplares de Manuel Bertiz.

En la sección 3ª, de 6 hembras y un macho de 36 meses en adelante con todos los dientes permanentes, el primer premio fue para Miguel Angel Maritorena, seguido por Manuel Bertiz, y Joseba Zelaieta. El premio al mejor lote fue para Miguel Angel Maritorena.

En cara rubia, en la sección 1ª el primer premio fue para Sagrario Urroz, seguida de Arkatiz Gamio, Nerea Mortalena y Aitor Agirre.

En la sección 2ª el primer premio fue para Nerea Mortalena, seguida por Sagrario Urroz, Arkaitz Gamio y de nuevo, Nerea Mortalena.

En la sección 3ª el primer premio fue para Sagrario Urroz, seguida por Aitor Agirre, Arkaitz Gamio y Nerea Mortalena, que además se llevó el premio al mejor carnero.

En cuanto al concurso de quesos elaborados con leche cruda de oveja latxa, el jurado formado por Igor Gómez, Ana Mari Lazkanotegi y Eider Pikabea, decidió que el primer premio fuera para un queso de Azpilkuetako Gasna, que consiguió 358 puntos. El segundo, con 352 puntos fue para el de Etxelakua y el tercero, con 329, para Kotariko Gasna.

La jornada se completó con un mercado de artesanía y de productores agroalimentarios que se instaló en la Plaza y en la calle principal de la localidad. Se pudo ver trabajar en directo a algunos artesanos y no faltó la música .

Por la tarde, Xabier Gastañaga, de Antzuola, Gipuzkoa, con su perro Sandy, fue el ganador ayer del concurso de perros pastor que comenzaba media hora más tarde de lo previsto, a las seis, por el calor. Consiguió 411 puntos. Segundo fue Jean Paul Irikin, de Itsasu, con Orai y 387 puntos y el tercero fue Javier Gastañaga, padre del primero, con Cool y 375 puntos.

Comenta Reporta un error