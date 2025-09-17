Avanzan las obras en la vía verde hasta Elizondo

Alicia del Castillo Baztan/Bidasoa Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Avanza la vía verde de Bidasoa, antiguo recorrido del 'Tren Txikito' que ahora utilizan peatones y ciclistas de forma asidua. Es posible llegar desde Behobia hasta el Parque Natural del Señorío de Bertiz y durante los últimos meses se van completando kilómetros del proyecto hasta Elizondo. El último hito ha sido una pasarela de madera colocada en el Campus Lekaroz, salvando el río Baztan. Además acaban de comenzar otras obras que tendrán el tramo Doneztebe-Sunbilla cerrado durante los próximos meses. Se va a construir una galería a la salida del túnel hacia Sunbilla, junto al a presa de San Tiburcio. Es uno de los puntos complicados porque de vez en cuando se producen desprendimientos y con la galería se tendrá un elemento de protección.

Parada final, Elizondo

El proyecto de ampliación de la vía verde de Bidasoa está dando un paso histórico en su ambicioso objetivo de llegar a Elizondo. Las obras, que comenzaron el pasado mes de junio con una duración estimada de 8 meses y un coste de 1.682.969,80 euros, han alcanzado un hito con la instalación de la pasarela de Lekaroz, un puente de madera de 38,73 metros de largo y 3 metros de ancho que salvará el cauce del río Baztan. Este avance de gran envergadura, gestionado por Cederna Garalur, marca un punto de inflexión en la recuperación de este emblemático patrimonio ferroviario. La colocación de la pasarela se realizó con éxito el pasado viernes.

Un histórico deseo de conectar el valle La ambición de revivir el 'Tren Txikito' (el ferrocarril de Bidasoa) se remonta a décadas atrás. El tren, que unió Irun y Elizondo desde 1916 hasta 1956, fue un eje vertebrador para la economía y la vida social de la comarca. La recuperación del actual tramo de 42 kilómetros fue un primer hito, pero la meta de llegar a Elizondo siempre estuvo presente.

«La ampliación, que añadirá 15,3 kilómetros, no solo recupera un patrimonio histórico, sino que creará un corredor verde para peatones y ciclistas que beneficiará al turismo y a la vida diaria de la población local, ofreciendo una alternativa al uso del coche para desplazamientos entre localidades», señalan desde Cederna Garalur.

Las obras son posibles porque se han incluido dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Baztan-Bidasoa, financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation EU.

Se estima que la obra finalice en febrero, «y dado el buen ritmo de los trabajos, es posible que el proyecto esté listo incluso antes de la fecha prevista».

Cuando esté finalizada, la nueva vía verde permitirá recorrer más de 57 kilómetros continuos, conectando Baztan-Bidasoa con el resto del territorio navarro y con la red ciclista europea.

Galería en Doneztebe

La galería que se está construyendo junto a la presa de San Tiburcio, en Doneztebe, tiene un coste de 463.185,98 euros. Contratada por el Ayuntamiento de Doneztebe, cuenta con financiación íntegra europea y un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que la vía permanecerá cerrada hasta fin de año.

La estructura proyectada consiste en una galería de protección o falso túnel que prolonga 35 metros lineales el trazado del actual túnel. Se concibe como una estructura de hormigón armado de gran rigidez y ductilidad que se adapta al trazado de la plataforma. La geometría de la estructura se caracteriza por ocho pórticos de altura y anchura variable que se disponen con una separación longitudinal de 5m entre ellos. El dintel de la estructura dispone de una inclinación de 15º en dirección hacia el cauce que favorece la continuidad de la trayectoria de los desprendimientos. Igualmente se plantea ejecutar un relleno de 1m de tierras sobre el dintel de la estructura con el objetivo de generar un lecho flexible que amortigua el impacto de las rocas sobre la estructura. Este relleno se recoge mediante un peto perimetral.

La estructura se concibe abierta en el margen lado cauce y cerrada en el margen lado talud. En los diez primeros metros a la salida del túnel, el estrechamiento de la plataforma permite que el propio talud de roca cierre lateralmente la galería mientras que en los 25m siguientes es necesario ejecutar un muro lateral que cierre el espacio entre pórticos y contenga el material de relleno que se plantea ejecutar en su trasdós. Las obras se realizarán en cuatro fases. En esta primera, se ejecutará la cimentación, perforación de micropilotes y anclajes. En la segunda, se ejecutarán los pórticos y muros de trasdós; en la tercera, se ejecutarán las vigas de coronación del lado del río y del talud y la losa-dintel entre pórticos y en la cuarta, se realizará el peto perimetral y relleno de tierra sobre dinteles.

Comenta Reporta un error