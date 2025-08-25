Un Txiki Eguna tan grande como siempre

Los integrantes de la txaranga Mauxitxainterpretan una pieza desde el escenariode la plaza Kalegoen, abarrotada de genteal final del pasacalles de este lunes, que sealargó hasta más de las 17.30 horas.

Jabi Leon Elgoibar Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17

Hace un siglo las fiestas patronales de Elgoibar se celebraban durante tres jornadas consecutivas. Ni una más ni una menos. Los festejos arrancaban con el día de la víspera del patrón, continuaban con el día de San Bartolomé y llegaban a su conclusión con el día de San Bartolomé Txiki.

Hace ya mucho tiempo que la programación oficial de los 'sanbartolos' de Elgoibar se alargó varios días más pero, aún así, la esencia de los festejos se sigue concentrando en las tres jornadas iniciales; que a día de hoy siguen siendo las mismas que hace un centenar de años.

Ni qué decir tiene, las y los elgoibartarras acostumbran a coger con muchas ganas la primera jornada de las fiestas; mientras que el día del patrón concentra los actos más solemnes y con una mayor carga institucional de los festejos; al mismo tiempo que es utilizado por buena parte de la ciudadanía para recuperarse de los excesos de la víspera.

Y es que conviene afrontar el tercer día de las fiestas con las fuerzas renovadas. El día de San Bartolomé Txiki (actualmente el 'Txiki Eguna', a secas) ha sido y es (y a buen seguro seguirá siendo) la jornada festiva más esperada por los elgoibartarras de todas las edades.

Esa circunstancia se volvió a evidenciar durante el día de este lunes que, como cada año, estuvo protagonizado por el espectacular ambiente reinante.

Fiestón... desde primera hora

Este lunes no hubo que esperar mucho tiempo para ver que el Txiki Eguna de este año iba a ser, un año más, multitudinario.

Apenas había amanecido cuando decenas de elgoibartarras salieron a la calle para acompañar a la txaranga Mauxitxa y a los dulzaineros locales en la diana especial que ambas agrupaciones acostumbran a ofrecer de manera conjunta el Día del Txiki.

Fueron muchos los que se pegaron un buen madrugón para disfrutar de esa kalejira (la diana comenzó a las 7.30 horas). Aún así, este lunes levantarse temprano tenía premio.

No en vano, a las 8.00 horas comenzó la primera de las tres sokamuturras de estas fiestas. La cita se llevó a cabo con vaquillas de la ganadería elgoibartarra Ruso y volvió a reunir a cientos de personas. Un puñado de ellas tuvo que ser atendida por el personal sanitario después de haber recibido golpes sin mayores consecuencias, mientras que un vecino del pueblo de 41 años tuvo que ser trasladado al Hospital de Mendaro después de que uno de los toros le pisara durante una montonera que se produjo en las escaleras existentes junto al edificio de la plaza del mercado.

«Por como se le ha hinchado el tobillo parece que tiene un fuerte esguince pero le han trasladado al Hospital para ver cual es el alcance real de la lesión», explicaban fuentes municipales.

Como siempre que hay sokamuturra en Elgoibar, tras la cita con los astados la ciudadanía pudo recuperar fuerzas degustando el caldo y el chorizo cocido que se encargaron de preparar y repartir diferentes asociaciones y colectivos locales.

Así se llegó a las 12.30 horas; momento en el que se dio inicio al que desde hace más de medio siglo se ha convertido, por méritos propios, en el momento más relevante del Txiki Eguna; y por qué no decirlo, de todas las fiestas de San Bartolomé: el pasacalles especial a cargo de la txaranga Mauxitxa.

La kalejira se prolongó hasta pasadas las 17.30 horas y estuvo protagonizada por un espectacular ambiente que tan solo se vio ligeramente empañado por la actitud chulesca y provocadora de dos jóvenes foráneos a los que los elgoibartarras congregados en Kalegoen plaza invitaron con cánticos a abandonar la localidad. Los visitantes no acogieron de buena gana la invitación aunque acabaron aceptándola como mal menor ante la alternativa de acabar en el río Deba.

Afortunadamente, el conato de enfrentamiento entre los dos chicos y decenas de jóvenes locales no fue a mayores y la fiesta siguió con total normalidad hasta bien entrada la noche.

Culminadas las tres primeras jornadas festivas, las y los elgoibartarras se tomarán ahora un pequeño descanso. Pero solo de dos días, que los festejos se reanudarán el jueves con el día dedicado a las personas mayores.

