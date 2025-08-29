Espectacular participación a las puertas del fin de fiesta

Ambientazo.Cerca de 750 jóvenes asistieron a la comida organizada en el probaleku de Sigma por laComisión de Fiestas de Maala.

Jabi Leon Elgoibar Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44 | Actualizado 20:55h.

Después de recuperar fuerzas con dos días de descanso y reanudar sus fiestas patronales el pasado jueves, Elgoibar celebró ayer el penúltimo día de estos 'Sanbartolos', que estuvo dedicado a la adolescencia y la juventud.

Tal y como viene sucediendo desde que arrancaron los festejos, la jornada de ayer resultó multitudinaria y estuvo protagonizada por la elevada participación y el buen ambiente reinante entre las cuadrillas del pueblo.

Como es habitual, el programa festivo del Día de la Adolescencia y la Juventud se puso en marcha con una diana de los dulzaineros locales quienes, la tradición manda, volvieron a ser los encargados de anunciar el inicio de la última sokamuturra de las fiestas.

Los concursos de ganado, queso y sidra son algunos de los platos fuertes de hoy, junto al XXV Campeonato de levantamiento de piedra

La tercera cita con las vaquillas de estos festejos se llevó a cabo de la mano de la ganadería Saka de Deba, que dio mucho juego en unas calles a rebosar de gente. Y es que en los 'Sanbartolos' de Elgoibar la sokamuturra del Día de la Juventud no es una sokamuturra más; para muchas chicas y chicos supone el pistoletazo de salida para una intensa jornada festiva que se vive al calor de la cuadrilla.

En cualquier caso, tras el toro 'ensogado' la ciudadanía pudo degustar el caldo y el chorizo cocido que repartieron diferentes asociaciones locales (Karakate, Ego-Toki, Zubi-Ondo, Herri Gain, Goiko Errota, Gure Bide y Batzoki).

Así se llegó a otra de las citas consagradas en el programa festivo del día de ayer: la bajada de goitibeheras en el barrio Azkue (San Roke).

Una vez más, cientos de elgoibartarras se agolparon a ambos lados de la carretera que conecta Erretsundi con Trenbide kalea para disfrutar de un espectáculo que, al igual que en los últimos años, concluyó con una demostración de 'drif trikes'; unos curiosos triciclos que según destacan las empresas que se dedican a su fabricación están diseñados «para la diversión cuesta abajo».

Como siempre, entre los vehículos que participaron en el descenso hubo un poco de todo; desde las goitibeheras más tradicionales realizadas con unas pocas maderas y unos rodamientos a sofisticados artilugios sin motor.

Ni que decir tiene, las velocidades a las que descendieron los vehículos que tomaron parte en el evento fueron muy diferentes; si bien lo verdaderamente importante fue que la bajada se saldó sin tener que lamentar ningún accidente de relevancia.

A partir de ahí la atención se trasladó a los soportales de la parroquia y, especialmente, al 'probaleku' de Sigma.

El primero de esos emplazamientos acogió (por segundo año consecutivos) una comida de adolescentes, a la que concurrieron unas 60 personas (la gran mayoría chicas); y el segundo la multitudinaria comida que la Comisión de Fiestas de Maala acostumbra a organizar el Día de la Juventud (a la de este año acudieron cerca de 750 personas).

Por la tarde, la elektrotxaranga Matraka se encargó de amenizar las calles y plazas que conforman el casco urbano de la villa, mientras que el frontón de la Ikastola presentó una muy buena entrada con motivo del segundo (y último) festival de pelota a mano entre profesionales de estas fiestas. Además, Aita Agirre plaza acogió a última hora de la tarde un entretenido festival de deporte rural y el parque de Maala un espectáculo musical nocturno a cargo de la banda Akerbeltz.

Las fiestas llegan hoy a su fin

Después de cinco intensas jornadas los 'Sanbartolos' de este año llegarán hoy a su fin con el día dedicado a las y los baserritarras.

El programa festivo de este sábado incluye varios concursos como el destinado a elegir los mejores ejemplares de ganado Limousin de Gipuzkoa (a partir de las 10.30 horas en el probaleku de Sigma), el XL concurso de sidra o el XLIII concurso de queso. Esos dos últimos certámenes comenzarán a las 11.00 horas en Kalegoen plaza y estarán acompañados de sendas degustaciones.

Además, a las 13.30 horas las personas que se den cita en la principal plaza del pueblo podrán disfrutar con una sesión de bertsolarismo a cargo de Uxue Alberdi, Miren Amuriza y German Meabebasterretxea.

Como cada año, la jornada de hoy estará amenizada por los trikitilaris Baltzola eta lagunak y en ella no faltarán ni el campeonato de levantamiento de piedra con la 'Mintxeta harria' (a las 18.00 horas en Kalegoen plaza) ni los espectáculos musicales: Txoteko Ezpata actuará a las 22.00 horas y a continuación será el turno de un grupo 'tributo a Fito'.

