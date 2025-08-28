Cualquier edad es buena para pasarlo bien

La comida dedicada a las personas mayores que se llevó a cabo en elpolideportivo Olaizaga concluyó con unaanimada sesión de bailables a cargo del grupo Café Irlandés.

Jabi Leon Elgoibar Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

Después de las tres primeras e intensas jornadas de estos 'sanbartolos', se podría pensar que a los elgoibartarras ya nos les quedaban más ganas de fiesta.

Pero nada más lejos de la realidad, en este pueblo la ciudadanía tiene cuerda para rato y eso es algo que se pudo comprobar durante la jornada de ayer, en la que la localidad celebró el día dedicado a las personas que conforman los dos extremos de la pirámide poblacional: las niñas y los niños y las personas mayores.

Unos y otras demostraron que para pasarlo bien no hace falta ni ser joven ni tener una edad concreta. Basta con tener ganas.

En cualquier caso, la jornada de los 'sanbartolos' dedicada a la infancia y al colectivo de las personas mayores estuvo protagonizada por la alta participación y un gran ambiente.

A todo ello contribuyeron de manera significativa tanto el amplio programa de actividades organizado por el departamento municipal de Cultura (de la mano de diversos agentes locales) como el buen tiempo reinante. No en vano, la jornada arrancó amenazando lluvia, pero esta apenas hizo acto de presencia. Solo llovió, y de una manera testimonial, en el tramo final de la sokamuturra.

Cierto es que ese incómodo xirimiri fue suficiente para mojar el pavimento de Kalegoen plaza, lo que condicionó la cita con las últimas vaquillas.

Con el suelo mojado y resbaladizo, los dos últimos toritos tuvieron bastantes problemas para mantenerse en pie pero, aún así, la ganadería Lopene de Azpeitia cumplió con nota durante su participación en la segunda sokamuturras de estas fiestas patronales de Elgoibar (la tercera y última sokamuturra se celebrará hoy de la mano de la ganadería Saka de Deba).

Un intenso programa

Al margen de las vaquillas, la programación festiva de ayer se puso en marcha con una diana de los dulzaineros locales y continuó con un reparto de caldo y chorizo.

Al igual que el pasado año, dicho reparto lo llevaron a cabo de manera conjunta niñas, niños y personas mayores del pueblo; demostrando así que la diferencia de edad no es un impedimento para que personas de distintas generaciones compartan actividades. Más aún en un día como el de ayer, en el que la infancia y la denominada Tercera Edad eran los indiscutibles protagonistas.

El caso es que tanto el caldo como el chorizo debían de estar muy buenos, ya que en poco más de un cuarto de hora la ciudadanía terminó con todas las existencias.

Finalizado el almuerzo la txaranga Ustekabe de Eibar inició su cometido de amenizar el casco urbano de la villa durante las horas centrales del día; la asociación Atabal procedió al reparto de bonito con Eusko Label asado a la parrilla y la iglesia parroquial acogió el tradicional oficio religioso dedicado a las personas mayores.

Además, Aita Agirre kulturgunea, Aita Agirre plaza y la ludoteka del parque del Bolatoki albergaron diferentes atracciones y actividades para el público infantil, que culminó la primera mitad del día con una comida popular que tuvo lugar en los soportales de la parroquia con la participación de más de 300 niñas y niños.

De forma paralela, la cancha del polideportivo Olaizaga acogió una comida a la que asistieron 270 personas mayores; muchas de las cuales se animaron a bailar tras los postres al ritmo de la música que tocó el grupo Café Irlandés.

Sea como fuere, el programa de actos organizado con motivo del día dedicado a la infancia y las personas mayores no terminó ahí.

La animación de la tarde se puso en marcha con un multitudinario pasacalles a cargo de la comparsa de gigantes, cabezudos y zezenzikletas (la música corrió a cargo de las txarangas Mauxitxa y Betisua). A continuación tuvo lugar el LXXXVIII Concurso de baile al suelto para menores de 16 años que cada año organiza Haritz euskal dantzari taldea y, finalmente, una sesión de bailables a cargo del grupo Oilar Beltzak.

Hoy Elgoibar celebrará el día dedicado a la adolescencia y a la juventud. La tercera sokamuturra de fiestas, la bajada de goitibeheras, el segundo festival de pelota a mano entre profesionales, el campeonato de deporte rural y la actuación de Akerbeltz son algunos de los principales atractivos de este viernes.

