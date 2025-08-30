Adiós con el corazón... y con la tripa bien llena

Un brindis bajo el sol.Cinco jóvenes alzan sus copas durante ladegustación de sidra que reunió a cientos depersonas en Kalegoen plaza.

Sábado, 30 de agosto 2025

Después de seis intensas jornadas Elgoibar puso ayer punto y final a sus fiestas patronales de 2025; unos 'Sanbartolos' que, sin lugar a dudas, han estado protagonizados por la elevada participación y el buen ambiente reinante.

Los festejos concluyeron con el día dedicado a las y los baserritarras, en el que los concursos y las degustaciones volvieron a tener un papel protagonista.

Como es habitual, la programación del último sábado de fiestas se puso en marcha en Aita Agirre plaza con un recibimiento a las y los participantes del concurso para elegir los mejores ejemplares de ganado de la raza Limousin de Gipuzkoa. Tras esa bienvenida, en la que tomaron parte una dantzari del grupo Haritz y la Banda Municipal de Txistularis, la atención se trasladó al probaleku de Sigma, donde a las 10.30 horas arrancó el citado certamen de ganado.

Kortaria, de Lekaroz, se impuso en el XLIII Concurso de Quesos; e Izeta, de Aia, en el XL Concurso de Sidra

Un año más, fueron muchas las personas que se acercaron hasta ese enclave para ver a los espectaculares ejemplares que se presentaron a las diferentes categorías del concurso.

Mientras tanto, los trikitilaris Baltzola eta lagunak se encargaron de ambientar la jornada festiva; al mismo tiempo que vecinos y visitantes empezaban a hacer acto de presencia en Kalegoen plaza; el epicentro de la jornada de ayer en Elgoibar.

Y es que fue allí, en la principal plaza del pueblo, donde se llevaron a cabo los concursos de queso y de sidra que, la tradición manda, volvieron a desarrollarse junto a sendas degustaciones de ambos preciados productos.

Concursos y campeones

Como es habitual, los miembros de la sociedad Kalamua trocearon y repartieron de manera gratuita los quesos que se presentaron al XLIII concurso local (18 en total). Además, junto al queso repartieron (también gratuitamente) vino tinto, por lo que, ni que decir tiene, el éxito de ese evento estaba garantizado de antemano.

En cuanto al concurso de quesos de estas fiestas patronales de San Bartolomé la victoria fue para 'Inpernuko gasna', de la quesería Kortaria de Lekaroz.

Aún así, la noticia estuvo en la pugna por el segundo premio; toda vez que, por primera vez en los 43 años del certamen, las deliberaciones del jurado se saldaron con un empate a 308 puntos entre los candidatos clasificados en el segundo y en el tercer lugar.

Por ello, se tuvo que llevar a cabo un desempate, que sirvió para asignar el tercer puesto del concurso a Aizpea y el segundo al caserío elgoibartarra Mausitxa, que también obtuvo el premio especial destinado al queso con el mejor aspecto.

En lo referente al XL Concurso de sidra la victoria fue para la sidrería Izeta, de Aia, mientras que Lizeaga obtuvo el segundo premio y Bereziartua el tercero.

Como cada año, la ciudadanía volvió a tener ayer la posibilidad de probar las diferentes sidras que concurrieron al XL certamen local (18 en total). Para ello, los miembros de Sallobente elkartea vendieron unas copas (a 6 euros) y quienes las adquirieron pudieron beber tanta sidra y comer tanto chorizo cocido como quisieron.

El equipo de trabajo de la sociedad de Sallobente repartió «algo más de 800 litros de sidra y unos 150 kilos de chorizo» entre quienes se acercaron a Kalegoen plaza, donde tampoco faltó la tradicional cita con el bertsolarismo.

En esta ocasión, fueron Uxue Alberdi y Miren Amuriza quienes jugaron con la palabra durante una media hora que debió ser eterna para ambas bertsolaris.

No en vano, actuaron a primera hora de la tarde sobre el escenario de Kalegoen plaza, donde el sol pegaba de lleno.

Sea como fuere, la sesión de bertsos y la entrega de los premios de los concursos de quesos y sidra pusieron el broche a la matinal de ayer; si bien las actividades festivas programadas para la última jornada de estos 'Sanbartolos' no terminaron ahí.

A media tarde la atención regresó a Kalegoen plaza, donde se disputó el XXV campeonato de levantamiento de piedra Memorial Mintxeta. El evento deportivo contó con la participación de seis harrijasotzailes, que tuvieron que trabajar durante 7 minutos con dos moles irregulares.

Para empezar debieron levantar en dos ocasiones la piedra Belaustegi (145,6 kilos) y a partir de ahí la 'Mintxeta harria' (124,8 kilos) tantas veces como pudieron. Al final, el ganador fue Mikel Lopategi 'Urra' (26 alzadas), seguido de Paulo Azpiazu (23).

Las fiestas concluyeron con la música de Txoteko Ezpata y de un un grupo 'tributo a Fito'.

Hasta el año que viene.

