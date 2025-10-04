Un tejido social muy vivo y colaborativo

ALBERTO ECHALUCE Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

La jornada celebrada ayer en Errebal Plazia sirvió para mostrar la diversidad, compromiso y vitalidad del movimiento asociativo eibarrés. Cerca de 15 colectivos participaron en el Encuentro de Asociaciones, impulsado por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Eibar, una cita concebida para fomentar la cooperación, el conocimiento mutuo y la implicación ciudadana. Desde primera hora, Errebal acogió mesas, paneles informativos y conversaciones. Cada entidad presentó sus proyectos, preocupaciones y propuestas de futuro. El ambiente, animado y participativo, reflejó la riqueza de la ciudad con una notable tradición solidaria.

Patxi Mutiloa, representante de ENE (Eibarko Nagusien Elkartea), explicó el proceso de transformación que ha vivido el asociacionismo de personas mayores en la ciudad. «ENE es un proyecto que nace de un proceso de reflexión que hicimos con la Fundación Matía, dentro de un programa auspiciado por el Gobierno Vasco. En aquel momento había cuatro centros de mayores en Eibar con dinámicas más de competición que de colaboración. Decidimos unificarlos en una sola asociación para evitar que un jubilado tuviera cuatro carnés diferentes», subrayó Mutiloa. El vicepresidente de Cruz Roja Eibar-Ermua, Santi Sarmiento, explicó que su prioridad actual es combatir la soledad no deseada entre personas mayores y en situación de necesidad. Subrayó que la entidad mantiene una intensa actividad en asistencia social, transporte adaptado y programas de juventud.

María Gago, de Egoaizia, destacó la labor compartida con Aldatzen en proyectos de cooperación en Perú, Etiopía y el País Vasco, centrados en la sostenibilidad, el comercio justo y la sensibilización ambiental. La asociación exhibe en Donostia una exposición sobre la guerra del Tigray y la violencia sexual sufrida por mujeres etíopes.

Por su parte, Leire Vallespir, de la asociación Contra el Cáncer, resaltó el trabajo de apoyo psicológico, social y de prevención para pacientes y familias, e hizo un llamamiento a la ciudadanía. «Necesitamos voluntarios y visibilidad; que la gente sepa que estamos aquí para ayudar.».

La representante de Adahigi,, asociación de déficit de atención con hiperactividad de Gipuzkoa Amaiur Olarza, alertó sobre el aumento de casos de TDAH en la comarca. «En muchas aulas hay dos o tres niños con déficit de atención y las familias encuentran grandes dificultades para lograr un diagnóstico público», señaló.

Desde la Asociación Guipuzcoana de Deficientes Visuales (AGI), Eli Ricón explicó que ofrecen apoyo psicológico, educativo y familiar, además de talleres de sensibilización en escuelas. Destacó la importancia del voluntariado, al que definió como «la pieza clave para transformar pequeñas necesidades en grandes soluciones».

La presidenta de GENE (Enfermedades Neuromusculares de Gipuzkoa), Beatriz Alexanco, recordó la especial incidencia en Eibar de patologías como la distrofia muscular de cinturas o la enfermedad de Steinert.

El presidente de Bizibide, Íñigo Iriondo, explicó que la entidad trabaja con personas afectadas por fibromialgia, fatiga crónica, electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple, reclamando mayor investigación y reconocimiento médico.

Naiara Muguerza, de Deparkel, asociación guipuzcoana del Parkinson, destacó el aumento de usuarios tras la pandemia. «Atendemos a unas veinte personas cada semana con un equipo formado por dos psicólogas y una fisioterapeuta. Cada vez más gente se anima a participar», subrayó.

Guía asociativa

Entre los participantes se encontraban también representantes del Centro Social Untzaga, Nagusilan, Ikasten, Gipuzkoako Itxaropen Telefonoa- Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa que se integran en una guía junto a la Asociación de Madres Solteras por Elección, la Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada, Fundación Goyeneche, Atzegi, Bihotzez Elkartea, Gautena, Garena, Arnasa o Cáritas. El encuentro concluyó dejando calor que Eibar cuenta con un tejido social dinámico, solidario y diverso, donde el compromiso y la cooperación siguen siendo los motores de una comunidad abierta y cohesionada.