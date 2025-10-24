Pequeños científicos ante el cambio climático

Alberto Echaluce Orozco Eibar Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

Eibar activó esta semana un programa local dentro de Asteklima 2025, la VI Semana del Clima y la Energía de Euskadi, que baja la emergencia climática al terreno del juego cotidiano con talleres científicos, acciones de voluntariado ambiental y actividades educativas pensadas para todas las edades.

El arranque de la agenda tuvo su cita más familiar en la plaza de Errebal, durante la tarde de este viernes, con los talleres científicos de cambio climático en familia, un circuito en euskera, dirigido a niños y niñas a partir de 5 años, organizado en cinco turnos de unos 25 minutos cada uno. Los experimentos, diseñados para explicar fenómenos complejos de manera didáctica y divertida, acercaron conceptos como el efecto invernadero, el deshielo o la contaminación del aire, y propusieron soluciones al alcance de cualquiera, desde el reciclaje hasta el uso de materiales biodegradables. El objetivo fue doble: despertar curiosidad científica y fomentar hábitos sostenibles que puedan incorporarse de inmediato en casa y en el colegio. Los escolares tuvieron una oportunidad única para aprender también las sustancias químicas, su grado de acidez, la obtención de compuestos y hasta la dinámica de fluidos. Además, se trató de promover valores ambientales como el reciclaje, el ahorro energético y el consumo responsable. Para muchos alumnos, era su primer contacto con la ciencia aplicada al entorno local, lo que refuerza su vínculo con la naturaleza e impulsa una conciencia ecológica activa.

La programación reserva para este domingo una jornada de control de especies exóticas invasoras y visita a terrenos en restauración, en colaboración con Lurgaia Fundazioa y Eibarko Baso Biziak. La actividad, con una duración aproximada de cuatro horas y plazas limitadas, partirá a las 9.30 del aparcamiento de subida al monte Urko (Izua). Sobre el terreno se explicará el papel de las invasoras en los bosques y su influencia en el cambio climático, y se plantearán actuaciones de control junto con la generación de madera muerta en pie y en suelo —reservorios de carbono característicos de los bosques maduros—.

La salida incluye, además, una parada en el proyecto de Pagaegikorta, en su segundo año, para interpretar cómo funciona el bosque como sumidero de carbono y qué indicadores permiten medir su evolución.

La educación formal será el tercer pilar del programa. Alumnado de 6º de Primaria de seis centros de Eibar recibirá talleres científicos en sus propias aulas para llevar la ciencia del clima a clase y traducirla en compromisos personales y colectivos. La organización recomienda acudir a las actividades de campo con ropa y calzado adecuados, agua, un pequeño almuerzo y, si se dispone, guantes de trabajo; el material básico lo aporta el equipo técnico.

En paralelo, la biblioteca mantiene durante toda la semana la guía de lectura y el centro de interés para público infantil y adulto, reforzando el puente entre divulgación, ocio y aprendizaje continuado.

Para la concejala de Medio Ambiente, Eva Juez Garmendia, la clave está en no perder inercia cívica: «No podemos bajar la guardia con el medio ambiente. La concienciación, la pedagogía y la información son fundamentales para que toda la ciudadanía interiorice la importancia de estas acciones», subraya, alineada con el enfoque de Asteklima de multiplicar pequeñas decisiones que suman en balance climático.

El Ayuntamiento confirma que solicitará una subvención al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco para la celebración de todas estas actividades, con la mirada puesta en consolidar un calendario anual que combine experiencia práctica, rigor científico y participación ciudadana.

El plan, impulsado por el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco a través de EVE e Ihobe, se extenderá hasta el domingo bajo el lema 'Toda acción, por pequeña que sea, cuenta', e incorpora además un foco bibliográfico en la Juan San Martín con una guía de lectura específica sobre cambio climático disponible para la ciudadanía. La biblioteca municipal ha dispuesto de un centro de interés con obras de ficción y no ficción y ha publicado la guía 'Asteklima 2025' que acompaña la programación, una herramienta para seguir aprendiendo más allá de las actividades de calle.

