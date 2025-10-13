Gaza mostrada con toda crudeza

Alberto Echaluce Orozco Eibar Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

El Coliseo se prepara para acoger uno de los testimonios audiovisuales más conmovedores sobre la memoria reciente de Palestina. 'The Phoenix of Gaza', dirigido y producido por el periodista y analista palestino Yousef Alhelou, que se proyecta, en Eibar, en dos sesiones consecutivas, dentro de un acto organizado por Eibar Palestinarekin y Gerrarik Ez, con la colaboración del Ayuntamiento.

La primera proyección tendrá lugar este miércoles, día 15, a las 18.00 horas, en versión original en inglés subtitulada en euskera, mientras que el jueves, día16, a las 19.00 horas se ofrecerá subtitulada en castellano.

El propio director, Yousef Alhelou, participará ambos días en un coloquio posterior con el público, donde responderá a preguntas y compartirá su experiencia durante el rodaje. El precio de la entrada será de 5 euros, con aportación voluntaria adicional destinada a proyectos solidarios con Palestina.

Una Gaza que ya no existe

Rodado en agosto de 2023, pocas semanas antes del inicio de la ofensiva israelí del 8 de octubre de 2023, el documental ofrece imágenes inéditas de la vida cotidiana en Gaza antes de su destrucción. Alhelou, periodista y cineasta residente en Londres, regresó a su tierra natal después de una década para reencontrarse con los lugares y las personas de su infancia, y retratar la belleza invisible y la resiliencia de su pueblo. «Quería mostrar la Gaza que no sale en los telediarios: sus playas, sus olivares, su gente, su cultura... la Gaza que resiste y ama la vida», explicó Alhelou en declaraciones previas al estreno.

El resultado es un testimonio visual único, de 45 minutos de duración, que hoy se ha convertido en un archivo de la memoria de una ciudad prácticamente arrasada.

Entre las escenas destacan imágenes aéreas de la franja, la vida en los mercados, los museos y lugares de culto —mezquitas e iglesias—, así como la vitalidad de sus calles, su gastronomía y sus playas antes de ser reducidas a escombros.

'The Phoenix of Gaza' se construye desde la mirada íntima de su autor, pero también como un retrato colectivo de una sociedad que lucha por sobrevivir. En palabras de Alhelou, «el pueblo palestino no desaparece, renace, como el ave fénix, de entre las ruinas».

El filme combina imágenes documentales y entrevistas reflexivas con el propio realizador y con analistas invitados, ofreciendo una mirada poética y trágica a la vez, en el que muestrea una Gaza que sigue creando, resistiendo y soñando, pese al bloqueo, la ocupación y la violencia.

Compromiso de un periodista

Yousef Alhelou, con más de un millón de seguidores en redes sociales, es periodista independiente, analista político y creador de contenidos. Nacido en Gaza y residente en Londres, cuenta con un máster en Relaciones Internacionales por la Brunel University y actualmente realiza un doctorado en el Reino Unido.

Su trayectoria profesional incluye una beca en el Reuters Institute for the Study of Journalism (Universidad de Oxford) y una larga carrera en medios internacionales. Pero su relación con Gaza va más allá de la profesión: es una historia de pérdida y resistencia. Durante la ofensiva israelí de diciembre de 2023, su hermana y sus siete hijos murieron en un bombardeo que destruyó su vivienda familiar. «Ellos siguen enterrados bajo los escombros», ha relatado Alhelou, quien perdió también a decenas de familiares y compañeros periodistas durante los ataques que dejaron casi 50.000 muertos entre octubre de 2023 y enero de 2025.Las imágenes de 'The Phoenix of Gaza' fueron grabadas con la intención de ser un homenaje a la belleza y la vida de una tierra que se resiste a ser definida solo por el dolor. Alhelou documentó escenas cotidianas de alegría y dignidad, en parques, playas y cafés, con niños jugando, familias de paseo y músicos callejeros. Ninguno de ellos podía imaginar que aquellas serían las últimas imágenes de un Gaza libre de bombardeos.

«Sin saberlo, grabé los últimos fragmentos de una Gaza viva. Ahora esas imágenes son la prueba de que allí había esperanza, cultura, arte y humanidad», confesó el director en una entrevista reciente. Desde ambas entidades señalan que el objetivo no es solo denunciar la tragedia palestina, sino invitar a reflexionar sobre la resistencia, la identidad y la capacidad del arte para conservar la memoria incluso en los contextos más devastadores.

El Ayuntamiento colabora en la organización del evento y se enmarca dentro del mes de actividades por la paz y la solidaridad internacional. «El arte no puede detener una guerra, pero puede impedir el olvido». El documental simboliza ese renacer desde las cenizas, tanto personal como colectivo. Su mensaje principal es que, pese a la destrucción, la identidad y la esperanza palestinas siguen vivas, y que el arte, la palabra y la imagen son herramientas más poderosas contra el olvido.

