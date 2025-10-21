Éxito y gran ambiente en la Udazkentrail

Una de las paradas del grupo durante la ruta, en el Caserío Sosola.

La pasión por la montaña volvió a reunir a numerosos aficionados el pasado domingo en Eibar con motivo de la Udazkentrail 2025, la tradicional salida otoñal organizada por la sección de montaña del Club Deportivo Eibar en colaboración con el Kalamua Korrikalari Taldea. La jornada fue todo un éxito, con alrededor de 55 participantes que disfrutaron de un recorrido de 14,6 kilómetros y 835 metros de desnivel positivo acumulado por el entorno de Urko, en una mañana marcada por el buen tiempo y el excelente ambiente.

La cita, de carácter no competitivo, ofreció a los corredores la oportunidad de disfrutar del trail de una manera distinta, lejos de los cronómetros y las clasificaciones. Desde la salida, a las 8.30 horas frente a la sede del Club Deportivo Eibar, el grupo afrontó una ruta circular de dificultad moderada que combinó tramos de pista, senderos de bosque y caminos rurales, permitiendo a los participantes descubrir nuevos recorridos y disfrutar del paisaje otoñal que cubre los montes eibarreses.

El trazado llevó a los corredores desde Toribio Etxebarria hacia Mekola, Legarre y Amaña, para emprender después la subida clásica al monte Urko, el gran protagonista de la jornada. La ascensión, con paradas para coger aliento y disfrutar del entorno, permitió a todos alcanzar la cumbre y contemplar unas vistas espectaculares sobre la comarca, además de inmortalizar el momento con la tradicional foto de grupo.

Gracias al carácter no competitivo de la prueba nuevos aficionados se atrevieron a probar el trail y terminaron agradecidos

Desde la cima, el recorrido continuó por la cresta hacia Ahuntzarte y descendió por Elorreta y Abeletxe, para finalizar en el parque de Estixa y regresar al punto de partida, en el Depor, tras completar un exigente pero gratificante itinerario de unas tres horas y media.

Uno de los aspectos más valorados por los participantes fue precisamente el carácter accesible de la actividad. Muchos de los presentes vivieron su primera experiencia en el trail de montaña, y destacaron la posibilidad de realizar la ruta en grupo, con paradas y acompañamiento de la organización tanto en cabeza como en cola.

Desde el Mendi Taldea y el Kalamua Korrikalari Taldea han mostrado su satisfacción por la excelente respuesta recibida y por la actitud positiva de todos los asistentes.

La organización recuerda la importancia de participar con seguro federativo en este tipo de eventos para futuras ediciones, ya que la actividad se desarrolla bajo responsabilidad individual. Aun así, el acompañamiento continuo por parte de miembros de los clubes organizadores garantizó un desarrollo seguro y coordinado en todo momento.

El ambiente de compañerismo y cercanía marcó la jornada de principio a fin. Más que una prueba deportiva, la Udazkentrail se ha consolidado como una actividad social y de convivencia, que une a los amantes del monte en torno a una misma pasión: recorrer los caminos de Eibar disfrutando del paisaje y de la buena compañía.

Próxima cita: la Gabontrail

El cierre del año de trail llegará en diciembre con la tradicional Gabontrail, que se celebrará el 24 de diciembre a las 08.30 horas de la mañana. Fiel a la costumbre, los participantes ascenderán al monte Kalamua y celebrarán la llegada de la Navidad con cava y turrón, en una jornada que volverá a mezclar deporte, compañerismo y espíritu festivo.

Esta edición de la Udazkentrail ha vuelto a demostrar que el interés en este tipo de citas sigue despertando interés, y que sin competir, conquista por su sencillez y por la fuerza de una comunidad que disfruta corriendo juntos por los caminos del Urko.

