Homenaje y recuerdo a Gabriel Aresti en el 50 aniversario de su fallecimiento

El salón de actos de Portalea acoge este viernes, día 24, una cita cultural de gran carga simbólica: la representación teatral 'Gabriel Arestirekin, una propuesta que rescata la memoria, el humor y la humanidad del escritor bilbaíno desde una mirada profundamente eibarresa. La función, que comenzará a las 19.00 horas, estará interpretada por los reconocidos actores Kandido Uranga e Inazio Tolosa, y se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 50º aniversario del fallecimiento de Aresti.

La obra está basada en el texto de ficción 'Gabriel Aresti Eibarren', escrito por Pedro Alberdi, autor eibarrés que ha explorado la figura del poeta desde una perspectiva literaria y emocional, imaginando su estancia en la ciudad durante la década de los sesenta. Aresti trabajó en Industrias Rocandio, en el barrio de Txonta, en 1966, una experiencia que marcó su relación con Eibar y que, según Alberdi, «le permitió acercarse al mundo obrero y comprender la dignidad de la vida cotidiana, la lucha silenciosa de las personas comunes».

La representación se articula como una sucesión de escenas breves, entre lo poético y lo teatral, que recrean momentos ficticios pero verosímiles de la vida del escritor: su llegada a Eibar, su convivencia con los trabajadores de la fábrica, sus diálogos imaginarios con personajes locales y sus reflexiones sobre el euskera, la cultura popular y la condición humana. Kandido Uranga e Inazio Tolosa, dos intérpretes de amplia trayectoria en el teatro vasco, dan vida a este universo con un tono cercano, irónico y profundamente humano.

Las entradas pueden adquirirse a través de Kutxabank, en la taquilla del Coliseo o antes de la función, en Portalea

El montaje combina la palabra y la emoción, con fragmentos inspirados en los poemas y prosas de Aresti, especialmente en los textos de 'Harri eta Herri', su obra más emblemática, donde el autor defendía la lengua y la identidad vascas como pilares de resistencia y creación.

En escena, los actores reconstruyen un mosaico vital en el que se entrelazan el trabajo, la amistad, la nostalgia y el humor, elementos que definieron tanto la obra como la personalidad del escritor.

Según explica Alberdi, «la intención no era hacer un retrato biográfico exacto, sino imaginar cómo habría sido su vida cotidiana en Eibar, su relación con el paisaje industrial, con la gente del taller, con las tabernas y las conversaciones de calle». La pieza busca así reconciliar la memoria cultural con la memoria obrera, dos dimensiones inseparables de la identidad vasca contemporánea.

El Ayuntamiento de Eibar, en colaboración con Eibarko Udala Kultura Saila y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, ha incluido esta obra dentro de su programación otoñal de teatro y literatura, que este año dedica un espacio especial a la memoria de grandes figuras vascas. Para el Ayuntamiento, esta representación es «una oportunidad de acercar a Gabriel Aresti al público actual, especialmente a las nuevas generaciones, desde un lenguaje escénico accesible y emocional».

Se espera una alta afluencia de público, dado el interés que despierta tanto la figura de Aresti como la trayectoria de los dos intérpretes, habituales de los escenarios vascos y reconocidos por su compromiso con el teatro en euskera.

«Hierro y piedras»

Por otro lado, la conmemoración del 50º aniversario de su muerte ha reavivado el interés por la figura de Gabriel Aresti (1933–1975), considerado uno de los autores fundamentales de la literatura vasca contemporánea. Poeta, traductor, ensayista y militante cultural, Aresti fue un pionero en el uso literario moderno del euskera, y su obra se caracteriza por una profunda dimensión ética y social. Su poesía, impregnada de realismo y ternura, se convirtió en símbolo de una época de transformación y reivindicación.

En Eibar, su paso por Industrias Rocandio ha quedado como una anécdota poco conocida pero significativa: el poeta se mezcló con los obreros, participó en su rutina y, según testimonios de la época, encontró en el mundo fabril una fuente de inspiración para su visión de la justicia, la fraternidad y la dignidad humana. Alberdi rescata ese episodio como metáfora de la unión entre la palabra y el trabajo manual, entre la cultura y la vida cotidiana.

En palabras del propio autor, «Aresti fue un poeta que habló del hierro y de las piedras, pero también de las manos que los moldeaban. Su paso por Eibar simboliza ese vínculo entre la creación artística y el esfuerzo del pueblo».

Así, 'Gabriel Arestirekin' no es sólo un homenaje literario, sino también un acto de memoria colectiva que invita a redescubrir la figura del escritor desde la emoción y la proximidad. Eibar, ciudad de fábricas, cultura y resistencia, se convierte por una noche en escenario de poesía y reflexión, en un puente entre el pasado y el presente de un creador que supo convertir lo cotidiano en arte y lo local en universal.

