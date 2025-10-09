«¿Dónde está mi bicicleta?»

ALBERTO ECHALUCE Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Bicicletas, herramientas de trabajo, aparatos electrónicos y patinetes eléctricos son algunos de los artículos más buscados por los ladrones en Eibar. Así lo ha puesto de manifiesto la exposición abierta esta semana en la sala polivalente de Errebal, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Eibar y la Ertzaintza que busca acercar a la ciudadanía los efectos sustraídos y recuperados en diversas investigaciones policiales. El servicio, que se ofrece por primera vez en la ciudad, pretende facilitar la identificación y devolución de objetos robados y ofrecer una visión clara del trabajo policial realizado en los últimos meses. En el primer día de apertura, dos vecinos pudieron reconocer y reclamar sus pertenencias sustraídas, un resultado que demuestra la utilidad práctica de esta experiencia piloto.

Alrededor de 80 objetos robados, de los cuales 20 eran bicicletas, se han podido recuperar para su devolución a sus propietarios La mitad fueron interceptados por la Policía Municipal en una furgoneta, que se trasladaba a Marruecos.

Según explicó el Ayuntamiento, en los próximos días será el juez quien autorice las devoluciones, una vez se comprueben las denuncias, facturas y pruebas aportadas por los propietarios. «Queremos que esta exposición sea un ejercicio de transparencia y de servicio público. Que los eibarreses comprueben que el esfuerzo de las fuerzas de seguridad tiene resultados reales», señaló el alcalde de Eibar, Jon Iraola. La muestra, abierta hasta hoy viernes en horario de 16.00 a 20.00 horas, reúne una variada colección de objetos recuperados en operaciones conjuntas de la Ertzaintza y la Policía Municipal.

En las mesas dispuestas en el recinto pueden verse bicicletas de montaña, patinetes eléctricos, sierras, taladros, destornilladores, mochilas, aparatos electrónicos, pequeños electrodomésticos e incluso palos de golf, todos ellos enseres de uso habitual que, según la Ertzaintza, constituyen los «objetos más codiciados» por los delincuentes por su fácil transporte y rápida reventa.

La mitad del material expuesto procede de una investigación desarrollada por la Policía Local, que logró desarticular una red dedicada a recoger artículos robados en una furgoneta para su posterior transporte y venta en Marruecos. La operación permitió recuperar decenas de efectos sustraídos en garajes, trasteros, obras y vehículos, los lugares más comunes donde actúan los ladrones.

La exposición ha despertado interés entre los vecinos, que se han acercado tanto por curiosidad como para comprobar si entre los objetos se encontraban sus pertenencias desaparecidas. Quienes reconocen un artículo como propio pueden iniciar el proceso de recuperación directamente en el recinto, presentando pruebas de propiedad como facturas, fotografías o denuncias previas.

Desde el Consistorio eibarrés se destaca que la iniciativa responde a una preocupación ciudadana creciente: el aumento de pequeños robos y la dificultad que muchas veces existe para recuperar los bienes, incluso después de que la policía los haya localizado. «Con esta muestra queremos acercar el resultado del trabajo policial y, al mismo tiempo, facilitar la devolución de materiales que muchas veces quedan almacenados sin poder ser entregados a sus dueños», subrayaron fuentes municipales.

Bicicletas y herramientas

La Ertzaintza señala que la mayoría de los objetos recuperados proceden de robos en garajes y trasteros, así como en vehículos y obras. Los elementos de trabajo, especialmente las herramientas profesionales y maquinaria portátil, se sitúan junto a las bicicletas y patinetes eléctricos entre los artículos más sustraídos en Eibar. «Son objetos pequeños, de alto valor y fácil salida en el mercado negro o en plataformas de segunda mano. A menudo se revenden en cuestión de horas, lo que dificulta su rastreo», reconocen fuentes policiales. No obstante, llamaba la atención el alto número de cajas de herramientas robadas.

La exposición busca también concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar los robos y registrar adecuadamente los objetos de valor. La Ertzaintza recomienda anotar números de serie, conservar facturas y realizar fotografías, pasos esenciales para acreditar la propiedad en caso de pérdida o sustracción.

El Ayuntamiento valora muy positivamente la acogida de esta primera edición. «La respuesta ciudadana demuestra que había una necesidad de este tipo de iniciativas. No solo sirven para devolver pertenencias, sino también para reforzar la confianza en la policía y la colaboración vecinal», indicó el alcalde Iraola.

Desde la Ertzaintza destacan, además, el valor preventivo de la muestra, al hacer visible el volumen de material robado y fomentar la prudencia en el ámbito doméstico y laboral. Recomiendan reforzar los cierres de garajes y trasteros, evitar dejar objetos de valor a la vista y extremar las precauciones en zonas comunes.

La exposición de Errebal se enmarca en una estrategia municipal de seguridad y convivencia orientada a reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los cuerpos policiales. Además de facilitar la recuperación de objetos, el proyecto busca fomentar la cultura de la denuncia y la prevención, pilares esenciales para reducir los pequeños robos urbanos.