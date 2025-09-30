Amaña volverá a soñar con sus conciertos

Los grupos Lendakaris Muertos y Modus Vivendi serán los protagonistas de la repetición de las fiestas de Amaña.

Amaña no se rinde. El barrio eibarrés volverá a vivir uno de los momentos más esperados de sus fiestas: los conciertos que la lluvia obligó a suspender el pasado mes de julio. Será el próximo sábado, día 11, cuando el escenario vuelva a encenderse con dos grupos que levantan pasiones: los navarros Lendakaris Muertos y los eibarreses Modus Operandi.

La cita llega como una revancha festiva frente a la tormenta que obligó a cancelar los conciertos en pleno verano. Aquella suspensión, tras más de dos horas de lluvia incesante, dejó un sabor amargo tanto a los organizadores como a los cientos de vecinos y vecinas que aguardaban la música en directo como parte importante de la programación. En esta ocasión, el tiempo ya no debería ser un obstáculo. Para el sábado se ha previsto un programa que arrancará a las 12.00 horas con el tradicional txupinazo, seguido de poteo a partir de las 12.30 horas y de un poteo con comida comunitaria a las 15.00 horas

Por la tarde, la fiesta continuará a las 17.30 horas con la esperada txokolatada, a las 19.00 horas con el tardeo musical a cargo del DJ Hombre Orquesta, y más tarde, la música en directo pondrá el barrio patas arriba.

La organización de esta repetición no habría sido posible sin el esfuerzo de Josean Alberdi, conocido como 'Goma', el alma de las fiestas de Amaña desde hace casi medio siglo. A sus 70 años, Goma sigue demostrando que la pasión y la ilusión son las mejores armas para sostener unas celebraciones populares que forman parte esencial del calendario festivo de Eibar. «Lo hago con la misma ilusión que el primer año, y mientras tenga fuerzas seguiré, pero la suspensión conlleva a afrontar unos gastos que no esperaba», asegura. Sus palabras resumen el compromiso de toda una vida dedicada a mantener viva una tradición que comenzó en 1977, primero como voluntario moviendo vallas y después, desde 1978, como organizador incansable.

Estos días, al igual que en julio, se le ha visto recorriendo calles y plazas, rifas en mano, para financiar la repetición de los conciertos. Su empeño y el respaldo vecinal han permitido reunir los fondos necesarios: unos 7.000 u 8.000 euros imprescindibles para traer a los grupos y montar el escenario.

La cancelación veraniega fue un duro golpe. «Nos ha hecho mucho daño, tuvimos que suspender por una tormenta de dos horas y media. Pero gracias al apoyo de la gente, hemos podido reprogramar», recuerda 'Goma'.

En sus palabras se mezcla la frustración por lo vivido y el agradecimiento a quienes han tendido la mano. «Por la calle, la gente me valora un montón. Me animan, colaboran. Y el Ayuntamiento también me apoya. Estoy muy agradecido», afirma con emoción.

Un barrio con mucha vida

Amaña ha cambiado mucho desde aquellos primeros años, pero el espíritu de sus fiestas se mantiene intacto. «Antes venía todo el pueblo a los fuegos artificiales, no se podía ni andar. Hoy las costumbres han cambiado, pero seguimos peleando», confiesa 'Goma', con un punto de nostalgia y otro de orgullo.

Las fiestas de Amaña no son solo conciertos. Son tamborradas, juegos infantiles, mariachis, grupos locales y actividades que abarcan todas las edades. Son también la expresión de un modelo de autogestión popular en el que la financiación llega principalmente de rifas, donativos y la colaboración directa de vecinos, comercios y empresas del barrio.

El trabajo de 'Goma' va mucho más allá de la programación musical. Negocia con grupos, coordina actividades, responde a los imprevistos y mantiene vivo el contacto humano que alimenta el espíritu festivo. «Estoy toda la mañana vendiendo rifas, y me va bien porque la gente me ayuda un montón», explicaba el pasado sábado. Esa relación cercana con la ciudadanía y los patrocinadores es la clave de la supervivencia de estas celebraciones. De hecho, cuando el Eibar se enfrentó en Primera División, contra el Real Madrid, 'Goma' se coló en el palco para vender las rifas de fiestas al mismísimo presidente del club merengue Florentino Pérez que adquirió sus rifas, por dos veces consecutivas, al comprobar que sus directivos-consejeros habían adquirido más números que él. El grito de Florentino, «'Goma' quiero más rifas» resonó por todo el palco causando sorpresa entre todas las autoridades.

El futuro, sin embargo, es una incógnita. «Veo el relevo complicado, no solo en Amaña, en todos los barrios» admite. Pero lejos de caer en el derrotismo, su meta está clara: llegar a las bodas de oro de las fiestas en 2027. «El reto es llegar a los 50 años. A ver si la salud me lo permite», confiesa.

Mientras tanto, la comisión y el barrio entero se preparan para vibrar con la música de Lendakaris Muertos, banda conocida por su energía punk, y Modus Operandi, representantes del talento local que han crecido al calor de Amaña. La repetición de los conciertos será mucho más que un espectáculo musical. Será la demostración de que la perseverancia, la ilusión y el esfuerzo.

