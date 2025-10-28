Zumarraga y Urretxu se vuelcan con la marcha contra el cáncer

Cristina Limia Martes, 28 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

No es casualidad que vayamos a celebrar esta marcha contra el cáncer en Zumarraga y Urretxu, queremos dar un nuevo impulso a la sede mediante la cual atendemos de manera gratuita a personas que padecen la enfermedad y a sus familias en Urola Garaia que se ubica en Iparragirre Hiribidea número 1 de Zumarraga», señalaban ayer desde la asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa durante la presentación de la actividad, que tendrá lugar por primera vez el 8 de noviembre, sábado, en ambas localidades.

La responsable de la marcha, Edurne Martínez de Treviño, explicaba que llevan once años realizándola en Donostia y que ahora se disponen a plasmarla aquí de la mano de un buen número de colaboradores, entre ellos y desde un lugar importante, los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu, desde los cuales, Mikel Serrano e Igor Zubillaga tomaron parte en la presentación.

Edurne Martínez de Treviño detalló que la marcha dará comienzo a las 11.00 en Zelai Arizti y constará de 3 kilómetros que discurrirá por ambos pueblos, pasando por la plaza Euskadi, Areizaga-Kalebarren y la estación. «Será un trayecto fácil, para todo tipo de públicos, tanto adultos como niños. Las mascotas también serán bienvenidas», enunció. Un cuarto de hora antes de la salida, a las 10.45 horas, se realizará un simbólico corte de cinta en Zelai Arizti y la triki-txaranga de la escuela de músico Secundino Esnaola se encargará de poner un bonito ambiente musical. También habrá venta de productos y lotería, entre otros. «Somos conscientes del dolor y las dificultades que entraña la enfermedad, pero queremos que la marcha se desarrolle en un tono festivo, que los participantes vuelvan a sus casas con un buen recuerdo y llenos de momentos emotivos, buscamos teñir las calles de verde para mostrar apoyo a todas aquellas personas que padecen cáncer y a sus familias», reseñó. «De momento, estamos muy contentos con la acogida que está teniendo la marcha. Hay unas 300 personas inscritas y nuestro objetivo sería alcanzar las 500», comentó.

La voluntaria de la asociación Contra el Cáncer en Zumarraga Lourdes Aleman dio las gracias a ambos ayuntamientos por ayudarles a lograr que esta primera edición sea posible y recordó los múltiples objetivos de la marcha. «Aumentar la participación de la sociedad en una actividad física solidaria, visibilizar el cáncer con el objetivo de eliminar el tabú social que rodea a la enfermedad, fomentar un estilo de vida saludable a través del deporte y, sobre todo, dar la oportunidad a la sociedad de Zumarraga, de Urretxu y de toda la comarca de poder mostrar su apoyo a los pacientes y familiares afectados de cáncer en un evento tan emotivo y solidario como esta marcha», enumeró. «Aunque no queda aquí, nuestro objetivo diario es claro, siempre pensar y colocar al paciente y a su familia en el centro. Todos los beneficios obtenidos con esta actividad se destinarán a seguir ofreciendo servicios gratuitos a pacientes y familiares, en el caso de Urola Garaia, desde la sede que disponemos en Iparragirre Hiribidea número 1 de Zumarraga, cuyo número de teléfono es el 943 72 00 57 para todos aquellos que quieran obtener más información», indicó.

El precio de la inscripción en la marcha es de 10 euros e incluye la camiseta conmemorativa de la misma de color verde. Se puede realizar de forma presencial hasta el 6 de noviembre en los polideportivos Ispilla de Zumarraga y Aldiri de Urretxu.

También es posible apuntarse online en https://enmarcha.contraelcancer.es/eu/ekitaldia/martxan-minbiziaren-aurka-zumarraga-urretxun. El pasado sábado se colocó, a su vez, una mesa en la plaza de Zumarraga en la que poder inscribirse y este jueves se instalará en el mercado semanal de Urretxu, de 10.00 a 13.00 horas.

Quienes se apunten online podrán recoger su camiseta un día antes de la marcha, el 7 de noviembre, de 10.00 a 13.00, en la sede que la asociación dispone en Zumarraga. Si sobran camisetas también habrá opción de apuntarse a la marcha el mismo 8 de noviembre, en la salida.

Desde los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu, Mikel Serrano e Igor Zubillaga agradecieron la labor diaria que realiza la asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa, pusieron en valor los servicios prestados a pacientes y familias en la sede situada en Zumarraga y reiteraron su compromiso de seguir poniendo los medios para ayudarles desde las instituciones.

Voluntariado y colaboradores

Desde la asociación señalaron que para poder sacar adelante esta marcha solidaria es necesaria la ayuda del voluntariado. Quien quiera ayudar durante ese día puede ponerse en contacto con la asociación a través del número de teléfono 653 54 82 86.

Desde la asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa terminaron dando las gracias a las 300 personas que ya se han inscrito a la marcha, a Construcciones Iturrioz por ser el patrocinador principal del acto y a otros muchos patrocinadores y colaboradores que hacen posible este evento solidario como Eluraipatu, Smartlog, Talleres Mecánicos Telleria, Ezarri, Goilaser, Eurokarpa, Ederfil Becker, los citados ayuntamiento de Zumarraga y Urretxu, Cruz Roja, Solan de Cabras, Irizar y diversos medios de comunicación, entre ellos, EL DIARIO VASCO.